Egy távoli halászfaluban, a Balti-tenger partján, az európai futball egyik legfigyelemreméltóbb eredménye hamarosan megvalósul. „Tedd lehetővé a lehetetlent” – ez az egyik mantra, ami a falakon és a PowerPoint diákon található az apró, svéd Mjällby névre hallgató klubnál. És pontosan ez is történik. A Mjällby 24 fordulót követően nyolcpontos előnnyel vezet hat fordulóval a vége előtt a svéd élvonalban, az Allsvenskanban, és ebben a szezonban mindössze egy meccset veszített.

A svéd halászfalu büszkesége a csapat

Fotó: Mjällby AIF

A svéd halászfalu útja a halhatatlanság felé

Nem rossz egy olyan csapattól, amely többnyire helyben született játékosokból áll, akik hazai meccseiket egy körülbelül 800 lakosú faluban Svédország déli partján játsszák. A csapat edzője iskolaigazgató, a játékosmegfigyelő pedig postás. Mindössze kilenc évvel ezelőtt a klub egyetlen meccsre volt attól, hogy kiessen az ország negyedik ligájába. „Ha meg tudnánk nyerni a bajnokságot, el sem tudom képzelni, hogy bármi is közel állt volna ehhez az eredményhez” – mondta Magnus Emeus, a Mjällby elnöke az Associated Pressnek.

A Mjällby valószínűtlen útja a Leicester felfoghatatlan 2016-os Premier League-győzelméhez hasonló sztori. A kemény munka és a merész döntések eredményének tekintik a történteket, a klubnál, amely egy kis, szorosan összetartó közösség szíve. A Mjällby tavalyi forgalma körülbelül 85 millió korona (9 millió dollár) volt Emeus szerint, aki szerint klubja költségvetése a címvédő Malmö, Svédország legnagyobb klubjának a költségvetésének nyolcada, amely egyébként 90 perces autóútra nyugatra található.

„Ez egy mese” – mondta Jacob Lennartsson, a Mjällby igazgatója az AP-nek egy videohívásban. „Gyakran kérdezik mostanában – hogy csináljátok ezt? Fontos kimondani, hogy nemcsak idén csináljuk, hanem már oly sok éve dolgozunk rajta.” Emeus természetesen elfogult, de a Mjällby 6 000 férőhelyes, Strandvallen nevű otthonát – amely Hällevik faluban található – úgy írja le, mint

„Svédország legszebb fekvésű futballstadionját. Ha nagyon erősen és messze a kapu fölé rúgjátok a labdát, nem lesz messze a Balti-tengertől” – mondta Emeus.

„A vidéki és elszigetelt fekvése miatt a vendégcsapatok úgy érezhetik, mintha a világ végére autóznának” – mondta Emeus mosolyogva. „Valószínűleg belefáradtak abba, hogy soha nem jutnak el a stadionba” – mondta. „Vezetsz, vezetsz, vezetsz, vezetsz, végül vagy a Balti-tengerbe, vagy az arénába kell behajtaniuk.”