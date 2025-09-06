Kövesse velünk élőben a mérkőzést!
Az elmúlt percekben egyi kapu sem forgott veszélyben, jobbára a mezőnyben zajlik a játék.
A 30. percben Szoboszlai húzta vissza Knightot a félpályánál, kissé feleslegesen gyűjtötte be a meccs első sárga lapját.
Styles a távoli lövése után a magyar kapu előtt maradt lent a földön, de szerencsére tudta folytatni a játékot.
A magyar csapat rendkívül fegyelmezetten játszik, nem vállal felesleges kockázatot, a lehetőségeket viszont remekül használja ki.
Sallai Roland 61. meccsén a 15. gólját szerezte a magyar válogatottban, és a 12. különböző nemzet kapuját vette be.
Szoboszlai tökéletes szöglete után Sallai Roland csúsztatott Kelleher kapujába, ezzel már 2-0-ra vezet a magyar válogatott. Micsoda kezdés!
A 13. percben Varga duplázott is híján, ám a Fradi csatárának fejese a földről centikkel elkerülte a bal kapufát.
A 9. percben Szalait verték meg a jobb oldalon, majd a beadást követően Azaz lőhetett tíz méterről, de szerencsére nem találta el jól a labdát.
Az utóbbi percekben jól tartotta meg a labdát a magyar csapat, az írek eddig a felezővonalat is alig lépték át.
A 2. percben Sallai beadását Doherty kifejelte, Style azonban Varga Barnabáshoz fejelt, aki teljesen zavartalanul a léc alá bombázott! Álomkezdés után vezet a magyar válogatott!
A második percben járunk, egyelőrepróbáljuk megtartani a labdát, de az ír-magyar meccsek leggyorsabb gólja már nem fog megdőlni, az ugyanis 15 másodperc után esett 1993-ban.
Az ír válogatott kezdte a találkozót.
A csapatok már a pályán. A magyar himnusz után most az íreké szól. Elképesztő hangulat van a dublini Aviva Stadionban.
A magyarokkal azonos csoportban szereplő portugál labdarúgó-válogatott Cristiano Ronaldo duplájának is köszönhetően 5-0-ra nyert Örményország vendégeként a világbajnoki selejtezősorozat szombati játéknapján.
Az ír fővárosban kora délutántól érezhető futballhangulat uralkodott. A pubok már órákkal a kezdés előtt kezdtek megtelni zöldmezes drukkerekkel, sok helyen piros-fehér-zöld és zöld-fehér-narancssárga lufikkal díszítették fel a helyeket a két ország nemzeti színeire utalva. Az utcai árusok is bőven a kapunyitás előtt megjelentek, a szokott emléktárgyak mellett, mint a meccsre készített sál, olyan portékát is kínáltak, melyek jól mutatják, hogy Szoboszlai mekkora sztár lett a brit szigeteken. Olyan kötött sál is kapható volt, melyen nagy betűkkel a neve volt olvasható, a két végén pedig az arcképe és a magyar zászló szerepelt.
Írország: Kelleher - O'Brien, Collins, O'Shea - Doherty, Knight, Cullen, Azaz, Manning - Szmodics, Ferguson
Magyarország: Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Szoboszlai, Styles - Bolla, Tóth A., Sallai - Varga B.
A magyar válogatott az 1986-os világbajnokság óta kilenc vb-selejtezősorozatot zárt kudarccal. Legtöbbször, szám szerint ötször negyedik helyen végzett, háromszor harmadik lett, egyszer pedig a pótselejtezőt érő második pozíciót szerezte meg. Utóbbi alkalom ugyanakkor csúfosan zárult, ugyanis a jugoszlávok 12-1-es összesítéssel ütötték el Csank János szövetségi kapitány csapatát attól, hogy kijusson az 1998-as, franciaországi tornára.
A magyar válogatott az utóbbi hónapokban kisebb gödörbe került, ugyanis tavaly nyár óta 15 meccsen mindössze négyszer tudott nyerni, az idei naptári évbe pedig csak Azerbajdzsán ellen. Első sorban a helyzetkihasználás és a védelem stabilitása jelentett problémát. Erre volt példa márciusban a törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozó, amelyen a magyar csapat egyenrangú partnere volt az ellenfelének, mégis 6-1-es összesítéssel kiesett a másodosztályt jelentő B divízióba. Ezzel szemben az írek idén még veretlenek, négy meccsen két győzelem és két döntetlen a mérlegük – igaz, nem túl nívós ellenfelek ellen érték el (Bulgária, Szenegál, Luxemburg)
A két csapat egymás elleni mérkőzései eddig öt magyar siker mellett hat döntetlent és három ír győzelmet hoztak. A legutóbbi hat összecsapás mérlege ugyanakkor negatív, ezeken három vereség született és csak egyszer sikerült nyerni, az is 1969-ben volt. Legutóbb tavaly júniusban találkoztunk az írekkel egy barátságos mérkőzésen, akkor ugyan Marco Rossi együttese uralta a találkozót, mégis 2-1-re kikapott a kellemetlen, fizikális, a párharcokat kereső futballt játszó riválistól. A magyar válogatottnak a dublini kudarccal szakadt meg a 14 meccsen át tartó veretlenségi sorozata.
Marco Rossi együttese megkezdi a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát, amelyben a Nemzetek Ligája-győztes Portugália, Írország és Örményország szerepel még. Az erőviszonyok alapján bravúr lenne az automatikus továbbjutást érő első hely, vagyis reálisabb cél a pótselejtezőt érő második hely elérése. Ebben pedig éppen az az Írország lehet a magyarok versenytársa, amelynek vendégeként kezd a nemzeti együttes. A dublini végeredmény tehát alapjaiban határozza meg a folytatást, mert vereséggel olyan lépéshátrányba kerülnének Szoboszlai Dominikék, hogy - Portugáliát leszámítva - nem maradna hibázási lehetőségük.