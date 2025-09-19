A 2023-ban BL-győztes Manchester City hazai pályán 2-0-ra nyert az olasz bajnok Napoli ellen, amely Giovanni Di Lorenzo kiállítása miatt a 21. perctől emberhátrányban futballozott. A találkozón a norvég Erling Haaland történelmet írt.
A Manchester City norvég támadója érte el a leggyorsabban az 50 gólos álomhatárt a Bajnokok Ligájában, 49 meccsre volt szüksége hozzá.
A mérkőzés másik érdekessége a belga Kevin De Bruyne visszatérése volt. A 34 éves karmester nyáron 10 év után távozott a Manchester Citytől, azonban Di Lorenzo kiállítása miatt a Napoli edzőjének védőt kellett becserélni, így a City történetének legjobb futballistájának csak 26 percnyi játék jutott korábbi sikeresi helyszínén.
Az ötszörös BL-győztes FC Barcelona a duplázó Marcus Rashford vezérletével 2-1-re nyert a Newcastle United otthonában.
Sallai Roland csapata, a török Galatasaray 5-1-re kikapott az Eintracht Frankfurt otthonában. A 61-szeres magyar válogatott támadó végig a pályán volt. A törökök már a nyolcadik percben előnybe kerültek, de az Eintracht előbb egy öngóllal egyenlített, majd az első félidő hosszabbításában kétszer is betalált, a második felvonásban pedig fölényessé tette sikerét.
A portugál Sporting hazai pályán a második félidőben döntötte el a kazah Kairat Almati elleni találkozót, amikor négy percen belül háromszor is betalált. Érdekesség, hogy a kazah Kairat Almati csapata 6905 kilométert utazott a Sporting elleni mérkőzésre, ami a legnagyobb távolság két csapat között a Bajnokok Ligája történetében.