Az Allianz Aréna közelében álló alkotás sportszerelésben ábrázolja a "Császárt", azaz Franz Beckenbauert, amint jobb lábát a labdán tartja.

Franz Beckenbauer egész pályafutását a Bayernben töltötte

Fotó: LEONIE ASENDORPF / DPA

Franz Beckenbauer és a Bayern DNS-e

Herbert Hainer, a bajor klub elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: ez a szobor a Bayern München DNS-ének egy darabja, bronzba öntve.

„Az élet múlandó, a futball is múlandó, de a legendák maradnak” – mondta.

Az emlékmű a stadionhoz vezető sétányon áll, nem messze a 2021-ben elhunyt Gerd Müller szobrától. A két klasszis korábban együtt játszott a Bayernben és a válogatottban is. Beckenbauer csütörtökön lett volna 80 éves.