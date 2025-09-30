Harmincegy év után újra házasembernek mondhatja magát Hamar István. A legendás válogatott labdarúgó boldogan nyilatkozott az esküvőről, amely tíz nap elteltével is hatása alatt tartja. „Óriási boldogság számomra, hogy ismét férj lehetek” – mesélte a Borsnak. A Honvéd egykori sztárja szerint a 21 év korkülönbség nem akadály, inkább új energiát ad a kapcsolatnak.
A sportoló úgy érzi, fiatal felesége mellett szinte visszakapta a húszéves önmagát. A generációs különbség helyett a közös élményekre koncentrálnak, és minden nap új lendületet hoz számukra.
Nemcsak a szerelem, hanem egy új szenvedély is összeköti őket: a lovaglás. Hamar István évekkel ezelőtt vágott bele ebbe a sportba, kizárólag felesége miatt. Az első próbálkozások után azonban teljesen beleszeretett az új életformába.
Az első lovaglás után majdnem meghaltam, annyira fájt mindenem. Úgy ültem a lovon, mint egy krumpliszsák
– emlékezett nevetve a Magyar Nemzetnek adott nagy interjúban.
Mára azonban szenvedélyes lovassá vált, Lillával közösen töltik idejük nagy részét a lovardában. Ez a közös hobbi nemcsak kapcsolatukat erősíti, hanem új baráti köröket is hozott számukra a lovassport világából.
A pár már évekkel ezelőtt eldöntötte, hogy szeretnének közös gyermeket. Hamar István úgy érzi, most jött el az ideje annak, hogy ismét apává váljon.
A lagzi is ennek a jövőképnek a jegyében zajlott: hajnalig tartó mulatság, barátokkal, családdal, focistákkal és lovas barátokkal.
A Honvéd egykori kedvence pályafutása során megfordult a Csepel, az MTK és a Vasas csapatában, valamint légióskodott Izraelben is. A legtöbben azonban arról a legendás 1993-as meccsről emlékeznek rá, amikor Puskás Ferenc szövetségi kapitány idején két gólt lőtt Írország ellen. Ma is aktív: a Honvéd öregfiúk-csapatában rúgja a labdát, és a klub baráti körének elnöke.