Bár a Fradi csak egy pontot szerzett, a 21 éves csatár boldog lehet, hiszen a duplájával mégiscsak megmentette a vereségtől a csapatát, ráadásul most már a góllövőlistát is vezeti Gruber Zsombor.

Gruber Zsombor kitett magáért, csereként beállva két gólt szerzett

Fotó: Fradi.hu

A Fradi a szünet után javult fel, de úgy tűnik, nem Robbie Keane motivációs beszéde, hanem a cseréi miatt. A vezetőedző ugyanis négy helyen is megváltoztatta a kezdőjét, Nagy Krisztiánt Gruber Zsombor váltotta.

„Nem tudom, mi hangzott el az öltözőben, mi nem voltunk benn, mentünk ki melegíteni egyből. Aztán a szünetben öt perc elteltével szóltak, hogy négyes csere lesz, meglepődtünk kicsit, de készen álltunk a játékra. Sajnos a félidő végén kaptunk egy szerencsétlen gólt, amelyet elkerülhettünk volna, és akkor lehet, nem így végződik a mérkőzés” – nyilatkozta az M4Sport televíziónak a támadó.

Gruber a góllövőlista élére állt

Gruber az első gólja után rögtön a Fradi-szurkolók felé fordult, és láthatóan nagy feszültség szakadt ki belőle. Hogy mi járt ekkor a fejében?

Nem megbántva a Diósgyőrt, de nem vezetett ellenünk 2-0-ra. Tavaly, most újra eljátszottuk ezt, de legalább egy pontot meg tudtunk menteni.

„Kellenek a pontok, meg szeretnénk nyerni a bajnokságot, nehéz meccseink jönnek, a következő két hétben két-két mérkőzést is játszunk. Az ilyen meccseket is meg kell nyerni, szóval fel van adva a lecke” – fogalmazott a csatár.

A góllövőlista élcsoportja

6 – Gruber (Ferencváros)

5 – Molnár R. (MTK)

4 – Babos (Diósgyőr), Lukács (Puskás Akadémia), Varga B. (Ferencváros)

3 – Benbuali (Győr), Dzsudzsák (Debrecen), Edomwonyi (Nyíregyháza), Hahn (Paks), Matko (Újpest), Skribek (Zalaegerszeg), Tóth B. (Paks)

A fiatal csatár nagyon érzi a pontosan ellőtt labdákat, mindkét lövése érintette a kapufát. A titok nyitjáról így beszélt: „A múltban nem lőttem annyit kapura, meg is kaptam sokszor, hogy többet vállalkozhatnék. Úgy érzem, most megfordult valami, igyekszem minél többet próbálkozni a kapu előtt, akár a 16-oson kívülről is lőni. Próbálom megkeresni azokat a helyeket, ahol elfér a labda, hogy a lövésből gól legyen.”