A norvégok 10 perc után már két góllal vezettek, Erling Haaland ötször volt eredményes, amivel 45. válogatott meccse után már 48 gólnál jár. Hans Krankl 1977-ben máltának rúgott hat gólja óta a norvég szátrcsatár az első, aki eljutott öt gólig. A 64. percben csereként beállt Thelo Aasgaard mesternégyesig jutott a skandinávoknál.

Erling Haaland és a norvég válogatott megállíthatatlanul robog a világbajnokság felé

Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB

Nem csak Haalandék remekeltek

Az Európa-bajnoki döntős angolok Szerbiában tettek nagy lépést a kvalifikációhoz ugyancsak magabiztos, 5-0-s sikerükkel, így változatlanul százszázalékosok.

A világbajnoki ezüstérmes francia válogatott saját közönsége előtt fordított és nyert 2-1-re az izlandi együttes ellen.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Eredmények, európai világbajnoki selejtezők:

D csoport:

Franciaország-Izland 2-1 (1-1)

korábban:

Azerbajdzsán-Ukrajna 1-1 (0-0)

Az állás: 1. Franciaország 6 pont, 2. Izland 3, 3. Ukrajna 1 (1-3), 4. Azerbajdzsán 1 (1-6)

H csoport:

Ciprus-Románia 2-2 (1-2)

Bosznia-Hercegovina - Ausztria 1-2 (0-0)

Az állás: 1. Bosznia-Hercegovina 12 pont/5 mérkőzés (11-3), 2. Ausztria 12/4 (9-2), 3. Románia 7/5, 4. Ciprus 4/5, 5. San Marino 0/5

I csoport:

Norvégia-Moldova 11-1 (5-0)

Az állás: 1. Norvégia 15 pont/5 mérkőzés, 2. Olaszország 9/4 (12-7), 3. Izrael 9/5 (15-11), 4. Észtország 3/5, 5. Moldova 0/5

K csoport:

Szerbia-Anglia 0-5 (0-2)

Albánia-Lettország 1-0 (1-0)

Az állás: 1. Anglia 15 pont/5 mérkőzés, 2. Albánia 8/5, 3. Szerbia 7/4, 4. Lettország 4/5, 5. Andorra 0/5 korábban:

F csoport:

MAGYARORSZÁG-Portugália 2-3 (1-1)

Örményország-Írország 2-1 (1-0)

Az állás: 1. Portugália 2 2 - - 8-2 6 pont 2. Örményország 2 1 - 1 2-6 3 3. MAGYARORSZÁG 2 - 1 1 4-5 1 4. Írország 2 - 1 1 3-4 1