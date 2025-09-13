Három magyar válogatott ikon, Király Gábor, Gera Zoltán és Juhász Roland volt Berkesi Judit vendége az M4 Sport Sportemberek podcastjében. A beszélgetés során előkerült egy különös történet, amely alapjaiban változtatta meg Gera Zoltán pályafutását. Kiderült, hogy a magyar válogatott egykori középpályása miért nem lett a Crystal Palace játékosa 2004-ben.
Király Gábor felidézte azt a 2004-es németek elleni idegenbeli felkészülési meccset, amelyet a magyar válogatott 2-0-ra nyert meg. A találkozón Torghelle Sándor két gólt szerzett, ezzel felhívta magára a figyelmet, a Crytal Palace le is igazolta még azon a nyáron Király Gáborral együtt. Az angol klub nemcsak Torghellét és Királyt akarta szerződtetni, hanem Gera Zoltánt is, az átigazolás azonban váratlanul meghiúsult.
Gera elmondása szerint egy játékosügynök ténykedett a háttérben:
Volt egy jóindulatú menedzser, aki azt mondta: csak akkor mehetek a Palace-ba, ha rajta keresztül intézem a dolgot. Mondtam, hogy nekem már van menedzserem, mire ő azt felelte: »Jó, akkor elintézem, hogy te nem mész oda.«
Néhány évvel később a Fulhamnél dolgozva az egykori Palace-pályaedző, Mike Kelly árulta el az igazságot Gerának: azt terjesztették róla, hogy „kábítószeres ember”, így az angol klub végül elállt a szerződtetésétől. Gera nem titkolja a drogos múltját, amiről már több mint húsz éve is beszélt, ennek ellenére ez alattamos bosszú volt ellene.
A történtek után Gera a West Bromwich Albionhoz igazolt, amit ma már jó döntésnek tart, hiszen a 2004/05-ös szezon végén csapata egy ponttal megelőzte a Palace-t, így bennmaradt a Premier League-ben, míg Király és Torghelle együttese kiesett az élvonalból.