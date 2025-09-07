A 40 éves Harm Osmers 2016 óta vezet mérkőzéseket a német Bundesliga élvonalában, összesen már 125 találkozón volt játékvezető a bajnokságban – ezeken 437 sárga lapot és 20 piros lapot osztott ki. Az üzleti diplomával is rendelkező német bíró 2020 óta a FIFA és az UEFA eseményein is fújja a sípot, komolyabb nemzetközi találkozón azonban még nem szerepelt. A magyar fociszurkolóknak eddig leginkább talán a 2022-es Trabzonspor–Ferencváros (1-0) Európa-liga-csoportmeccsről lehetett ismerős Osmers, ám szombaton az Írország–Magyarország vb-selejtezőn (2-2) mutatott teljesítménye is sokáig emlékezetes maradhat majd. Marco Rossi kritizálta a Sallai Rolandot kiállító német bíró produkcióját és következetlenségét, de az íreket irányító Heimir Hallgrímsson szerint a hazaiaknak is van mit számonkérniük Harm Osmersen.

Harm Osmers játékvezető a német bajnokságban májusban lejátszott Augsburg–Kiel meccsen sorsdöntő tévedést követett el

Fotó: Sven Simon via AFP/Fank Hoermann

Osmersnek a szombati volt a második vb-selejtezője pályafutása során, ezelőtt 2021-ben Montenegró és Lettország összecsapásán fújta a sípot. Az idei Német Szuperkupa-döntőt vezető bíró hazájában nem feltétlenül örvend túl nagy népszerűségnek, ez pedig a közelmúltban elkövetett ítéleteinek is köszönhető.

A német bíró, Harm Osmers botrányai az előző Bundesliga-idényben

2024 októberében az Union Berlin–Eintracht Frankfurt (1-1) bajnokin előbb tévesen adott meg egy később videobírózás segítségével érvénytelenített gólt, majd a frankfurti Arthur Theatét kiállította a Schäfer András ellen elkövetett szabálytalanságáért, pedig az akció egy korábbi részében le kellett volna fújnia a játékot. A Frankfurt a meccs után fellebbezett Theate kiállítása ellen, de a berliniek is reklamáltak, méghozzá Tim Skarke 91. percben szerzett találatának elvétele miatt. Az Union sportigazgatója nevetségesnek és botrányosnak titulálta Osmers ítéleteit.

2025. május 4-én is főszereplő volt a német játékvezető, méghozzá az Augsburg és a Kiel Bundesliga-meccsén. A hazaiak a találkozó előtt még a BL-helyekre is eséllyel pályáztak, ám a későbbi kieső ellen elszenvedett 3-1-es vereséggel ez a lehetőség matematikailag is elúszott. A 24. percben a Kiel büntetőből szerzett vezetést, miután Chrislain Matsima szerelését Harm Osmers szabálytalannak ítélte Alexander Bernhardssonnal szemben. A visszajátszáson egyértelműnek tűnt, hogy Matsima először a labdát rúgta el, ám a VAR sem szólt közbe –

utólag a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) is elismerte, hogy a mérkőzés végeredményét közvetlenül befolyásoló ítélet hibás volt.

Az Augsburg drukkereit azonban ez sem vigasztalta, és Osmers a kritikák kereszttüzébe került.