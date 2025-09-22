A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet, az IFFHS anyaga szerint a bajorok győzelméből mesterhármassal döntő részt vállaló Harry Kane a két büntetővel 17-ből 17-re növelte a Bundesligában hibátlanul lőtt tizenegyesei számát.

Harry Kane-nek elképesztő statisztikája van a Bayern Münchenben

Fotó: Uwe Anspach/dpa Picture-Alliance via AFP

Harry Kane nem tud hibázni

A bajnoki címet védő münchenieknél 2023 óta légióskodó angol támadó ezzel megelőzte a vonatkozó Bundesliga-örökrangsorban azt a Hans-Joachim Abelt, aki 1973 és 1983 között szerepelt a német bajnokság élvonalában, és ez idő alatt mind a 16 büntetőjét értékesítette – adta hírül az MTI.

A Bayern játékosaként valamennyi tizenegyesből szerzett találatát tekintve Kane-nek csupán egy „hibapontja” van, mert az összes sorozatot tekintve eddigi 27 tizenegyeséből 26-ot váltott gólra. Egyetlen rontott büntetőjét idén augusztus 27-én, a Wehen elleni kupameccsen jegyezte, megtörve egymást követően 31 sikeres büntetőrúgásból álló sorozatát. A hivatalos klubmeccsein és válogatott mérkőzésein elért 31-es szériája a világ leghosszabb ilyen jellegű sorozata volt a 21. században – írta az IFFHS.

A Bayern Münchent Kane remek formája vicces mém készítésére ihlette,

a bajor klub felhívta rá a figyelmet, hogy az angol csapatok szurkolói örülhetnek, amiért a világklasszis támadó már nem a Premier League-ben ontja a gólokat – a gólerős csatár éveken át volt a Tottenham játékosa.

We know every Premier League fan is happy that Harry Kane left… pic.twitter.com/MTVBwuZ31f — FC Bayern (@FCBayernEN) September 17, 2025

