A magyar származású svéd támadó, Gyökeres Viktor az elmúlt idényben 52 tétmérkőzésen 54 gólt és 13 gólpasszt szerzett a portugál Sporting színeiben. A nyáron aztán viharos körülmények között távozott a lisszaboniaktól, és jelenleg már az angol Arsenal játékosa. Az Aranylabda-díjátadón így is megkapta az előző idény legjobb csatárának járó Gerd Müller-trófeát, és ezután hálát adott korábbi klubjának: „Köszönet mindenkinek a Sportingnál, aki hozzájárult ehhez. Fantasztikus szezonunk volt, bajnoki és kupagyőzelmekkel, és hihetetlen emlékekkel. Csodálatos érzés ma este itt állni. Ez egy szép elismerés" – mondta a 27 éves focista.

Gyökeres Viktor figyelmen kívül hagyta a provokációt

Gyökeres Viktort provokálták az Aranylabda-gálán

A Ripost észrevette, hogy nem végig volt kellemes az Aranylabda-szavazáson 15. Gyökeresnek, méghozzá a városi rivális Chelsea egyik szurkolója miatt.

A vörös szőnyegen sétáló svéd válogatott játékost gúnyolva próbálta felhergelni őt a klubvilágbajnok drukkere.

Gyökeres Viktor azonban nem reagált a provokációra, helyette inkább kiosztott egy autogramot és továbbment.

Gyökeres Viktor legközelebb szerda este a Port Vale vendégeként bizonyíthat az angol Ligakupa harmadik fordulójában, de valószínűbb, hogy a vasárnapi, Newcastle elleni bajnokin még fontosabb szerepet kap az Arsenalt irányító Mikel Arteta vezetőedzőtől.