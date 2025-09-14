Live
A Ferencváros nagyon simán bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó Magyar Kupában, miután 15-0-ra nyert Szarvaskenden. Bár a Fradi magyar válogatott csatára, Varga Barnabás nem játszott a meccsen, így is hatalmas örömet okozott az egyik hazai szurkolónak.

A Vas vármegyei Szarvaskenden napokig másról sem szólt az élet, mint a szombati Magyar Kupa-mérkőzésről. A mindössze 206 lelkes településen igazi futballünnepre készültek, hiszen a magyar bajnok Ferencváros látogatott a faluba. A mérkőzés előtt a helyiek külön kéréssel fordultak a Fradihoz, ugyanis szerették volna, ha a környék kedvence, a Szentpéterfáról származó Varga Barnabás is pályára lép ellenük, ám erre végül nem került sor a 15-0-s vendég sikerrel zárult találkozón.

Varga Barnabás nélkül is kiütéssel nyert a Fradi a Magyar Kupában
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Varga Barnabás szívszorító gesztust tett a Fradi MK-meccsén

Rövid időre azonban így is láthatta a hazai közönség a Fradiban és a magyar válogatottban is szenzációs formában játszó csatárt, aki az ünnepi kezdőrúgáshoz pályára kísért egy beteg kisfiút, akinek ezzel alighanem életre szóló emléket szerzett.

A kezdőrúgást elvégző, mindössze 7 éves Papp Zsombor – akinek történetesen Varga Barnabás a kedvenc játékosa – egy ritka genetikai rendellenességgel küzd, így a Fradi támadójának jelenléte már önmagában örömmel töltötte el a fiút, akinek még egy ajándékcsomaggal is kedveskedett a Portugálok ellen duplázó csatár.

