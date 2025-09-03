A török felmenőkkel rendelkező Ilkay Gündogan mondhatni hazatért, a 34 éves középpályás 2027 nyaráig szóló szerződést kötött a Galatasaray együttesével.

Ilkay Gündogan immár a Galatasaray játékosa

Fotó: ANADOLU/Arif Hudaverdi Yaman

Ilkay Gündogan Sallai Roland csapattársa lett

A 82-szeres német válogatott játékos ingyen váltott klubot, a török csapat holnapja szerint a következő idényben 4,5 millió eurót fog keresni. A Galata ezzel tovább erősödött, hiszen a magyar válogatott Sallai Rolandot is foglalkoztató bajnoki címvédő a nyári átigazolási időszakban végleg megszerezte Victor Osimhent a Napolitól, a Bayern Münchentől pedig Leroy Sanét sikerült szerződtetnie.

💊 Yeni transferimiz İlkay Gündoğan, sponsorumuz @AcibademSaglik Maslak Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti! ✅ pic.twitter.com/JSXLNVmnNY — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2025

Gündogan a Borussia Dortmundban, Jürgen Klopp irányítása alatt vált sztárjátékossá, majd a Manchester Cityben Pep Guardiola gépezetében lett kulcsember.

Az angol csapattal minden fontosabb trófeát megnyert, 2023-ban részese volt a történelmi triplázásnak,

amikor a City a Bajnokok Ligájában, a Premier League-ben és az FA-kupában is a csúcsra ért. Gündogan egy idényt a Barcelonában is eltöltött, ám a katalán klubban nem tudott meghatározó játékossá válni, így tavaly nyáron visszatért Angliába.

