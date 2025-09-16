A 37 éves Robert Lewandowski szerződése június 30-án lejár, és várhatóan a szezon végén távozik, miután három évet töltött a klubnál. Holott a lengyel csatár a hétvégén is betalált a Valencia elleni 6-0-ás győzelem alkalmával, a Barcelona elnöke, Joan Laporta nem titkolja, megtalálta az utódját Erling Haaland személyében. A dailymail.co.uk információja szerint a katalán óriás merész lépést tervez a norvég játékos megszerzéséért a jövő nyáron. Mindezt annak ellenére, hogy a klub folyamatos anyagi gondokkal küzd.

Haaland 2034-ig a Cityé, nincs kivásárlási ára, egekben a fizetése

Miután nyilvánosságra került, hogy a Barcelona már a jövőt építve nem hosszabbítja a 37 éves lengyel csatár szerződését, azonnal elindultak a találgatások, ki lehet a lengyel örököse. Noha Ferran Torres eddig beváltott a hozzá fűzött reményeket, sorban lövi a gólokat, a klubvezetése nem biztos abban, hogy képes sokáig ezt a formáját állandósítani. Éppen ezért Laporta és a Barca sportigazgatója, Deco egy új center leigazolását tervezi.

A spanyol El Nacional arról számolt be, hogy bár belső viták folytak Julian Alvarez leigazolásáról, végül ez kútba esett, így az elnök innentől kezdve Haalandra koncentrál. Azzal támasztja alá az elsőre, sőt, másodikra is kissé hihetetlennek tűnő átigazolást, hogy a City eredményei elkezdtek látványosan visszaesni, és ezért maga a norvég gólgép fogja kérni a 2034-ig szóló szerződése felbontását. A Barca pedig ezt kihasználva szerezné meg Haalandot. Arról Laporta nem tesz említést, hogy a 24 éves csatárnak vajon miből fizetné ki minimum a jelenlegi, heti 400 ezre fontos heti bérét.

