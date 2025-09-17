Ahogy arról az Origón is beszámoltunk még szeptember 1-én, a labdarúgó NB II 6. fordulójában csak egy mérkőzést nem sikerült végigjátszani, ez a Kecskemét–Honvéd volt. A felázott kecskeméti pálya futballra teljesen alkalmatlan volt, a 28. percben a játékvezető az öltözőbe is rendelte a csapatokat, folytatás pedig már nem volt. Nos, szeptember 17-én este ismét nekigyürkőztek a felek, hogy befejezzék a mérkőzést, kezdve a 28. perctől és most sikerült problémamentesen eljutni a hármas sípszóig.

A Budapest Honvéd kikapott Kecskeméten

Fotó: Erdos Laszlo Elmedia / Budapest Honvéd FC

A találkozón egyetlen egy gól döntött, amelyet Beke szerzett a második félidő derekán egy tizenegyesből, ezzel a kiesés réme elől menekülő Kecskemét legyőzte a Budapest Honvédot és otthon tartotta a három pontot, míg a feljutásért küzdő kispestiek elszalasztották a lehetőségüket, hogy a hatodik forduló után az NB II-es tabella első helyére ugorjanak.

A kecskemétiek egyébként jó szériában vannak, a Honvéd előtt az első osztályú Újpestet verték meg otthon a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában a legjobb 32-be jutásért vívott harcban.