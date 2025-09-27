Egy távoli halászfaluban, a Balti-tenger partján, az európai futball egyik legfigyelemreméltóbb eredménye hamarosan megvalósul. „Tedd lehetővé a lehetetlent” – ez az egyik mantra, ami a falakon és a PowerPoint diákon található az apró, svéd Mjällby névre hallgató klubnál. És pontosan ez is történik. A Mjällby 24 fordulót követően nyolcpontos előnnyel vezet hat fordulóval a vége előtt a svéd élvonalban, az Allsvenskanban, és ebben a szezonban mindössze egy meccset veszített.
Nem rossz egy olyan csapattól, amely többnyire helyben született játékosokból áll, akik hazai meccseiket egy körülbelül 800 lakosú faluban Svédország déli partján játsszák. A csapat edzője iskolaigazgató, a játékosmegfigyelő pedig postás. Mindössze kilenc évvel ezelőtt a klub egyetlen meccsre volt attól, hogy kiessen az ország negyedik ligájába. „Ha meg tudnánk nyerni a bajnokságot, el sem tudom képzelni, hogy bármi is közel állt volna ehhez az eredményhez” – mondta Magnus Emeus, a Mjällby elnöke az Associated Pressnek.
A Mjällby valószínűtlen útja a Leicester felfoghatatlan 2016-os Premier League-győzelméhez hasonló sztori. A kemény munka és a merész döntések eredményének tekintik a történteket, a klubnál, amely egy kis, szorosan összetartó közösség szíve. A Mjällby tavalyi forgalma körülbelül 85 millió korona (9 millió dollár) volt Emeus szerint, aki szerint klubja költségvetése a címvédő Malmö, Svédország legnagyobb klubjának a költségvetésének nyolcada, amely egyébként 90 perces autóútra nyugatra található.
„Ez egy mese” – mondta Jacob Lennartsson, a Mjällby igazgatója az AP-nek egy videohívásban. „Gyakran kérdezik mostanában – hogy csináljátok ezt? Fontos kimondani, hogy nemcsak idén csináljuk, hanem már oly sok éve dolgozunk rajta.” Emeus természetesen elfogult, de a Mjällby 6 000 férőhelyes, Strandvallen nevű otthonát – amely Hällevik faluban található – úgy írja le, mint
„Svédország legszebb fekvésű futballstadionját. Ha nagyon erősen és messze a kapu fölé rúgjátok a labdát, nem lesz messze a Balti-tengertől” – mondta Emeus.
„A vidéki és elszigetelt fekvése miatt a vendégcsapatok úgy érezhetik, mintha a világ végére autóznának” – mondta Emeus mosolyogva. „Valószínűleg belefáradtak abba, hogy soha nem jutnak el a stadionba” – mondta. „Vezetsz, vezetsz, vezetsz, vezetsz, végül vagy a Balti-tengerbe, vagy az arénába kell behajtaniuk.”
Az 1939-ben alapított Mjällby soha nem nyert jelentős trófeát, és jellemzően az élvonalon kívül játszott, a regionális ligákban váltakozva. A nagy fordulópont 2015-ben érkezett el Emeus, egy helyben született üzletember érkezésével, aki miután Európa szerte komoly cégeknél dolgozott, visszaköltözött a régióba. Elfogadta a Mjällby elnöki posztját, amely akkoriban a másodosztályban volt, és évről-évre pénzügyi veszteséget termelt.
Stratégiai terveket és ambiciózus célokat tűztek ki a pályán kívül, miközben új edzőket vettek fel, és elkötelezték magukat amellett, hogy a hazai játékosokra támaszkodnak, akiket nyereséggel el lehet adni. „Egy másik mantra, amiről beszélek, az az, hogy az ingyenes dolgokban kell a legjobbnak lennünk” – mondta Emeus. „Jobb csapatszellemmel rendelkezhetünk, mint a Real Madrid, jobban tudunk felkészülni egy meccsre, mint a Manchester United.” A Mjällby 2016-ban megnyerte utolsó mérkőzését, így a harmadosztályban maradt, majd 2018-ban és 2019-ben egymás után feljutott, és visszatért az Allsvenskanba.
A valószínűtlen felemelkedés az elmúlt két évben Anders Torstensson edző irányítása alatt történt, aki a Mjällby korábbi ifjúsági játékosa volt, és a hadseregben is szolgált, mielőtt visszatért a környékre, tanár lett, és alkalmanként a klub ideiglenes edzőjeként is besegített. Torstenssont harmadszorra szerződtették 2023-ban, és hamarosan csatlakozott hozzá egy segédedző, Karl Marius Aksum, aki PhD fokozattal rendelkezik vizuális észlelésből az elit futballban, de soha nem edzősködött felnőtt szinten. A Mjällby vezetősége észrevette, hogy a norvég Aksum taktikai nézeteit és elveit széles követőbázisnak osztja meg a közösségi médiában, és úgy érezték, ő az az edző, aki segíthet egy védekező gondolkodásmódjáról ismert csapatot kissé átalakítani.
Idén a Mjällby rendelkezik:
A csapat 57 pontja rekord a szezon ezen szakaszában, és a hátralévő 6 meccséből még 11 pontra van szüksége ahhoz, hogy megdöntse a Malmö 67-es bajnoki pontrekordját.
Az egyetlen csapat, amely reálisan megakadályozhatja a Mjällbyt a cím elnyerésében, a Hammarby, amely nyolc ponttal van lemaradva a második helyen. Egy másik stockholmi csapat, az AIK további hat ponttal lemaradva áll a harmadik helyen.
„Álmodoztam arról, hogy életemben valamikor kijussak az európai porondra, és külföldön nézhessem a Mjällbyt” – mondta Johan Cederblad, a Mjällby szurkolója, aki a csapat hazai mérkőzéseire Stockholmból utazik, amely 520 kilométerre fekszik a tengerparttól. „De az Allsvenskan megnyerése valószínűleg soha nem jutott eszembe.” A Mjällby soha nem volt ilyen helyzetben. A keret tele van nem ismert játékosokkal, akiknek egyre nagyobb nyomást kell elviselniük.