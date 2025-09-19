Live
Mesés ókori kincseket találtak a Földközi-tenger mélyén

A Bajnokok Ligája alapszakaszának csütörtöki játéknapján a Manchester City 2-0-ra legyőzte az olasz bajnok Napoli csapatát. A találkozón történelmet írt az angol csapat támadója, a norvég Erling Haaland, aki a 49. BL-meccsén megszerezte 50. találatát.

A 2023-ban BL-győztes Manchester City hazai pályán 2-0-ra nyert az olasz bajnok Napoli ellen, amely Giovanni Di Lorenzo kiállítása miatt a 21. perctől emberhátrányban futballozott. A találkozón a norvég Erling Haaland történelmet írt.

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland celebrates after scoring during the UEFA Champions League league stage football match between Manchester City and Napoli at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on September 18, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)
Erling Haaland a 49. mérkőzésén megszerezte 50. gólját a Bajnokok Ligájában
Fotó: Darren Staples/AFP

 A Manchester City norvég támadója érte el a leggyorsabban az 50 gólos álomhatárt a Bajnokok Ligájában, 49 meccsre volt szüksége hozzá. 

​Haaland történelmet írt, De Bruynének 26 perc jutott

A mérkőzés másik érdekessége a belga Kevin De Bruyne visszatérése volt. A 34 éves karmester nyáron 10 év után távozott a Manchester Citytől, azonban Di Lorenzo kiállítása miatt a Napoli edzőjének védőt kellett becserélni, így a City történetének legjobb futballistájának csak 26 percnyi játék jutott korábbi sikeresi helyszínén. 

Az ötszörös BL-győztes FC Barcelona a duplázó Marcus Rashford vezérletével 2-1-re nyert a Newcastle United otthonában.

Sallai Roland csapata, a török Galatasaray 5-1-re kikapott az Eintracht Frankfurt otthonában. A 61-szeres magyar válogatott támadó végig a pályán volt. A törökök már a nyolcadik percben előnybe kerültek, de az Eintracht előbb egy öngóllal egyenlített, majd az első félidő hosszabbításában kétszer is betalált, a második felvonásban pedig fölényessé tette sikerét.

A Barcelona és a Newcastle egykori edzőjének, a legendás Sir Bobby Robson szobrára is rátettek egy meccshez kapcsolódó sálat
A Galatasaray szurkolói éljeneznek egy ifjú párt, a menyasszony és a vőlegény pedig csatlakoztak a török fanatikusokhoz a frankfurti Romerberg téren
Erling Haaland a 49. mérkőzésén megszerezte 50. gólját a Bajnokok Ligájában
Galéria: A Bajnokok Ligája csütörtöki játéknapjának legjobb képei
1/29
A Leverkusen-szurkolók szép számmal elkísérték csapatukat Koppenhágába

A portugál Sporting hazai pályán a második félidőben döntötte el a kazah Kairat Almati elleni találkozót, amikor négy percen belül háromszor is betalált. Érdekesség, hogy a kazah Kairat Almati csapata 6905 kilométert utazott a Sporting elleni mérkőzésre, ami a legnagyobb távolság két csapat között a Bajnokok Ligája történetében.

