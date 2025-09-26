A holland Sander van der Eijk akár meccset is befolyásoló tévedése sokba került a Fradi számára, ugyanis Durosinmi pár perccel később gólt szerzett, ráadásul Cebrail Macreckis még az első félidőben két sárga után pirosat kapott.

A Fradi játékosa, Ötvös Bence a földön - Durosinmi ezt megúszta

Fotó: Ladóczki Balázs

A Fradi kárára maradt el a piros lap?

Az M4 Sport külön kiemelte Rafiu Durosinmi taposását, amit Ötvös Bence szenvedett el. A holland játékvezető sárga lapot adott, de ha kihívja a VAR, akkor könnyen lehet, hogy ez piros. Durosinmi maradhatott a pályán, gólt szerzett, ahogy a februári, idegenbeli meccsen is, még az Európa-liga playoffjában.

A Fradi 10 emberrel sem adta fel a meccset, Alexander Pesics a 90. perc után talált be, ezzel 1-1-re mentette a meccset hazai pályán a Fadi.