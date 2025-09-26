A magyar szövetség a honlapján megjelent pénteki összeállításban felidézi, hogy a címvédő Ferencváros az első öt találkozóján tíz pontot gyűjtött, amihez a válogatott Gruber négy góllal és két gólpasszal járult hozzá.

Gruber Zsombor a hónap játékosa díjjal

Fotó: Molnár Ádám

Gruber parádézott a Fradiban

„Elég sok mérkőzésünk volt a szezon elején, nehéz és fontos találkozók, hiszen próbáltuk jól kezdeni a bajnokságot, miközben a Bajnokok Ligájában is szerettünk volna eljutni a főtáblára. Meghatározó időszak volt, fent és lent is jártunk, minden harmadik nap készen kellett állni.”

Ha az eredményességet nézem, akkor a Kazincbarcika elleni meccset emelném ki, ahol a gólom mellett két gólpasszt adtam, de a nyíregyházi bajnoki is jól sikerült a két góllal. Remélem, hogy a folytatásban minél több meccset tudunk megnyerni, itthon és a nemzetközi porondon egyaránt

– mondta a játékos.

Bognár György máris beépítette a fiatalokat

A Paks mérlege négy győzelem és két döntetlen volt a vonatkozó időszakban, a tolnai együttes ezzel a tabella élén állt, s most is vezeti a Fizz Ligát - jelentette az MTI.

„A kezdésnél segített, hogy a többieknél előbb rajtoltunk, bár az Európa-ligára kevésnek bizonyult a két hét, ráadásul 3-4 játékosunk elment a kezdő tizenegyből. Így a nemzetközi mérkőzéseken kezdtük el építeni a csapatot, mire kezdődött a bajnokság, több tétmeccsen is túlestünk.”

Bognár György rögtön díjjal nyitotta a futballszezont

Forrás: MLSZ.hu

A keret mélységének köszönhetően a fiatalokból is ki tudtunk állítani egy olyan, jó edzettségi állapotban lévő sort, akikkel eredményes voltunk. Láthattuk, hogy a fiatalokat nyugodtan be lehet rakni a csapatba, hasonló teljesítményre képesek, mint az idősek.

„Annyi rutinjuk még nincs, de nyugodtan kiállhatunk 4–5 fiatallal is egy bajnoki meccsre” – idézte fel a szezon első szakaszát Bognár György.

Vitálisé a legszebb gól

A legszebb gólt a válogatott Vitális Milán jegyezte: a Győr középpályása szabadrúgásból talált be az MTK kapujába a 7–2-re megnyert bajnokin.

A válogatott kerettag Vitális egyre inkább a nagy gólok specialistája

„Könnyű felidéznem a gólt, 25-30 méterről találtam be, örülök, hogy ezzel sikerült kiérdemelni a hónap gólja díjat. A DAC színeiben lőttem már hasonló gólt a Slovannak, talán azt tenném az első helyre, ezt pedig rögtön utána.”

A szabadrúgásoknál sokat számít a gyakorlás, és a koncentráció is kell egy-egy ilyen találathoz. Nagy dolog az elismerés, ezek a díjak is jelzik, hogy kifizetődik a munka, az esetemben a sok gyakorlás, szeretném ugyanúgy folytatni, örülnék, ha még több ilyen gólt tudnék szerezni

– nyilatkozott Vitális.