Szívszorító hírt erősített meg a napokban Russell Hoult családja: a korábbi Premier League-kapus palliativ ellátásban részesül (arra az ellátásra utal, amelynek célja nem a betegség gyógyítása, hanem a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő páciensek szenvedéseinek enyhítése), miután két halálos kórt is diagnosztizáltak nála.

Halálos betegségekkel küzd az 52 éves egykori Premier League-kapus, Russell Hoult

Fotó: CARL DE SOUZA / AFP

Russell Hoult halálos beteg

A Derby County és West Bromwich Albion egykori

52 éves játékosa PSC-ben (krónikus, progresszív, epeúti betegség) betegedett meg, majd a család újabb drámai hírt kapott – az orvosok előrehaladott, negyedik stádiumú epeúti rákot állapítottak meg nála.

Hoult lányai és fiai számára szinte felfoghatatlan a helyzet. Lánya, Kayleigh a Just Giving adománygyűjtő oldalon úgy fogalmazott:

Mindkét betegségről azt mondták nekünk, hogy halálos kimenetelű. Apukánk most palliatív ellátásban részesül

– számunkra ez nagyon nehéz, de ő még mindig elképesztő erőt, bátorságot és humorérzéket mutat a legnagyobb kihívások közepette is.”

A kapus 24 éves gyermekei, Kayleigh és Carter úgy döntöttek, hogy édesapjuk tiszteletére jótékony futásba kezdenek, és október 26-án lefutják a Leicester félmaratont. A futással nemcsak Hoult támogatását tűzték ki célul, hanem azt is, hogy adományt gyűjtsenek az AMMF számára, amely az Egyesült Királyság egyetlen, kizárólag epeúti rák kutatására és a betegség ismertségének növelésére specializálódott szervezete. Eddig több mint 230 felajánlás érkezett, összesen közel 5000 font értékben.

Russell Hoult hosszú és emlékezetes karriert tudhat maga mögött. Profi pályafutása a Leicester Citynél indult, majd több kölcsönben eltöltött szezon után a Derby County színeiben lett ismert. A klub játékosaként 138 mérkőzésen lépett pályára, és

kulcsszerepet játszott az 1996-os Premier League-be való visszajutásban. Négy idényen át őrizte a Derby kapuját az élvonalban, majd rövid Portsmouth-i kitérőt követően a West Bromwich Albionhoz igazolt.

A West Brom színeiben hét szezon alatt több mint 200 mérkőzésen védett, köztük hetvennél is többször a Premier League-ben. 2001/2002-ben a másodosztály legjobb csapatába is beválasztották, miután teljesítményével nagyban hozzájárult a csapat feljutásához. A 190 centiméter magas hálóőr pályafutása 2013-ban ért véget, amikor játékosedzőként vonult vissza.