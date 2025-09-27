Pécsi Ármin a nyáron a Puskás Akadémiától igazolt Angliába, a Liverpool első keretéhez tartozik, de jelenleg a második csapatban véd. A 20 éves játékos a Spíler Tv-nek nyilatkozott az eddigi liverpooli élményeiről, és egy kérdésben el kellett döntenie, ki a jobb: Steven Gerrard vagy Szoboszlai Dominik?

Pécsi Ármin edzőmeccsen már védte a Liverpool kapuját, most Szoboszlai és Gerrard között kellett választania Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Gerrard vagy Szoboszlai?

Pécsi Ármin ezzel a kérdéssel nem került könnyű helyzetbe – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint Pécsi nincs igazán jó válasz a kérdésre, ráadásul belegondolva sem könnyű Pécsi helyzete, hiszen egyik gyerekkori kedvencét, a Liverpool történetének egyik legnagyobb legendáját kellett összevetnie a csapat jelenlegi magyar vezérével, honfitársával, aki a szárnyai alá vette őt az Anfielden. Olyannyira, hogy Szoboszlai nemrég a Liverpool U21 meccsére is kilátogatott, hogy Pécsinek szurkoljon.

– Ez nehéz kérdés. Középpályást játszott Gerrard is. Most azért Dominikot láthatjuk más pozícióban is kiválóan játszani. Pár év múlva jobb lenne visszatérni erre a kérdésre, és akkor szívesebben válaszolnék rá – válaszolta okosan Pécsi Ármin.

Mi lesz Pécsi Ármin sorsa Liverpoolban?

Saját helyzetéről is beszélt Pécsi Ármin az interjúban. Sokan féltették attól, hogy a Liverpool első csapatában nem kap majd lehetőséget, hiszen Alisson Becker a világ egyik legjobb kapusa, és a nyáron igazolt Giorgi Mamardashvili is komoly tapasztalattal rendelkezik már.

– Alisson mellett Mamardashvilit is ide lehet venni, akihez egy kicsit közelebb vagyok korosztályban. Tőle is próbálok tanulni, ő is tapasztalt már meg dolgokat, a ligában védett ő is. A példa itt van előttem, nagyon jó őket látni minden nap edzésen, hogy ki hogy oldja meg ugyanazt a szituációt – mesélte a riválisokról Pécsi.

Hozzátette: – Természetesen az a cél, hogy itt, ebben a klubban játszhassak. Úgy jövök minden nap edzésre, hogy a konditeremben, a fizikális részében fejlődjek. Olyan emberek dolgoznak itt, akik ebben maximálisan segítenek. Az edzésekről igyekszem a jó dolgokat továbbvinni. Nehéz, mert ez egy magasabb szint. Türelmesnek kell lennem, és közben dolgozni kell, és persze várni kell a lehetőségre. Ha ilyen minőségben és ilyen játékosokkal edzem és ha a jó munkát elvégzem, akkor látom, hogy mi az a szint, ahova eljuthatok, esetleg azoknak a kapusoknak a szintjét elérni, akik előttem vannak. Ez a célom, és akkor lehet egy ilyen bajnokságban szerephez jutni.