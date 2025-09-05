Drámai pillanatokat hozott Tanzániában egy felkészülési torna mérkőzése. Abuja városi csapata és a JKU FC meccse a 77. percben 1-1-re állt, ekkor azonban hirtelen a pályán mindenki a földön terült el, miután megjöttek a gyilkos méhek.

A gyilkos méhek érkezése után egyből reagáltak a focisták

Fotó: thesun.co.uk

Méhtámadás egy afrikai futballmeccsen

A lentebbi videón jól látható, hogy egy másodperc alatt mindenki hassal a pályán terült el, ennek pedig különösen oka volt.

A pálya közelébe egy hatalmas méhraj érkezett. Nemcsak a játékosok, hanem az operatőr is követte a protokollt. Az már csak külön érdekesség, hogy mindeközben a szurkolók tovább ültek, és nézték a bizarr jelenetsort.

Meg kell hagyni, nem mindennapi jelenetek, valószínűleg csak Afrikában láthatunk ilyet.

Korábban is történt ilyen Tanzániában

Mondhatni rutinosak már a tanzániai labdarúgók ilyen esetekben, miután 2019-ben is történt hasonló. Akkor viszont sokkal agresszívebbek voltak a méhek.

A gyilkos méhek

Az afrikanizált méhek, egy hibrid rovarfaj, amelyek sokkal veszélyesebbek az európai, méztermelő méheknél. S nem véletlenül használják gyakran a gyilkos jelzőt is rájuk: a csípéseik halált is okozhatnak. Az afrikanizált méhek a világon több ezer embert öltek már meg, aminek fő oka, hogy rendkívül agresszívek.