A török felmenőkkel rendelkező Ilkay Gündogan mondhatni hazatért, a 34 éves középpályás 2027 nyaráig szóló szerződést kötött a Galatasaray együttesével.
A 82-szeres német válogatott játékos ingyen váltott klubot, a török csapat holnapja szerint a következő idényben 4,5 millió eurót fog keresni. A Galata ezzel tovább erősödött, hiszen a magyar válogatott Sallai Rolandot is foglalkoztató bajnoki címvédő a nyári átigazolási időszakban végleg megszerezte Victor Osimhent a Napolitól, a Bayern Münchentől pedig Leroy Sanét sikerült szerződtetnie.
Gündogan a Borussia Dortmundban, Jürgen Klopp irányítása alatt vált sztárjátékossá, majd a Manchester Cityben Pep Guardiola gépezetében lett kulcsember.
Az angol csapattal minden fontosabb trófeát megnyert, 2023-ban részese volt a történelmi triplázásnak,
amikor a City a Bajnokok Ligájában, a Premier League-ben és az FA-kupában is a csúcsra ért. Gündogan egy idényt a Barcelonában is eltöltött, ám a katalán klubban nem tudott meghatározó játékossá válni, így tavaly nyáron visszatért Angliába.