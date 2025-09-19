A 2023-ban BL-győztes Manchester City hazai pályán 2-0-ra nyert az olasz bajnok Napoli ellen, amely Giovanni Di Lorenzo kiállítása miatt a 21. perctől emberhátrányban futballozott. A találkozón a norvég Erling Haaland történelmet írt.

Erling Haaland a 49. mérkőzésén megszerezte 50. gólját a Bajnokok Ligájában

Fotó: Darren Staples/AFP

A Manchester City norvég támadója érte el a leggyorsabban az 50 gólos álomhatárt a Bajnokok Ligájában, 49 meccsre volt szüksége hozzá.

​Haaland történelmet írt, De Bruynének 26 perc jutott

A mérkőzés másik érdekessége a belga Kevin De Bruyne visszatérése volt. A 34 éves karmester nyáron 10 év után távozott a Manchester Citytől, azonban Di Lorenzo kiállítása miatt a Napoli edzőjének védőt kellett becserélni, így a City történetének legjobb futballistájának csak 26 percnyi játék jutott korábbi sikeresi helyszínén.

Az ötszörös BL-győztes FC Barcelona a duplázó Marcus Rashford vezérletével 2-1-re nyert a Newcastle United otthonában.

Sallai Roland csapata, a török Galatasaray 5-1-re kikapott az Eintracht Frankfurt otthonában. A 61-szeres magyar válogatott támadó végig a pályán volt. A törökök már a nyolcadik percben előnybe kerültek, de az Eintracht előbb egy öngóllal egyenlített, majd az első félidő hosszabbításában kétszer is betalált, a második felvonásban pedig fölényessé tette sikerét.