Az ír fővárosban kora délutántól érezhető futballhangulat uralkodott. A pubok már órákkal a kezdés előtt kezdtek megtelni zöldmezes drukkerekkel, sok helyen piros-fehér-zöld és zöld-fehér-narancssárga lufikkal díszítették fel a helyeket a két ország nemzeti színeire utalva. Az utcai árusok is bőven a kapunyitás előtt megjelentek, a szokott emléktárgyak mellett, mint a meccsre készített sál, olyan portékát is kínáltak, melyek jól mutatják, hogy Szoboszlai mekkora sztár lett a brit szigeteken. Olyan kötött sál is kapható volt, melyen nagy betűkkel a neve volt olvasható, a két végén pedig az arcképe és a magyar zászló szerepelt.

Magyar szurkolók Dublinban

Fotó: Kibédi Péter