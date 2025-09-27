Miként az idényben eddig mindig, Gulácsi Péter és Willi Orbán ezúttal is tagja volt a Leipzig kezdőcsapatának. A mérkőzés egyetlen gólját Johan Bakayoko szerezte a 8. percben, csapattársa, Christoph Baumgartner a 90. percben büntetőt hibázott.

Gulácsi Péter remekelt a Lipcse bajnokiján

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Gulácsiék folytatták a menetelésüket

A Bayern München otthonában elszenvedett 6-0-s fiaskó óta igencsak magára talált az RB Leipzig, ugyanis azóta sorozatban a negyedik győzelmét aratta, amihez hasonlóra az idei naptári évben nem volt képes a Bundesligában. A SofaScore szerint a győztes gólt szerző Bakayoko mögött a lipcseiek második legjobbja Gulási Péter volt, aki négy védést is bemutatott a meccsen, idei ötödik bajnokiján pedig a harmadik meccsét hozta le kapott gól nélkül, így a magyar kapus jó formájának is köszönhető, hogy a lipcsei együttes a harmadik helyen áll a német élvonal táblázatán.

A Wolfsburg viszont a Heidenheim elleni nyitófordulós sikere óta csak két pontot szerzett, ráadásul hazai pályán immáron 11 meccs óta nyeretlen a Bundesligában, ami negatív klubrekord. A Wolfsburgban Dárdai Bence a korábbi négy fordulóhoz hasonlóan ezúttal sem lépett pályára.

Bundesliga, 5. forduló:

VfL Wolfsburg-RB Leipzig 0-1 (0-1)

Heidenheim-FC Augsburg 2-1 (0-0)

FSV Mainz-Borussia Dortmund 0-2 (0-2)

St. Pauli-Bayer Leverkusen 1-2 (1-1)

Kapcsolódó cikkek: