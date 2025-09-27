Live
Gruber Zsombor parádés formában futballozik idén: az NB I-ben hat mérkőzésen, mindössze 320 perc alatt hat gólt szerzett és két gólpasszt is kiosztott. Vagyis, átlagosan 40 percenként főszereplője volt egy-egy Fradi-gólnak. Marco Rossi szövetségi kapitány már tavaly felfigyelt Gruberre, és a németek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés 89. percében becserélte.

A 21 éves Gruber Zsombor aztán idén szeptemberben, a Portugália elleni vb-selejtezőn (2-3) a 90. percben kapott lehetőséget, és egyre jobb esélye van arra, hogy még több játékidőt kapjon Rossitól.

Hungary's midfielder #10 Dominik Szoboszlai (R) celebrates scoring the 1-1 goal from the penalty spot with his teammate Hungary's forward #15 Zsombor Gruber during the UEFA Nations League Group A3 football match Hungary vs Germany at the Puskas Arena in Budapest, Hungary, on November 19, 2024. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Gruber Zsombor a németek ellen debütált a magyar válogatottban
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ferencvárosi csapattársa, Varga Barnabás ugyanis eltiltás miatt nem játszhat Örményország ellen, a kapitánynak pedig találnia kell egy megfelelő helyettest.

Gruber második lett a szavazáson

Az Origo Sport a minap megkérdezte az olvasóit, hogy ki lenne a legmegfelelőbb játékos Varga helyén, és a szavazást a Rossi által már szóban „nyugdíjba küldött” Böde Dániel nyerte 27 százalékkal, mögötte azonban Gruber lett a második 20 százalékkal.

Mindez még azelőtt történt, hogy kiderült: a fiatal csatár a Diósgyőr ellen csereként duplázni fog az NB I-ben (a bajnoki vége 2-2 lett).

Gruber a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-mérkőzésen bekerült Robbie Keane kezdőjébe, ráadásul mellette-előtte az a Varga Barnabás játszott, akit adott esetben a válogatottban helyettesítenie kellene.

Az Origo Sport a 2-2-re végződött meccs után arról kérdezte a győri születésű játékost, mit gondol arról, hogy egyre többen úgy vélik, neki kellene Varga helyén játszania a nemzeti csapatban. 

„Örülök neki, ha sokan így gondolják, én próbálok mindig jól teljesíteni, saját magamra koncentrálni. Ha megfelelően teljesítek, akkor tényleg megkaphatom a behívót, és ebben az esetben, ahogyan a mester elképzeli, úgy fogok játszani, és mindent meg fogok tenni a siker érdekében” – fogalmazott az FTC–Plzen mérkőzés után Gruber, akit Cebrail Makreckis kiállítása miatt, taktikai okokból már a szünetben lecserélt Robbie Keane.

Ferencvárosi TC – Plzen, FradiPlzen, FTC, Ferencváros, FC Viktoria Plzen, Európa-liga, főtábla, 1. forduló, foci, labdarúgás, Groupama Aréna, Budapest, 2025.09.25.
Gruber, ha kell, védekezik, ha szükséges, labdát szerez – csakúgy, mint Varga Barnabás
Fotó: Ladóczki Balázs

A fiatal csatárról korábban azt írtuk: a többi szóba jöhet magyar csatárhoz képest a játékstílusa sok szempontból közelebb áll ahhoz, amit Marco Rossi elvár ezen a poszton. Dinamikus, gyors mozgású támadó, aki nemcsak a tizenhatoson belül érzi jól magát, hanem a védelem mögé belépve és a szélek felé kimozdulva is aktívan részt tud venni a játékban. Az utóbbi hetekben megmutatta, hogy bátran vállalkozik lövésekre, és kis helyzetekből is képes gólveszélyt teremteni. Ez különösen fontos a válogatottnál, ahol gyakran kevés lehetőség adódik.

„Más típusú vagyok, de...”

Ha valaki, akkor ő jól tudja, mire képes Varga Barnabás, de megkérdeztük arról is, szerinte képes lenne-e abban a szerepkörben játszani a válogatottban, mint klubtársa.

„Barni nagyon más játékos. Amikor együtt játszunk, jól kiegészítjük egymást: ő más dolgokban jobb, mint én, én is másban vagyok jobb, mint ő. De ha az a feladat, hogy őt kell helyettesíteni, akkor őt kell helyettesíteni. Más típusú vagyok, de megpróbálom ugyanazt csinálni, amit ő.”

Marco Rossi jövő kedden hirdeti ki a keretét a soron következő vb-selejtezőkre.

Gruber Zsombor mellett biztosan elhangzik majd Varga Barnabás neve is a névsorolvasásnál, hiszen az örmények elleni hazai meccs után Portugáliában már pályára léphet a zöld-fehérek gólzsákja.

Persze, a hónap NB I-es játékosának is megválasztott Gruber mellett többen is pályáznak Varga helyére; a jelöltek zöméről olvasóink is szavazhattak, az eredményeket pedig alább láthatják.

Ki pótolja Varga Barnabást az örmények ellen?

    Sallai Roland19%
    Szoboszlai Dominik5%
    Gazdag Dániel5%
    Csoboth Kevin5%
    Németh András0%
    Gruber Zsombor20%
    Lukács Dániel2%
    Molnár Rajmund2%
    Tóth Barna8%
    Szabó Levente1%
    Horváth Krisztofer1%
    Dárdai Palkó1%
    Sallói Dániel2%
    Böde Dániel27%

 

