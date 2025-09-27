A 21 éves Gruber Zsombor aztán idén szeptemberben, a Portugália elleni vb-selejtezőn (2-3) a 90. percben kapott lehetőséget, és egyre jobb esélye van arra, hogy még több játékidőt kapjon Rossitól.
Ferencvárosi csapattársa, Varga Barnabás ugyanis eltiltás miatt nem játszhat Örményország ellen, a kapitánynak pedig találnia kell egy megfelelő helyettest.
Az Origo Sport a minap megkérdezte az olvasóit, hogy ki lenne a legmegfelelőbb játékos Varga helyén, és a szavazást a Rossi által már szóban „nyugdíjba küldött” Böde Dániel nyerte 27 százalékkal, mögötte azonban Gruber lett a második 20 százalékkal.
Mindez még azelőtt történt, hogy kiderült: a fiatal csatár a Diósgyőr ellen csereként duplázni fog az NB I-ben (a bajnoki vége 2-2 lett).
Gruber a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-mérkőzésen bekerült Robbie Keane kezdőjébe, ráadásul mellette-előtte az a Varga Barnabás játszott, akit adott esetben a válogatottban helyettesítenie kellene.
Az Origo Sport a 2-2-re végződött meccs után arról kérdezte a győri születésű játékost, mit gondol arról, hogy egyre többen úgy vélik, neki kellene Varga helyén játszania a nemzeti csapatban.
„Örülök neki, ha sokan így gondolják, én próbálok mindig jól teljesíteni, saját magamra koncentrálni. Ha megfelelően teljesítek, akkor tényleg megkaphatom a behívót, és ebben az esetben, ahogyan a mester elképzeli, úgy fogok játszani, és mindent meg fogok tenni a siker érdekében” – fogalmazott az FTC–Plzen mérkőzés után Gruber, akit Cebrail Makreckis kiállítása miatt, taktikai okokból már a szünetben lecserélt Robbie Keane.
A fiatal csatárról korábban azt írtuk: a többi szóba jöhet magyar csatárhoz képest a játékstílusa sok szempontból közelebb áll ahhoz, amit Marco Rossi elvár ezen a poszton. Dinamikus, gyors mozgású támadó, aki nemcsak a tizenhatoson belül érzi jól magát, hanem a védelem mögé belépve és a szélek felé kimozdulva is aktívan részt tud venni a játékban. Az utóbbi hetekben megmutatta, hogy bátran vállalkozik lövésekre, és kis helyzetekből is képes gólveszélyt teremteni. Ez különösen fontos a válogatottnál, ahol gyakran kevés lehetőség adódik.
Ha valaki, akkor ő jól tudja, mire képes Varga Barnabás, de megkérdeztük arról is, szerinte képes lenne-e abban a szerepkörben játszani a válogatottban, mint klubtársa.
„Barni nagyon más játékos. Amikor együtt játszunk, jól kiegészítjük egymást: ő más dolgokban jobb, mint én, én is másban vagyok jobb, mint ő. De ha az a feladat, hogy őt kell helyettesíteni, akkor őt kell helyettesíteni. Más típusú vagyok, de megpróbálom ugyanazt csinálni, amit ő.”
Marco Rossi jövő kedden hirdeti ki a keretét a soron következő vb-selejtezőkre.
Gruber Zsombor mellett biztosan elhangzik majd Varga Barnabás neve is a névsorolvasásnál, hiszen az örmények elleni hazai meccs után Portugáliában már pályára léphet a zöld-fehérek gólzsákja.
Persze, a hónap NB I-es játékosának is megválasztott Gruber mellett többen is pályáznak Varga helyére; a jelöltek zöméről olvasóink is szavazhattak, az eredményeket pedig alább láthatják.