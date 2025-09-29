A forduló előtt listavezető Honvéd a hétvégi eredmények után már csak a 4. helyről várhatta az újoncként eddig remekül szereplő, a 7. helyen álló Karcagot.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei csapat bátran kezdett és a 10. percben Kovalovszki Máté révén meg is szerezte a vezetést. A hazaiak azonban három perc elteltével Csontos Dominik révén egy büntetővel egyenlítettek.

Nem kegyelmezett a Honvéd

A fővárosi csapat aztán az első félidő hajrájában Zuigeber Ákos két góljával fordított, majd, amikor Pap Zsolt révén szépítettek a vendégek, akkor Kántor Kevin és Csontos újabb büntetőjével ismét elhúzott a Honvéd, és innen már nem volt visszaút a Karcag számára.

Győzelmével a Honvéd ismét a tabella élére állt, a kispestiek jobb gólkülönbségükkel vezetnek a szintén 18 pontos Vasas előtt.