Az Arsenal remekül kezdte a szezont, az eddig lejátszott öt tétmérkőzéséből négyet megnyert, mindezt úgy, hogy ezeken a találkozókon gól sem kapott. Az Ágyúsok kapuját az idei szezonban egyedül Szoboszlai Dominik tudta bevenni, azt is egy védhetetlen szabadrúgásgóllal. A Manchester City ugyan múlt héten kiütötte a Manchester Unitedet, hét közben pedig megnyerte a Napoli elleni BL-meccset is, de Pep Guardiola együttese korántsem meggyőző az idei szezonban.
A City a most futó idényben már kikapott a Tottenhamtől és a Brightontól is, a két bajnoki győzelmét pedig két rendkívül gyenge csapat ellen aratta, amiből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.
Pep Guardiola csapatára a szezon eddigi legnehezebb megmérettetése várt, már csak azért is, mert a City legutóbb 2023 áprilisában tudta legyőzni az Arsenalt, azóta öt mérkőzést játszott játszott egymás ellen a két csapat, amelyből három döntetlenre végződött, kétszer pedig az észak-londoni csapat csapat győzött. Ezek közül pont a legutóbbi, idén februárban rendezett találkozó lehet a lefájóbb a katalán mesternek, melyen az Arsenal 5-1-re tudott nyerni az Emirates Stadionban.
Az Arsenal a mérkőzés elején eldugta a labdát, a Manchester City kis túlzással csak nyomozta a játékszert, azonban az észak-londoni csapat statikus labdajáratása semmit sem ért, miután a manchesteri gárda a kilencedik percben vezetést szerzett a semmiből.
Egy kavarodás után Erling Haaland szerezte meg a labdát, indította a holland Tijjani Reijnderst, miközben ő maga is követte a támadást. Reijnders végül rágyorsított az Arsenal védelmére, majd letette a labdát a sprintelő Haalandnak, aki ziccerbe került, majd hidegvérrel kilőtte a jobb alsó sarkot (0-1).
A folytatásban hasonló mederben folyt a mérkőzés, az Arsenal többet birtokolta a labdát, a Manchester City pedig gyors átmenetekből próbált veszélyeztetni. A félidő végére az észak-londoni csapat labdabirtoklása közel 70%-os volt, az Arsenal első komoly helyzetére viszont egészen a hosszabbítás első percéig kellett várni. Ekkor Noni Madueke verte meg az emberét a jobb oldalon, majd kilenc méterről célba vette a rövid alsót, de Gianluigi Donnarumma védeni tudta a kőkemény lövést.
Mikel Arteta, az Arsenal edzője vélhetően nem volt megelégedve a látottakkal, így a szünetben Madueke helyére pályára küldte Bukayo Sakát, míg a spanyol válogatott Mikel Merinót Eberechi Eze váltotta. Guardiola is változtatott a szünetben, az üzbég Abdukodir Khusanov helyére a portugál Matheus Nunes érkezett a pályára.
Az Arsenal meghajtotta a második félidő elejét, az 50. percben Eze egyenlíthetett volna, de az angol válogatott támadó 15 méteres bombáját Donnarumma ki tudta ütni.
A folytatásban is az Ágyúsoknál volt többet a labda, de a vendégek az 57. percben majdnem lekopírozták, amit az első félidőben tettek.
Egy labdaszerzés után ismét Haaland léphetett ki egyedül, azonban a norvég támadó második ziccerét David Raya védeni tudta, ezzel meccsben tartotta csapatát.
Ezt követően az Arsenal hatalmas mezőnyfölényben futballozott, de Arteta csapata komoly helyzetet sokáig nem tudott kidolgozni. Pep Guardiola is mindent feltett csapata védekezésére, ugyanis a 76. percben lehozta a pályáról Haalandot, a helyére pedig a védekező középpályás Nico Gonzálezt küldte pályára.
Az utolsó húsz percben az Arsenal beszorította a Manchester Cityt, de helyzetig nem tudott eljutni. Sokáig úgy tűnt, Guardiola csapata ki fogja húzni a végéig, azonban a 93. percben a semmiből jött az ötlettelenül futballozó Arsenal egyenlítőgólja. Eze tálalt remek labdát a mélységből beinduló Gabriel Martinellinek, a brazil támadó kilépett ziccerben és egy pattanás után átemelte a labdát a rossz ütemben kimozduló Donnarumma fölött (1-1).
A találkozó végül 99 percig tartott, de hajrában már egyik csapatnak sem volt komoly helyzete, így maradt az 1-1-es döntetlen és a pontosztozkodás.
Ezzel a döntetlennel Mikel Arteta történelmet írt, ugyanis ő lett az első edző, aki öt egymást követő bajnoki mérkőzésen sem kapott ki Pep Guardiolától.
Premier League, 5. forduló:
Arsenal-Manchester City 1-1 (0-1)