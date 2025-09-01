Vasárnap este elmosta a Magyarországon áthaladó zivatar a Kecskemét-Honvéd NB II-es mérkőzést. A KTE kispadján Tímár Krisztián bemutatkozott, az éllovas Honvéd pedig tovább növelte volna az előnyét az élen, csakhogy a 28. percben Takács Tamás játékvezető félbeszakította a mérkőzést. A kipestiek élő adásában látható volt, hogy a felázott pálya teljesen alkalmatlan volt a focira.

Focira alkalmatlan volt a kecskeméti pálya a Honvéd elleni meccsen Fotó: BAON/Bús Csaba

A Honvéd szurkolói az MLSZ-t bírálják a félbeszakadt meccs után

A Magyar Nemzet írta meg, hogy a helyszínre kilátogató kispesti drukkerek bosszúsak voltak közösségi médiában. Van olyan kispesti fanatikus, aki szerint ki kellene zárni a Kecskemétet, amiért már nem először kell félbeszakítani egy mérkőzést a játékra alkalmatlan pálya miatt.

Más azt nem érti, hogy az NB II-ben miért kell 19 órakor kezdeni egy mérkőzést, délután sokkal nagyobb eséllyel lehetett volna lebonyolítani a találkozót, ráadásul a szurkolóknak is kényelmesebb lett volna a hazaút.

Ez annak függvényében különösen érdekes, hogy a fordulóban két meccs is 17.30-kor kezdődött. Viszont voltak olyanok is, akik helyeselték a játékvezető döntését, miután így súlyos sérüléseket sikerült megelőzni. Annyit pedig biztosan nem ért volna a találkozó, hogy lejátsszák, de többen a kecskeméti kórházban kössenek ki...

A mérkőzés sorsáról az MLSZ versenybizottsága dönt majd. A fordulóban a maradék hét meccset sikerült lejátszani. Jelenleg a 13 pontos Csákvár és Mezőkövesed áll feljutó helyen, de ha Feczkó Tamás együttese később megnyeri a Kecskemét elleni meccset, akkor újra lépéselőnybe kerül.