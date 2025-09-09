Koszovó labdarúgó-válogatottja történelmet írt azzal, hogy hazai pályán 2-0-ra legyőzte Svédországot, holott az északiak minden sztárjukat bevetették a pontszerzés érdekében. A labdarúgó vb-selejtezők hétfői játéknapjának legnagyobb meglepetése született Pristinában, és a Magyar Nemzet cikke szerint az eurószázmilliókat érő csatártrió – Gyökeres Viktor, Alexander Isak és Anthony Elanga – plyára lépése sem tudta a vereséget megakadályozni. A svéd tévében már a szünetben – ekkorra kialakult a végeredmény – szinte meg sem tudtak mukkanni a szakértők. Fredrik Ljungberg, aki korábban az Arsenal csapatában is focizott, egyenesen katasztrófának nevezte mindazt, amit az első 45 percben látott.

A svéd válogatott a pristinai meccsen egy Gyökeres-gólt sem ünnepelhetett

Fotó: TT News Agency via AFP/Claudio Bresciani/TT

Gyökeres és két társa teljes csődöt mondott Pristinában

A svéd média nem kíméli a nemzeti csapatukat, mondván a sztárokkal teletűzdelt svéd csapat katasztrófával nézett szembe, amikor hihetetlen, kétgólos vereséget szenvedett a FIFA-világranglista 95. helyén álló Koszovótól.

A különböző portálok elsősorban azt említik meg a kudarc okaként, hogy a svédek szövetségi kapitánya, Jon Dahl Tomasson nem merte beállítani a kezdőbe az átigazolásrekordért a Liverpoolhoz került Isakot.

– Alexander mindössze csak három edzésen vett részt a csapattal, ráadásul a felkészülési időszakot sem dolgozta rendesen végig. Ezek után természetesen nem kapott helyet a kezdőben sem. Egyszerűen túl nagy kockázatnak éreztem, hogy ma egy teljes meccset végigjátszon – nyilatkozta a BBC tudósítójának Tomasson, aki azt nem tette hozzá, ilyen gondok mellett akkor miért hívta be a keretbe egyáltalán.

Mindhárom csatár a nyári átigazolási szezon főszereplője volt, és a Transfermarkt adatai alapján többszámillió eurót mozgattak meg.

Alexander Isak

Newcastle-tól a Liverpoolba

vételár: 145 millió euró

Anthony Elanga

Nottingham Forest-tól a Newcastle-ba

vételár: 61,4 millió euró

Gyökeres Viktor

Sporting Lisboától az Arsenalba

vételár: 65,8 millió euró

Isak csereként szóhoz jutott – éppen a Newcastle-ba a helyére érkezett Elanga helyén –, és ugyan szerzett egy sárga lapot, de kapitánytól kapott majd 20 perc alatt többet tett a győzelemért, mint az az Elanga, akinek a helyére állt be. A sztárcsatárok közül egyedül Gyökeres Viktor játszotta végig a meccset, ám hármójuk statisztikája is igazolja, ez nem az ő napjuk volt. Szinte hihetetlen, de

a három csatár összesen 22 alkalommal ért labdába az ellenfél 16-osa környékén vagy azon belül, összesen hat alkalommal lőttek kapura, mindössze három sikeres cselre futotta az erejükből a koszovóiak ellen.

Nem véletlen, hogy a vereség fő okát a három csatársztár gyengélkedésében látja szinte mindenki.