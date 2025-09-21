Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 5. fordulójának szuperrangadóján az Arsenal 1-1-es döntetlent játszott a Manchester Cityvel az észak-londoni Emirates Stadionban. Pep Guardiola csapat ezzel megtette azt, amire eddig csak Szoboszlai Dominik volt képes, ugyanis a játéknap előtt a magyar középpályáson kívül senki nem tudott betalálni az Arsenalnak.

Az Arsenal remekül kezdte a szezont, az eddig lejátszott öt tétmérkőzéséből négyet megnyert, mindezt úgy, hogy ezeken a találkozókon gól sem kapott. Az Ágyúsok kapuját az idei szezonban egyedül Szoboszlai Dominik tudta bevenni, azt is egy védhetetlen szabadrúgásgóllal. A Manchester City ugyan múlt héten kiütötte a Manchester Unitedet, hét közben pedig megnyerte a Napoli elleni BL-meccset is, de Pep Guardiola együttese korántsem meggyőző az idei szezonban. 

Pep Guardiola hatalmas taktikai csatákat szokott vívni Mikel Artetával
Pep Guardiola hatalmas taktikai csatákat szokott vívni Mikel Artetával
Fotó: Oli Scarf/AFP

A City a most futó idényben már kikapott a Tottenhamtől és a Brightontól is, a két bajnoki győzelmét pedig két rendkívül gyenge csapat ellen aratta, amiből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. 

​Guardiola csapata megtette, amire eddig csak Szoboszlai volt képes

Pep Guardiola csapatára a szezon eddigi legnehezebb megmérettetése várt, már csak azért is, mert a City legutóbb 2023 áprilisában tudta legyőzni az Arsenalt, azóta öt mérkőzést játszott játszott egymás ellen a két csapat, amelyből három döntetlenre végződött, kétszer pedig az észak-londoni csapat csapat győzött. Ezek közül pont a legutóbbi, idén februárban rendezett találkozó lehet a lefájóbb a katalán mesternek, melyen az Arsenal 5-1-re tudott nyerni az Emirates Stadionban. 

Az Arsenal a mérkőzés elején eldugta a labdát, a Manchester City kis túlzással csak nyomozta a játékszert, azonban az észak-londoni csapat statikus labdajáratása semmit sem ért, miután a manchesteri gárda a kilencedik percben vezetést szerzett a semmiből. 

Erling Haaland korai gólja megadta a mérkőzés alaphangját
Erling Haaland korai gólja megadta a mérkőzés alaphangját 
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Egy kavarodás után Erling Haaland szerezte meg a labdát, indította a holland Tijjani Reijnderst, miközben ő maga is követte a támadást. Reijnders végül rágyorsított az Arsenal védelmére, majd letette a labdát a sprintelő Haalandnak, aki ziccerbe került, majd hidegvérrel kilőtte a jobb alsó sarkot (0-1). 

  • Az Arsenal 2024 szeptembere óta nem kapott ilyen korai gólt Premier League-mérkőzésén. Érdekesség, hogy amikor ez legutóbb megtörtént, akkor is a City volt az ellenfél és akkor is Haaland talált be a kilencedik percben. 

A folytatásban hasonló mederben folyt a mérkőzés, az Arsenal többet birtokolta a labdát, a Manchester City pedig gyors átmenetekből próbált veszélyeztetni. A félidő végére az észak-londoni csapat labdabirtoklása közel 70%-os volt, az Arsenal első komoly helyzetére viszont egészen a hosszabbítás első percéig kellett várni. Ekkor Noni Madueke verte meg az emberét a jobb oldalon, majd kilenc méterről célba vette a rövid alsót, de Gianluigi Donnarumma védeni tudta a kőkemény lövést. 

Az Arsenal nem sokat mutatott az első félidőben a Manchester City elleni rangadón
Az Arsenal nem sokat mutatott az első félidőben a Manchester City elleni rangadón
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Mikel Arteta, az Arsenal edzője vélhetően nem volt megelégedve a látottakkal, így a szünetben Madueke helyére pályára küldte Bukayo Sakát, míg a spanyol válogatott Mikel Merinót Eberechi Eze váltotta. Guardiola is változtatott a szünetben, az üzbég Abdukodir Khusanov helyére a portugál Matheus Nunes érkezett a pályára. 

Az Arsenal meghajtotta a második félidő elejét, az 50. percben Eze egyenlíthetett volna, de az angol válogatott támadó 15 méteres bombáját Donnarumma ki tudta ütni. 

A folytatásban is az Ágyúsoknál volt többet a labda, de a vendégek az 57. percben majdnem lekopírozták, amit az első félidőben tettek. 

Egy labdaszerzés után ismét Haaland léphetett ki egyedül, azonban a norvég támadó második ziccerét David Raya védeni tudta, ezzel meccsben tartotta csapatát. 

A norvég Erling Haaland a 9. percben szerzett vezetést az Arsenal elleni rangadón
A norvég Erling Haaland a 9. percben szerzett vezetést az Arsenal elleni rangadón
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Ezt követően az Arsenal hatalmas mezőnyfölényben futballozott, de Arteta csapata komoly helyzetet sokáig nem tudott kidolgozni. Pep Guardiola is mindent feltett csapata védekezésére, ugyanis a 76. percben lehozta a pályáról Haalandot, a helyére pedig a védekező középpályás Nico Gonzálezt küldte pályára. 

Az utolsó húsz percben az Arsenal beszorította a Manchester Cityt, de helyzetig nem tudott eljutni. Sokáig úgy tűnt, Guardiola csapata ki fogja húzni a végéig, azonban a 93. percben a semmiből jött az ötlettelenül futballozó Arsenal egyenlítőgólja. Eze tálalt remek labdát a mélységből beinduló Gabriel Martinellinek, a brazil támadó kilépett ziccerben és egy pattanás után átemelte a labdát a rossz ütemben kimozduló Donnarumma fölött (1-1).

A csereként beállt Gabriel Martinelli mentett pontot az Arsenalnak
A csereként beállt Gabriel Martinelli mentett pontot az Arsenalnak
Fotó: Glyn Kirk/AFP

A találkozó végül 99 percig tartott, de hajrában már egyik csapatnak sem volt komoly helyzete, így maradt az 1-1-es döntetlen és a pontosztozkodás. 

Ezzel a döntetlennel Mikel Arteta történelmet írt, ugyanis ő lett az első edző, aki öt egymást követő bajnoki mérkőzésen sem kapott ki Pep Guardiolától. 

Premier League, 5. forduló:
Arsenal-Manchester City 1-1 (0-1)

