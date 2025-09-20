Gulácsi Péter és a magyar válogatott Willi Orbán is végig a pályán volt. A lipcseiek a Bayern Münchentől elszenvedett 6-0-s vereséggel kezdték az idényt, azóta viszont sorozatban harmadszor győztek – adta hírül az MTI.

Gulácsi Péter a 250. Bundesliga-meccsén lépett pályára

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Gulácsi Péter jubilált, a Lipcse magabiztosan nyert

A lipcseiek a 13. percben Assan Ouedraogo góljával szereztek vezetést, a 19 éves középpályás egy szöglet után lecsorgó labdát vágott a léc alá. Jan Thielmann ugyan 10 perccel később egyenlítetni tudott, de az RB Leipzig már a szünet előtt eldöntötte a három pont sorsát. Előbb Romulo Cardoso talált be, majd jött David Raum, aki a mérkőzés legszebb találatát szerezte, a 27 éves védő szabadrúgásból csavart gyönyörűen a kapu bal oldalába.

A Lipcse 3-1-re nyert, ezzel feljött a Bayern München mögé a második helyre,

igaz, a Borussia Dortmund vasárnap visszaelőzheti, amennyiben nyer a Dárdai Bencét foglalkoztató Wolfsburg ellen.

Bundesliga, 4. forduló:

RB Leipzig-1. FC Köln 3-1 (3-1)

FC Augsburg-FSV Mainz 1-4 (0-2)

Hamburger SV-Heidenheim 2-1 (1-0)

TSG Hoffenheim-Bayern München 1-4 (0-1)

Werder Bremen-SC Freiburg 0-3 (0-1)

VfB Stuttgart-St. Pauli 2-0 (1-0)