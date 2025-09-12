Live
Hihetetlen beismerést tett a NATO a lengyel dróntámadás kapcsán – semmi sem az, aminek látszik!

Húsz hónappal a halála után pénteken felavatták a valaha volt legjobb német futballista szobrát. Franz Beckenbauer emlékműve a Bayern München labdarúgócsapatának stadionja előtt kapott helyet.

Az Allianz Aréna közelében álló alkotás sportszerelésben ábrázolja a "Császárt", azaz Franz Beckenbauert, amint jobb lábát a labdán tartja.

12 September 2025, Bavaria, Munich: The statue in honor of Franz Beckenbauer is officially inaugurated. Photo: Leonie Asendorpf/dpa (Photo by Leonie Asendorpf / dpa Picture-Alliance via AFP)
Franz Beckenbauer egész pályafutását a Bayernben töltötte
Fotó: LEONIE ASENDORPF / DPA

Franz Beckenbauer és a Bayern DNS-e

Herbert Hainer, a bajor klub elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: ez a szobor a Bayern München DNS-ének egy darabja, bronzba öntve.

„Az élet múlandó, a futball is múlandó, de a legendák maradnak” – mondta.

Az emlékmű a stadionhoz vezető sétányon áll, nem messze a 2021-ben elhunyt Gerd Müller szobrától. A két klasszis korábban együtt játszott a Bayernben és a válogatottban is. Beckenbauer csütörtökön lett volna 80 éves.

 

 

