Megszólalt Oroszország az újabb dróntámadásról - elmondták azt is, hogy ki tehette

A Manchester City támadója, a norvég Erling Haaland lett a nyolcadik olyan futballista, aki legalább öt gólt lőtt egy európai világbajnoki selejtezőmérkőzésen. Az IFFHS statisztikája szerint Haaland ezzel egy hatgólos és hat ötgólos játékoshoz csatlakozott, akik között ott van a kétszeres aranycipős Zsengellér Gyula is.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) kiemelte, hogy Haaland szeptember 9-i bravúrja az első közel fél évszázada, az osztrák Hans Krankl 1977-es hat gólja óta, amikor is az év április 30-án Ausztria 9-0-ra verte Máltát. Krankl továbbra is az egyetlen, akinek sikerült hatszor bevennie az ellenfél kapuját egy meccsen.

Erling Haaland és a norvég válogatott megállíthatatlanul robog a világbajnokság felé
Fotó: Fredrik Varfjell/NTB/AFP

Haaland öt gólt lőtt és két gólpasszt adott

A Moldova ellen öt gólt szerző és két gólpasszt adó Haaland az első norvég, aki öt gólig jutott vb-selejtezőn. 

Ez elég beteges, azt kell mondjam. A történtek önmagukért beszélnek. Nagyszerű meccset sikerült játszanunk, történelmi este volt! A hátralévő három meccsünkből viszont így is meg kell még nyernünk legalább kettőt” 

– értékelt a meccs után Haaland, akinek a csapata öt mérkőzés után 15 ponttal, valamint 24:3-as gólkülönbséggel vezeti a vb-selejtező csoportját. 

A futballtörténelem első európai „mesterötösét” a spanyol Isidro Lángara érte el, a portugálok felett 1934. november 3-án aratott 9-0-s győzelem alkalmával. A következő Zsengellér Gyula volt, aki 1938. március 25-én szerzett öt gólt a görögök ellen 11-1-re megnyert selejtezőmérkőzésen.

Az európai vb-selejtezők mesterötöst szerző játékosai:

  • Isidro Lángara - Spanyolország-Portugália 9-0, 1934. november 3.
  • Zsengellér Gyula - Magyarország-Görögország 11-1, 1938. március 25.
  • Erich Probst - Ausztria-Portugália 9-1, 1953. szeptember 27.
  • Thadée Cisowski - Franciaország-Belgium 6-3, 1956. november 11.
  • Erich Hof – Ausztria-Ciprus 7-1, 1968. május 19.
  • Wlodzimierz Lubanski - Lengyelország-Luxemburg 8-1, 1969.április 20.
  • Erling Haaland – Norvégia-Moldova 11-1, 2025. szeptember 9. 
