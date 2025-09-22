– Még egy év van hátra a szerződésemből, de tisztában vagyok vele, hogy a klubnál fiatalítás zajlik – én pedig már nem tartozom a fiatalok közé. Ugyanakkor a családommal nagyon jól érezzük magunkat Lipcsében, és boldog lennék, ha az idény után is a klubnál maradhatnék – fogalmazott Gulácsi Péter, aki egyértelműen jelezte, ő hosszabbítani szeretne.

Gulácsi Péter az ősszel is alapember Lipcsében

Fotó: AFP/Ronny Hartmann

Gulácsi helyettese elégedetlen a helyzetével

Ez egy üzenet a klubnak, amely ebben az idényben is alapemberként számít rá, miközben a vezetőség már a fiatalításon dolgozik – kapusposzton tett is lépést a jövő felé. A lipcseiek tavaly nyáron 10 millió euróért szerezték meg a Genktől a belga válogatott Maarten Vandevoordtot, aki 23 éves, tehát hosszú évekig a csapat alapembere lehet. Eredetileg úgy tervezték, hogy a belga az első idényében tanul, majd idén átveszi a kezdő szerepet, Gulácsi lesz a második számú mögötte.

Csakhogy az új vezetőedző, Ole Werner másképp döntött: ő Gulácsit nevezte ki első számú kapusnak, és egyelőre kirobbanthatatlan a kezdőből. A tréner lépése belső feszültségekhez vezetett, Vandevoordt ügynöke már az edzőközpontban is megjelent, hogy jelezze, ügyfele nem elégedett a helyzetével.

A német sajtó, köztük a Leipziger Volkszeitung, úgy értelmezte Gulácsi nyilatkozatát, hogy az újabb lavinát indíthat el Lipcsében.

Gulácsi Péter tehát nemcsak mérföldkőhöz érkezett, de ismét megmutatta, hogy mentálisan és fizikailag is kész további éveket lehúzni az élvonalban. A kérdés már csak az, hogy az RB Leipzig vezetősége is így gondolja-e – a német sajtó szerint igen – és hogyan kezeli a két kiváló kapus közötti feszültséget.