Hiába lőtt gólt abColumbus Crew játékosaként Gazdag Dániel, nem lehetett felhőtlenül boldog a lefújást követően.
A magyar válogatott támadó
a 40. percben büntetőből talált a hazaiak kapujába.
A New York City még a szünet előtt egyenlített, majd a második félidő elején ismét előnybe került a vendég csapat. A hajrá azonban a hazaiaknak sikerült jobban, az újabb egyenlítés után a 94. percben a győzelmet érő találatot is megszerezték.
Gazdag az ötödik gólját lőtte a mostani idényben.
A New York City az ötödik, a Columbus Crew a hetedik helyen áll a Keleti főcsoportban az MLS-ben.