Gyökeres Viktor végig a pályán volt a Manchester City elleni 1-1-s döntetlen alkalmával, de a statisztikái csalódást keltőek voltak: mindössze 24 labdaérintéssel, nulla lövéssel, egyetlen sikeres csel nélkül zárta a meccset, ráadásul 13-szor eladta a labdát, miközben passzpontossága pedig csupán 62 százalék volt. Bár az idény során eddig három gólt is szerzett a Premier League-ben, ezek egyike sem rangadón született, hanem a Leeds és a Nottingham Forest ellen. Pedig az Arsenalnak a Manchester United, a Liverpool és a City elleni mérkőzéseken is nagy szüksége lett volna a találataira.

Gyökeres Viktor a nagy meccseken eddig nem villog

Fotó: NurPhoto/MI NEWS

Arteta és Carragher szerint sem Gyökeres a hibás

A visszafogott teljesítménye ellenére Mikel Arteta, a londoniak menedzsere, továbbra is bízik Gyökeresben. A spanyol tréner kiemelte, hogy a City ellen is voltak olyan szituációk, amikor közel került a gólszerzéshez, és szerinte a csapatnak is jobban kell támogatnia a támadót. – Viktor mindent megtesz, de sokszor az utolsó passzok hibádzanak. Nem csak rajta múlik a befejezés, ritkán hozzuk helyzetbe őt – fogalmazott Arteta.

Jamie Carragher, a Sky Sports szakértője mindig a kritikusabb hangok közé tartozik, ezt már Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is megtapasztalta, most azonban ő is megvédte Gyökerest – félig-meddig. Bár úgy véli, a svéd csatár nem fogja „megnyerni” az Arsenalnak a bajnokságot, mert a csapat inkább a védekezésével emelkedik ki a Premier League-ben és Európában is, Gyökeres gyenge statisztikáit inkább a csapat játékának hiányosságaival magyarázza.

Ha nincsenek helyzetek, nincs mit befejezni. Nem Gyökeres hibája, hogy nem jut labdához. Az Arsenal gondja nem a befejezés, mint ahogy azt mindig emlegetik, hanem az, hogy kevés helyzetet alakít ki

– idézi a Liverpool egykori védőjét a Magyar Nemzet.

Egyöntetű vélemény tehát, hogy az Arsenalnak a támadások terén még van miben fejlődnie, de a rangadókon való gyengélkedést nem lehet csak Gyökeres nyakába varrni. Az Ágyúsok következő megmérettetése a harmadosztályú Port Vale elleni Ligakupa-meccs lesz szerdán, amikor a 27 csatár vélhetően pihenőt kap majd, de vasárnap a Newcastle elleni bajnokin ismét lehetősége lesz bizonyítani.