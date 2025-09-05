Live
Hihetetlen, de igaz. Gyilkos méhek támadtak a focistákra Tanzániában egy felkészülési mérkőzésen.

Drámai pillanatokat hozott Tanzániában egy felkészülési torna mérkőzése. Abuja városi csapata és a JKU FC meccse a 77. percben 1-1-re állt, ekkor azonban hirtelen a pályán mindenki a földön terült el, miután megjöttek a gyilkos méhek.

A gyilkos méhek érkezése után egyből reagáltak a focisták
A gyilkos méhek érkezése után egyből reagáltak a focisták
Fotó: thesun.co.uk

Méhtámadás egy afrikai futballmeccsen 

A lentebbi videón jól látható, hogy egy másodperc alatt mindenki hassal a pályán terült el, ennek pedig különösen oka volt.

A pálya közelébe egy hatalmas méhraj érkezett. Nemcsak a játékosok, hanem az operatőr is követte a protokollt. Az már csak külön érdekesség, hogy mindeközben a szurkolók tovább ültek, és nézték a bizarr jelenetsort. 

Meg kell hagyni, nem mindennapi jelenetek, valószínűleg csak Afrikában láthatunk ilyet.

Drama in Tanzania as the game was temporary stopped during the City FC Abuja vs JKU FC match when bees flew over the pitch in the 77th minute
byu/Amu_1310 insoccer

Korábban is történt ilyen Tanzániában

Mondhatni rutinosak már a tanzániai labdarúgók ilyen esetekben, miután 2019-ben is történt hasonló. Akkor viszont sokkal agresszívebbek voltak a méhek.

A gyilkos méhek

Az afrikanizált méhek, egy hibrid rovarfaj, amelyek sokkal veszélyesebbek az európai, méztermelő méheknél. S nem véletlenül használják gyakran a gyilkos jelzőt is rájuk: a csípéseik halált is okozhatnak. Az afrikanizált méhek a világon több ezer embert öltek már meg, aminek fő oka, hogy rendkívül agresszívek. 

Mindez abban ölt testet, hogy az európai mézelő méheknél jóval nagyobb számban támadnak a behatolókra – az áldozatok jellemzően tízszer annyi csípést szenvednek, mint amennyit az európai méhek szoktak okozni. Emellett a reakcióidejük is gyorsabb, az áldozatokat képesek 200 méteren át is üldözni.

