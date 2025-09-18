Hiába lőtt gólt abColumbus Crew játékosaként Gazdag Dániel, nem lehetett felhőtlenül boldog a lefújást követően.

Gazdag Dániel újra eredményes tudott lenni

Fotó: DECCIO SERRANO / NurPhoto

Gazdag Dániel újabb gólja

A magyar válogatott támadó

a 40. percben büntetőből talált a hazaiak kapujába.

Stone cold from the spot 🥶 pic.twitter.com/ONS4b624R5 — The Crew (@ColumbusCrew) September 18, 2025

A New York City még a szünet előtt egyenlített, majd a második félidő elején ismét előnybe került a vendég csapat. A hajrá azonban a hazaiaknak sikerült jobban, az újabb egyenlítés után a 94. percben a győzelmet érő találatot is megszerezték.

Gazdag az ötödik gólját lőtte a mostani idényben.

A New York City az ötödik, a Columbus Crew a hetedik helyen áll a Keleti főcsoportban az MLS-ben.