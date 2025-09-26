A holland Sander van der Eijk akár meccset is befolyásoló tévedése sokba került a Fradi számára, ugyanis Durosinmi pár perccel később gólt szerzett, ráadásul Cebrail Macreckis még az első félidőben két sárga után pirosat kapott.
Az M4 Sport külön kiemelte Rafiu Durosinmi taposását, amit Ötvös Bence szenvedett el. A holland játékvezető sárga lapot adott, de ha kihívja a VAR, akkor könnyen lehet, hogy ez piros. Durosinmi maradhatott a pályán, gólt szerzett, ahogy a februári, idegenbeli meccsen is, még az Európa-liga playoffjában.
A Fradi 10 emberrel sem adta fel a meccset, Alexander Pesics a 90. perc után talált be, ezzel 1-1-re mentette a meccset hazai pályán a Fadi.