Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen felfedezés: ezzel jelentősen csökkentheti a ráksejtek szaporodását

Link másolása
Vágólapra másolva!
Miután a katalán sztárklub jelenlegi gólfelelőse, Robert Lewandowski már 37 éves, így a Barcelona már nem építheti a jövőt a hétvégén, a Valencia ellen is betaláló lengyel csatárra. Brit lapértesülések szerint azonban a La Liga címvédője megtalálta a megoldást, mégpedig Erling Haaland személyében. A súlyos anyagi gondokkal küszködő katalánokat az sem zavarja, hogy a norvég gólgépet „örökre" magához láncolta jelenlegi klubja, a Manchester City.

A 37 éves Robert Lewandowski szerződése június 30-án lejár, és várhatóan a szezon végén távozik, miután három évet töltött a klubnál. Holott a lengyel csatár a hétvégén is betalált a Valencia elleni 6-0-ás győzelem alkalmával, a Barcelona elnöke, Joan Laporta nem titkolja, megtalálta az utódját Erling Haaland személyében. A dailymail.co.uk információja szerint a katalán óriás merész lépést tervez a norvég játékos megszerzéséért a jövő nyáron. Mindezt annak ellenére, hogy a klub folyamatos anyagi gondokkal küzd.

Haaland lett a Barcelona elnökének legfőbb célpontja
Alaposan meglepte a Tottenham a Manchester Cityt
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Haaland 2034-ig a Cityé, nincs kivásárlási ára, egekben a fizetése

Miután nyilvánosságra került, hogy a Barcelona már a jövőt építve nem hosszabbítja a 37 éves lengyel csatár szerződését, azonnal elindultak a találgatások, ki lehet a lengyel örököse. Noha Ferran Torres eddig beváltott a hozzá fűzött reményeket, sorban lövi a gólokat, a klubvezetése nem biztos abban, hogy képes sokáig ezt a formáját állandósítani. Éppen ezért Laporta és a Barca sportigazgatója, Deco egy új center leigazolását tervezi.

A spanyol El Nacional arról számolt be, hogy bár belső viták folytak Julian Alvarez leigazolásáról, végül ez kútba esett, így az elnök innentől kezdve Haalandra koncentrál. Azzal támasztja alá az elsőre, sőt, másodikra is kissé hihetetlennek tűnő átigazolást, hogy a City eredményei elkezdtek látványosan visszaesni, és ezért maga a norvég gólgép fogja kérni a 2034-ig szóló szerződése felbontását. A Barca pedig ezt kihasználva szerezné meg Haalandot. Arról Laporta nem tesz említést, hogy a 24 éves csatárnak vajon miből fizetné ki minimum a jelenlegi, heti 400 ezre fontos heti bérét.

Haaland legutóbb duplázott a United elleni városi rangadón:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!