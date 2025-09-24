Live
A France Football magazin által odaítélt és az előző idény legjobb játékosának járó Aranylabda díját Ousmané Dembélé kapta. Gyökeres Viktor, az Arsenal játékosa – aki az előző évadot a portugál Sportingnál töltötte – a 15. lett, egy trófeát viszont így is hazavihetett.

A magyar származású svéd támadó, Gyökeres Viktor az elmúlt idényben 52 tétmérkőzésen 54 gólt és 13 gólpasszt szerzett a portugál Sporting színeiben. A nyáron aztán viharos körülmények között távozott a lisszaboniaktól, és jelenleg már az angol Arsenal játékosa. Az Aranylabda-díjátadón így is megkapta az előző idény legjobb csatárának járó Gerd Müller-trófeát, és ezután hálát adott korábbi klubjának: „Köszönet mindenkinek a Sportingnál, aki hozzájárult ehhez. Fantasztikus szezonunk volt, bajnoki és kupagyőzelmekkel, és hihetetlen emlékekkel. Csodálatos érzés ma este itt állni. Ez egy szép elismerés" – mondta a 27 éves focista.

Gyökeres Viktor figyelmen kívül hagyta a provokációt
Gyökeres Viktor figyelmen kívül hagyta a provokációt
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Gyökeres Viktort provokálták az Aranylabda-gálán

A Ripost észrevette, hogy nem végig volt kellemes az Aranylabda-szavazáson 15. Gyökeresnek, méghozzá a városi rivális Chelsea egyik szurkolója miatt. 

A vörös szőnyegen sétáló svéd válogatott játékost gúnyolva próbálta felhergelni őt a klubvilágbajnok drukkere. 

Gyökeres Viktor azonban nem reagált a provokációra, helyette inkább kiosztott egy autogramot és továbbment.

Gyökeres Viktor legközelebb szerda este a Port Vale vendégeként bizonyíthat az angol Ligakupa harmadik fordulójában, de valószínűbb, hogy a vasárnapi, Newcastle elleni bajnokin még fontosabb szerepet kap az Arsenalt irányító Mikel Arteta vezetőedzőtől.

