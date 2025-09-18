Live
Rendkívüli

Kész, ennyi volt: Trump véget vetett az orosz-ukrán háborúnak – és a győztest is kihirdették

Felemás érzései lehetnek a magyar focistának. Gazdag Dániel ugyan gólt lőtt, de csapata, a Columbus Crew vereséget szenvedett a New York City vendégeként az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) szerdai játéknapján.

Hiába lőtt gólt abColumbus Crew játékosaként Gazdag Dániel, nem lehetett felhőtlenül boldog a lefújást követően.

Gazdag Dániel újra eredményes tudott lenni
Fotó: DECCIO SERRANO / NurPhoto

Gazdag Dániel újabb gólja

A magyar válogatott támadó 

a 40. percben büntetőből talált a hazaiak kapujába.

A New York City még a szünet előtt egyenlített, majd a második félidő elején ismét előnybe került a vendég csapat. A hajrá azonban a hazaiaknak sikerült jobban, az újabb egyenlítés után a 94. percben a győzelmet érő találatot is megszerezték.

Gazdag az ötödik gólját lőtte a mostani idényben. 

A New York City az ötödik, a Columbus Crew a hetedik helyen áll a Keleti főcsoportban az MLS-ben. 

