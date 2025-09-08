Az egykor szebb napokat látott Tatabánya az előző idény végén a másodosztály utolsó helyezettjeként zuhant az NB III-ba, majd a mostani évadban négy forduló után közös megegyezéssel szerződést bontott Klausz László vezetőedzővel. A távozó tréner utódja Horváth Ferenc lett, de a korábbi magyar válogatott csatár bemutatkozása nem sült el jól, ugyanis a Tatabánya hazai pályán 3-1-es vereséget szenvedett az újonc Zsámbék együttesétől.

Horváth Ferenc vereséggel kezdett a Tatabánya kispadján

Fotó: honvedfc.hu

Horváth Ferencnek egy meccs után távoznia kellene?

A vendégek ugyan keveset birtokolták a labdát és alig lőttek kapura, de a helyzeteiket jól használták ki és 3-1-re nyerni tudtak Tatabányán.

A szurkolók a látottak miatt borzasztóan csalódottak voltak, olyan hangok is megjelentek, hogy Horváth Ferencnek máris távoznia kellene,

ha csak ennyire képes vele a Tatabánya. Egy meccs alatt azért felesleges lenne csodát várni egy új edzőtől, ám a drukkerek azonnal javulást akarnak, főleg egy olyan csapat ellen, amely az előző fordulóban, augusztus végén hazai pályán 10-0-ra kapott ki a Gyirmóttól.

A hazai drukkerek káromkodva minősítették a játék színvonalát, többen le is akarták vetetni a mezt a futballistákkal, akik bűnbánóan ki szerettek volna menni a szurkolókhoz. Utóbbiak végül azt üvöltötték, hogy inkább ne is jöjjenek a közelükbe, így végül nem történt meg sem találkozás, sem pedig beszélgetés a két fél között – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A közönség egy része Horváth Ferencet, a többség viszont inkább a labdarúgók hozzáállását kritizálta, és sokak szerint még a vármegyei bajnokságban is pontosabban fejezik be az akciókat a játékosok, mint vasárnap Tatabányán.

A Tatabánya legközelebb pénteken lép pályára, az NB II-es Soroksár elleni hazai mérkőzés a Magyar Kupa harmadik fordulójának nyitánya lesz, Horváth Ferenc ezen a meccsen javíthat új klubja kispadján.

Kapcsolódó cikkek