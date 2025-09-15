A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) kiemelte, hogy Haaland szeptember 9-i bravúrja az első közel fél évszázada, az osztrák Hans Krankl 1977-es hat gólja óta, amikor is az év április 30-án Ausztria 9-0-ra verte Máltát. Krankl továbbra is az egyetlen, akinek sikerült hatszor bevennie az ellenfél kapuját egy meccsen.

Erling Haaland és a norvég válogatott megállíthatatlanul robog a világbajnokság felé

Fotó: Fredrik Varfjell/NTB/AFP

Haaland öt gólt lőtt és két gólpasszt adott

A Moldova ellen öt gólt szerző és két gólpasszt adó Haaland az első norvég, aki öt gólig jutott vb-selejtezőn.

Ez elég beteges, azt kell mondjam. A történtek önmagukért beszélnek. Nagyszerű meccset sikerült játszanunk, történelmi este volt! A hátralévő három meccsünkből viszont így is meg kell még nyernünk legalább kettőt”

– értékelt a meccs után Haaland, akinek a csapata öt mérkőzés után 15 ponttal, valamint 24:3-as gólkülönbséggel vezeti a vb-selejtező csoportját.

A futballtörténelem első európai „mesterötösét” a spanyol Isidro Lángara érte el, a portugálok felett 1934. november 3-án aratott 9-0-s győzelem alkalmával. A következő Zsengellér Gyula volt, aki 1938. március 25-én szerzett öt gólt a görögök ellen 11-1-re megnyert selejtezőmérkőzésen.

Az európai vb-selejtezők mesterötöst szerző játékosai:

Isidro Lángara - Spanyolország-Portugália 9-0, 1934. november 3.

Zsengellér Gyula - Magyarország-Görögország 11-1, 1938. március 25.

Erich Probst - Ausztria-Portugália 9-1, 1953. szeptember 27.

Thadée Cisowski - Franciaország-Belgium 6-3, 1956. november 11.

Erich Hof – Ausztria-Ciprus 7-1, 1968. május 19.

Wlodzimierz Lubanski - Lengyelország-Luxemburg 8-1, 1969.április 20.

Erling Haaland – Norvégia-Moldova 11-1, 2025. szeptember 9.