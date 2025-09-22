Ritkán látható méretű tömegverekedést hoztak össze három német klub, a Schalke 04, a Borussia Dortmund és az 1. FC Köln huligánjai, akik szombatról vasárnapra virradó éjjel csaptak össze egy erdős területen.

Nem minden Schalke-drukker huligán

Huligánok az erdőben

A The Athletic beszámolója szerint a Magdeburgban aratott 2-0-s győzelem után diadalittasan tartottak haza a Bundesliga 2.-ben szereplő Schalke 04 szurkolói, amikor tudomásukra jutott, hogy a nagy rivális Borussia Dortmund huligánjai, kiegészülve az 1. FC Köln híveivel egy erdős területen várják őket egy kiadós bunyóra.

A Schlke hulgiánjai ezért 10.04-kor vészfékezéssel megállították a Dortmund-Scharnhorst állomás közelében, majd, amikor 10.48-kor továbbindult a szerelvény két perc múlva ismét meghúzták a vészféket, ekkor már, a lap információ szerint, mintegy 300-an le is ugrottak a szerelvényről és a közeli erdős terület felé vették az irányt.

A német Bild információi szerint összesen 400 Schalke és mintegy 150 BVB és Köln drukker csapott össze egymással, a helyszínre érkező rendőrök eldobált kesztyűket, bandázsokat, fogvédőket és símaszkokat találtak. A táborok összecsapását végül a rendőrök nyerték meg, akik a hírek szerint közel száz dortmundi drukkert vettek őrizetbe, míg a gelsenkirchenieket visszapaterolták a vonatra, őket otthon várták a saját rendőreik.