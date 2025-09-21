Az Arsenal remekül kezdte a szezont, az eddig lejátszott öt tétmérkőzéséből négyet megnyert, mindezt úgy, hogy ezeken a találkozókon gól sem kapott. Az Ágyúsok kapuját az idei szezonban egyedül Szoboszlai Dominik tudta bevenni, azt is egy védhetetlen szabadrúgásgóllal. A Manchester City ugyan múlt héten kiütötte a Manchester Unitedet, hét közben pedig megnyerte a Napoli elleni BL-meccset is, de Pep Guardiola együttese korántsem meggyőző az idei szezonban.

Pep Guardiola hatalmas taktikai csatákat szokott vívni Mikel Artetával

Fotó: Oli Scarf/AFP

A City a most futó idényben már kikapott a Tottenhamtől és a Brightontól is, a két bajnoki győzelmét pedig két rendkívül gyenge csapat ellen aratta, amiből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.

​Guardiola csapata megtette, amire eddig csak Szoboszlai volt képes

Pep Guardiola csapatára a szezon eddigi legnehezebb megmérettetése várt, már csak azért is, mert a City legutóbb 2023 áprilisában tudta legyőzni az Arsenalt, azóta öt mérkőzést játszott játszott egymás ellen a két csapat, amelyből három döntetlenre végződött, kétszer pedig az észak-londoni csapat csapat győzött. Ezek közül pont a legutóbbi, idén februárban rendezett találkozó lehet a lefájóbb a katalán mesternek, melyen az Arsenal 5-1-re tudott nyerni az Emirates Stadionban.

Az Arsenal a mérkőzés elején eldugta a labdát, a Manchester City kis túlzással csak nyomozta a játékszert, azonban az észak-londoni csapat statikus labdajáratása semmit sem ért, miután a manchesteri gárda a kilencedik percben vezetést szerzett a semmiből.

Erling Haaland korai gólja megadta a mérkőzés alaphangját

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Egy kavarodás után Erling Haaland szerezte meg a labdát, indította a holland Tijjani Reijnderst, miközben ő maga is követte a támadást. Reijnders végül rágyorsított az Arsenal védelmére, majd letette a labdát a sprintelő Haalandnak, aki ziccerbe került, majd hidegvérrel kilőtte a jobb alsó sarkot (0-1).

Az Arsenal 2024 szeptembere óta nem kapott ilyen korai gólt Premier League-mérkőzésén. Érdekesség, hogy amikor ez legutóbb megtörtént, akkor is a City volt az ellenfél és akkor is Haaland talált be a kilencedik percben.

A folytatásban hasonló mederben folyt a mérkőzés, az Arsenal többet birtokolta a labdát, a Manchester City pedig gyors átmenetekből próbált veszélyeztetni. A félidő végére az észak-londoni csapat labdabirtoklása közel 70%-os volt, az Arsenal első komoly helyzetére viszont egészen a hosszabbítás első percéig kellett várni. Ekkor Noni Madueke verte meg az emberét a jobb oldalon, majd kilenc méterről célba vette a rövid alsót, de Gianluigi Donnarumma védeni tudta a kőkemény lövést.