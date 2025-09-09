Live
Rendszerszintű kudarcról és történelmi vereségről írnak a svéd lapok a Koszovó ellen elszenvedett 2-0-s vereséget követően. Elsősorban a válogatott szövetségi kapitánya, Gyökeres Viktor és a sokáig kispadon jegelt Alexander Isak áll a kritikák kereszttüzében. Van olyan svéd lap, amely kimondja, vagy a fél csapatot kell lecserélni, vagy a szövetségi kapitányt.

Koszovó labdarúgó-válogatottja történelmet írt azzal, hogy hazai pályán 2-0-ra legyőzte Svédországot, holott az északiak minden sztárjukat bevetették a pontszerzés érdekében. A labdarúgó vb-selejtezők hétfői játéknapjának legnagyobb meglepetése született Pristinában, és a Magyar Nemzet cikke szerint az eurószázmilliókat érő csatártrió – Gyökeres Viktor, Alexander Isak és Anthony Elanga – plyára lépése sem tudta a vereséget megakadályozni. A svéd tévében már a szünetben – ekkorra kialakult a végeredmény – szinte meg sem tudtak mukkanni a szakértők. Fredrik Ljungberg, aki korábban az Arsenal csapatában is focizott, egyenesen katasztrófának nevezte mindazt, amit az első 45 percben látott.

A svéd válogatott a pristinai meccsen egy Gyökeres-gólt sem ünnepelhetett
Fotó: TT News Agency via AFP/Claudio Bresciani/TT

Gyökeres és két társa teljes csődöt mondott Pristinában

A svéd média nem kíméli a nemzeti csapatukat, mondván a sztárokkal teletűzdelt svéd csapat katasztrófával nézett szembe, amikor hihetetlen, kétgólos vereséget szenvedett a FIFA-világranglista 95. helyén álló Koszovótól. 

A különböző portálok elsősorban azt említik meg a kudarc okaként, hogy a svédek szövetségi kapitánya, Jon Dahl Tomasson nem merte beállítani a kezdőbe az átigazolásrekordért a Liverpoolhoz került Isakot.

– Alexander mindössze csak három edzésen vett részt a csapattal, ráadásul a felkészülési időszakot sem dolgozta rendesen végig. Ezek után természetesen nem kapott helyet a kezdőben sem. Egyszerűen túl nagy kockázatnak éreztem, hogy ma egy teljes meccset végigjátszon – nyilatkozta a BBC tudósítójának Tomasson, aki azt nem tette hozzá, ilyen gondok mellett akkor miért hívta be a keretbe egyáltalán.

Mindhárom csatár a nyári átigazolási szezon főszereplője volt, és a Transfermarkt adatai alapján többszámillió eurót mozgattak meg.

Alexander Isak

  • Newcastle-tól a Liverpoolba
  • vételár: 145 millió euró

Anthony Elanga

  • Nottingham Forest-tól a Newcastle-ba
  • vételár: 61,4 millió euró

Gyökeres Viktor

  • Sporting Lisboától az Arsenalba
  • vételár: 65,8 millió euró

Isak csereként szóhoz jutott – éppen a Newcastle-ba a helyére érkezett Elanga helyén –, és ugyan szerzett egy sárga lapot, de kapitánytól kapott majd 20 perc alatt többet tett a győzelemért, mint az az Elanga, akinek a helyére állt be. A sztárcsatárok közül egyedül Gyökeres Viktor játszotta végig a meccset, ám hármójuk statisztikája is igazolja, ez nem az ő napjuk volt. Szinte hihetetlen, de 

a három csatár összesen 22 alkalommal ért labdába az ellenfél 16-osa környékén vagy azon belül, összesen hat alkalommal lőttek kapura, mindössze három sikeres cselre futotta az erejükből a koszovóiak ellen.

Nem véletlen, hogy a vereség fő okát a három csatársztár gyengélkedésében látja szinte mindenki.

Alexander Isak összesen 20 percet kapott a svéd válogatottban, de ő sem tudta megváltani a világot
Fotó: JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY

Méltóságvesztés és szégyen

A svéd lapok egyértelmű kudarcként írnak a találkozóról. „Svédország elvesztette a méltóságát” – ez volt az Aftonbladet sportkommentátorának, Simon Banknek a vereség utáni címe. Mint a szakíró megjegyzi, a meccsek elvesztése egy dolog. A méltóság ilyen módon történő elvesztése pedig egészen más.

Ez szégyen – írta a szakértő.

A majd húsz perccel a vége előtt becserélt Isakról megjegyzi a Fotbollskanalen beszámolója, hogy még a saját szurkolói is füttyszóval fogadták, amikor beállt. A lap arról ír, hogy a válogatott történetének egyik legrosszabb első félidejét produkálta.

„Megdöbbentő látni, hogy Svédország így játszott az első félidőben. Hová tűnt a motiváció és a lelkesedés? A nemzeti csapatért való küzdeni akarás? Egy szörnyű 45 perc, ami a luxemburgi meccsre emlékeztetett” 

– írta a Fotbollskanalen publicistája, Olof Lundh a szünetben, majd a meccs végén közölte, a válogatott előtt két út áll: „vagy a játékosokat kell lecserélnie Svédországnak, vagy a válogatott szövetségi kapitányát”.

– Egy olyan katasztrófa, amely a körülményeket tekintve szinte páratlan – nyilatkozta Erik Niva futballszakértő a svéd Viaplay félidei közvetítésében. Svédország eddig két mérkőzést játszott a világbajnoki selejtezőkben – múlt pénteken 2-2-es döntetlen Szlovéniával, hétfőn 2-0-s vereség Koszovótól –, jelenleg a csoportja 3. helyén áll egy ponttal, öt ponttal lemaradva a listavezető Svájctól és kettővel Koszovótól. Sokan már csak abban bíznak, hogy a Nemzetek Ligája-szereplés meghozza majd a pótselejtezőn való részvételük lehetőségét.

 

 

 

