Izrael továbbra is semleges helyszínen rendezi mérkőzéseit, így hétfő este Debrecen adott otthont a válogatott Olaszország elleni vb-selejtezőjének. A találkozó gólgazdag küzdelmet hozott: Gennaro Gattuso csapata 5-4-re nyert, de a meccs nem csak a fordulatokról és a rengeteg találatról maradt emlékezetes.

Gennaro Gattuso dühösen vitatkozott az izraeliekkel a meccs után

Fotó: LUCA ROSSINI / NurPhoto

Gennaro Gattuso káromkodva őrjöngött

A két válogatott vb-selejtezőjét politikai tartalmú rendbontások kísérték. Az izraeli himnusz alatt az olasz drukkerek hátat fordítottak, pfújoltak, majd „Stop” feliratú táblákat mutattak fel, a gázai háború befejezését követelve. Az izraeli válogatott futballistái közben fekete karszalagot viseltek, megemlékezve a mérkőzés napján történt jeruzsálemi terrortámadás hat áldozatáról. A környéken fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, ennek ellenére néhány száz szurkoló bejutott a lelátóra.

A lefújást követően a pályán is elszabadultak az indulatok, a játékosok balhézni kezdtek egymással, ebbe pedig Gennaro Gattuso is bekapcsolódott. Az olasz kapitány az egyik izraeli futballistára, Dor Turgemanra förmedt rá nem túl irodalmi stílusban, mivel a focista arra szólította fel őt, hogy nevelje meg a játékosait.

„Fogd be a pofád, b.zd meg! Fogd be, te f.sszopó!”

– kiabálta Turgemannak dühösen Gattuso.

Italy’s Manager Gattuso’s words to the Israeli players last night:



“Shut up”

“Fuck you”

“Motherfucker”



A mérkőzés után Gattuso azt is elmondta, hogy nem volt elégedett csapata teljesítményével, mert szerinte röhejes gólokat kaptak, a védekezésük törékeny volt, a túlzottan nyílt játékuk pedig lehetőséget adott az ellenfélnek a gólszerzésre.

