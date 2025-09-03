Live
A Galatasaray labdarúgócsapata újabb sztárfutballistát igazolt. A Manchester City német válogatott középpályása, Ilkay Gündogan is a török bajnokhoz szerződött, így Sallai Roland klubja tovább erősödött.

A török felmenőkkel rendelkező Ilkay Gündogan mondhatni hazatért, a 34 éves középpályás 2027 nyaráig szóló szerződést kötött a Galatasaray együttesével.

Ilkay Gündogan, ISTANBUL, TURKIYE - SEPTEMBER 2: Ilkay Gundogan, midfielder for Premier League club Manchester City, arrives in Istanbul as transfer negotiations begin with Galatasaray, on September 2, 2025. Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu (Photo by Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu via AFP)
Ilkay Gündogan immár a Galatasaray játékosa
Fotó: ANADOLU/Arif Hudaverdi Yaman

Ilkay Gündogan Sallai Roland csapattársa lett

A 82-szeres német válogatott játékos ingyen váltott klubot, a török csapat holnapja szerint a következő idényben 4,5 millió eurót fog keresni. A Galata ezzel tovább erősödött, hiszen a magyar válogatott Sallai Rolandot is foglalkoztató bajnoki címvédő a nyári átigazolási időszakban végleg megszerezte Victor Osimhent a Napolitól, a Bayern Münchentől pedig Leroy Sanét sikerült szerződtetnie.

Gündogan a Borussia Dortmundban, Jürgen Klopp irányítása alatt vált sztárjátékossá, majd a Manchester Cityben Pep Guardiola gépezetében lett kulcsember. 

Az angol csapattal minden fontosabb trófeát megnyert, 2023-ban részese volt a történelmi triplázásnak, 

amikor a City a Bajnokok Ligájában, a Premier League-ben és az FA-kupában is a csúcsra ért. Gündogan egy idényt a Barcelonában is eltöltött, ám a katalán klubban nem tudott meghatározó játékossá válni, így tavaly nyáron visszatért Angliába.

