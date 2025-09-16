A lipcseiek szombaton a Mainz otthonában nyertek 1-0-ra, amivel a címvédő Bayern München elleni sokkoló idénynyitó után szezonbeli második sikerüket szerezték. A magyar válogatott Willi Orbán és Gulácsi Péter is a kezdőcsapat tagjaként játszotta végig a bajnokit, előbbi olyan pazar teljesítményt nyújtott, hogy bekerült a forduló álomcsapatába, míg a lipcseiek magyar kapusa sorozatban második meccsén nem kapott gólt.

Gulácsi Péter a Hoffenheim után a Mainz ellen is lehúzta a rolót

Fotó: UWE ANSPACH / DPA

Gulácsiék nehéz helyzetbe kerültek a hétvégi meccs előtt

A RB Leipzig ezzel feljött a tabella hetedik helyére, ám a Bundesliga-csapat hétfői tájékoztatása szerint a múlt hétvégi győzelem vezéráldozatokkal járt, ugyanis Xaver Schlager és Antonio Nusa is megsérült.

Az osztrák válogatott Schlager az első félidőben, nem sokkal a lipcseiek gólja előtt sérült meg, majd le is kellett cserélni. Az orvosi vizsgálatok aztán később vádliizom-szakadást állapítottak meg nála. A klub ugyan azt nem közölte, hogy mennyi időt kell kihagynia a középpályásnak, de a Bild szerint a sérülése nem olyan súlyos, így várhatóan az októberi válogatott szünet után már újra bevethető lesz. Ez azonban nagy csapás a játékosnak és a Lipcsének is, ugyanis Schlager szinte a teljes tavalyi évet kihagyta térdproblémák miatt. Az előző idény második felében konkrétan egyetlen mérkőzésen sem tudott pályára lépni, ugyanakkor a visszatérése óta abszolút a csapat vezérévé vált.

A kevés idő ellenére is sokat adott hozzá a játékunkhoz” – mondta a csapatkapitány-helyettes elvesztésével kapcsolatban Gulácsi Péter.

Antonio #Nusa hat sich im Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 den rechten Unterarm gebrochen. Der 20-Jährige wird am Dienstag operiert und fällt damit für das kommende Spiel gegen den 1. FC Köln sicher aus. Die weitere Ausfallzeit hängt vom Heilungsverlauf ab.… pic.twitter.com/uiAmF7i217 — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 15, 2025

Antonio Nusa a szombati meccs 51. percében ütközött össze Danny da Costával, majd olyan szerencsétlenül ért földet, hogy eltört a jobb alkarja. A 20 éves norvég válogatott szélsőt kedden műtik meg, így biztosan ő is kihagyja a hétvégi bajnokit. Azonban bizakodásra adhat okot a lipcseieknek, hogy Ezechiel Banzuzi két héttel ezelőtt ugyancsak kéztörést szenvedett, de a Mainz ellen már ott lehetett a pályán.

A Leipzig szombaton a még veretlen FC Kölnt fogadja, amely meglepetésre harmadik helyen áll jelenleg a német labdarúgó-bajnokságban.