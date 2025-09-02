Horváth Ferenc legutóbb a Budapest Honvéd csapatát irányította az NB I-ben, majd a Dunaújvárosnál is dolgozott, mielőtt külföldön vállalt munkát. A korábbi 32-szeres magyar válogatott csatár az elmúlt két évben a ciprusi Enoszisz Neon Paralimniu akadémiájának vezetőjeként és edzőjeként tevékenykedett, de visszatért Magyarországra, ahol ismét munkába állhat.

Horváth Ferenc visszatért Magyarországra

Fotó: honvedfc.hu

A Csakfoci információi szerint az 52 éves szakember a labdarúgó NB III Észak-nyugati csoportjában szereplő Tatabánya vezetőedzője lesz. A szebb napokat megélt Komárom-Esztergom vármegyei csapat az előző idényben esett ki az NB II-ből, majd a mostani szezonban négy forduló után közös megegyezéssel szerződést bontott Klausz László vezetőedzővel.

Azóta az átmeneti időszakban Nagy Richárd utánpótlás szakmai igazgató irányítja a csapatot, Horváth Ferenc azonban véglegesen átveheti az irányítást

és hamarosan kinevezhetik a harmadosztályban a tabella hatodik helyén álló együttes kispadjára.

Horváth Ferenc 2012-ben vonult vissza az aktív futballtól, vezetőedzőként pedig számos csapatnál, többek között a Kecskemétnél, a Paksnál, a Videotonnál, a Diósgyőrnél, a Haladásnál és a Honvédnál is megfordult.