Koszovó labdarúgó-válogatottja történelmet írt azzal, hogy hazai pályán 2-0-ra legyőzte Svédországot, holott az északiak minden sztárjukat bevetették a pontszerzés érdekében. A labdarúgó vb-selejtezők hétfői játéknapjának legnagyobb meglepetése született Pristinában, és a Magyar Nemzet cikke szerint az eurószázmilliókat érő csatártrió – Gyökeres Viktor, Alexander Isak és Anthony Elanga – plyára lépése sem tudta a vereséget megakadályozni. A svéd tévében már a szünetben – ekkorra kialakult a végeredmény – szinte meg sem tudtak mukkanni a szakértők. Fredrik Ljungberg, aki korábban az Arsenal csapatában is focizott, egyenesen katasztrófának nevezte mindazt, amit az első 45 percben látott.
A svéd média nem kíméli a nemzeti csapatukat, mondván a sztárokkal teletűzdelt svéd csapat katasztrófával nézett szembe, amikor hihetetlen, kétgólos vereséget szenvedett a FIFA-világranglista 95. helyén álló Koszovótól.
A különböző portálok elsősorban azt említik meg a kudarc okaként, hogy a svédek szövetségi kapitánya, Jon Dahl Tomasson nem merte beállítani a kezdőbe az átigazolásrekordért a Liverpoolhoz került Isakot.
– Alexander mindössze csak három edzésen vett részt a csapattal, ráadásul a felkészülési időszakot sem dolgozta rendesen végig. Ezek után természetesen nem kapott helyet a kezdőben sem. Egyszerűen túl nagy kockázatnak éreztem, hogy ma egy teljes meccset végigjátszon – nyilatkozta a BBC tudósítójának Tomasson, aki azt nem tette hozzá, ilyen gondok mellett akkor miért hívta be a keretbe egyáltalán.
Mindhárom csatár a nyári átigazolási szezon főszereplője volt, és a Transfermarkt adatai alapján többszámillió eurót mozgattak meg.
Alexander Isak
Anthony Elanga
Isak csereként szóhoz jutott – éppen a Newcastle-ba a helyére érkezett Elanga helyén –, és ugyan szerzett egy sárga lapot, de kapitánytól kapott majd 20 perc alatt többet tett a győzelemért, mint az az Elanga, akinek a helyére állt be. A sztárcsatárok közül egyedül Gyökeres Viktor játszotta végig a meccset, ám hármójuk statisztikája is igazolja, ez nem az ő napjuk volt. Szinte hihetetlen, de
a három csatár összesen 22 alkalommal ért labdába az ellenfél 16-osa környékén vagy azon belül, összesen hat alkalommal lőttek kapura, mindössze három sikeres cselre futotta az erejükből a koszovóiak ellen.
Nem véletlen, hogy a vereség fő okát a három csatársztár gyengélkedésében látja szinte mindenki.
A svéd lapok egyértelmű kudarcként írnak a találkozóról. „Svédország elvesztette a méltóságát” – ez volt az Aftonbladet sportkommentátorának, Simon Banknek a vereség utáni címe. Mint a szakíró megjegyzi, a meccsek elvesztése egy dolog. A méltóság ilyen módon történő elvesztése pedig egészen más.
Ez szégyen – írta a szakértő.
A majd húsz perccel a vége előtt becserélt Isakról megjegyzi a Fotbollskanalen beszámolója, hogy még a saját szurkolói is füttyszóval fogadták, amikor beállt. A lap arról ír, hogy a válogatott történetének egyik legrosszabb első félidejét produkálta.
„Megdöbbentő látni, hogy Svédország így játszott az első félidőben. Hová tűnt a motiváció és a lelkesedés? A nemzeti csapatért való küzdeni akarás? Egy szörnyű 45 perc, ami a luxemburgi meccsre emlékeztetett”
– írta a Fotbollskanalen publicistája, Olof Lundh a szünetben, majd a meccs végén közölte, a válogatott előtt két út áll: „vagy a játékosokat kell lecserélnie Svédországnak, vagy a válogatott szövetségi kapitányát”.
– Egy olyan katasztrófa, amely a körülményeket tekintve szinte páratlan – nyilatkozta Erik Niva futballszakértő a svéd Viaplay félidei közvetítésében. Svédország eddig két mérkőzést játszott a világbajnoki selejtezőkben – múlt pénteken 2-2-es döntetlen Szlovéniával, hétfőn 2-0-s vereség Koszovótól –, jelenleg a csoportja 3. helyén áll egy ponttal, öt ponttal lemaradva a listavezető Svájctól és kettővel Koszovótól. Sokan már csak abban bíznak, hogy a Nemzetek Ligája-szereplés meghozza majd a pótselejtezőn való részvételük lehetőségét.