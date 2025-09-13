Három magyar válogatott ikon, Király Gábor, Gera Zoltán és Juhász Roland volt Berkesi Judit vendége az M4 Sport Sportemberek podcastjében. A beszélgetés során előkerült egy különös történet, amely alapjaiban változtatta meg Gera Zoltán pályafutását. Kiderült, hogy a magyar válogatott egykori középpályása miért nem lett a Crystal Palace játékosa 2004-ben.

Gera Zoltán végül a Crystal Palace helyett a West Bromwich Albionhoz igazolt 2004-ben.

Fotó: Paul Ellis/AFP

Király Gábor felidézte azt a 2004-es németek elleni idegenbeli felkészülési meccset, amelyet a magyar válogatott 2-0-ra nyert meg. A találkozón Torghelle Sándor két gólt szerzett, ezzel felhívta magára a figyelmet, a Crytal Palace le is igazolta még azon a nyáron Király Gáborral együtt. Az angol klub nemcsak Torghellét és Királyt akarta szerződtetni, hanem Gera Zoltánt is, az átigazolás azonban váratlanul meghiúsult.

Gera Zoltánról bosszúból alattomos pletykát terjesztettek el

Gera elmondása szerint egy játékosügynök ténykedett a háttérben:

Volt egy jóindulatú menedzser, aki azt mondta: csak akkor mehetek a Palace-ba, ha rajta keresztül intézem a dolgot. Mondtam, hogy nekem már van menedzserem, mire ő azt felelte: »Jó, akkor elintézem, hogy te nem mész oda.«

Néhány évvel később a Fulhamnél dolgozva az egykori Palace-pályaedző, Mike Kelly árulta el az igazságot Gerának: azt terjesztették róla, hogy „kábítószeres ember”, így az angol klub végül elállt a szerződtetésétől. Gera nem titkolja a drogos múltját, amiről már több mint húsz éve is beszélt, ennek ellenére ez alattamos bosszú volt ellene.

A történtek után Gera a West Bromwich Albionhoz igazolt, amit ma már jó döntésnek tart, hiszen a 2004/05-ös szezon végén csapata egy ponttal megelőzte a Palace-t, így bennmaradt a Premier League-ben, míg Király és Torghelle együttese kiesett az élvonalból.