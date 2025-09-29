A Ferencváros is győzelemmel hangolt a hétközi Európa-liga-találkozóra, a magyar bajnok a Győr otthonában nyert 2-0-ra. A Fradi ellenfele, a Genk a belga bajnokság 9. fordulójában 2-1 győzött a St. Truiden vendégeként, a mérkőzés a 95. percben dőlt el.

Feszült hangulatú meccset játszott a Genk a belga bajnokságban

Fotó: BRUNO FAHY / BELGA MAG

Botrány a Genk bajnoki meccsén

A Fradi El-ellenfele már a 4. percben hátrányba került egy öngóllal, és sokáig nem találta a ritmust, ám a második félidő elején nagy fordulat következett, ugyanis a hazaiak egyik játékosát, Rein van Heldent kiállította a játékvezető. A Genk Junya Ito góljával szinte egyből a piros lap után egyenlített, majd a hosszabbításban, a 95. percben – a hét közben a Rangers elleni Európa Liga-találkozón is győztes gólt szerző – dél-koreai Oh Hyeon-Gyu a győztes gólt is megszerezte.

A Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy a két együttes bajnoki meccsén komolyabb botrány robbant ki:

a 88. percben a Genk-szurkolók tűzijátékokat és füstbombákat dobáltak be a pályára, emiatt a játékvezető 15 percre megszakította a mérkőzést.

⏸️ | Scheidsrechter Lawrence Visser stuurt de twee ploegen naar binnen na bommetjes en pyro uit het uitvak. 🙅‍♂️🫵 #STVGNK pic.twitter.com/GPG6u2iUKV — DAZN België (@DAZN_BENL) September 28, 2025

Az Európa-liga alapszakaszának küzdelmeit a Ferencváros a Plzen elleni 1-1-es döntetlennel kezdte – a Fradi a meccs nagy részében 10 emberrel küzdött és az utolsó pillanatban egyenlített. A Genk szintén bravúros eredménnyel rajtolt, a belga csapat a több mint egy félidőt csakugyan emberhátrányban játszó Rangers otthonából hozta el a három pontot.

Kapcsolódó cikkek