Mezőnyharc
2025.09.06. 21:24
Szoboszlaié a meccs első sárgája
2025.09.06. 21:19
Szoboszlaiék öröme
2025.09.06. 21:18
Ápolás miatt áll a játék
2025.09.06. 21:12
Jól játszik a magyar csapat
2025.09.06. 21:10
Sallai 15. gólja
2025.09.06. 21:06
Ott a második!!!
2025.09.06. 21:02
Óriási magyar helyzet
2025.09.06. 21:01
Ír lehetőség
2025.09.06. 20:57
Az írek csak nyomozzák a labdát
2025.09.06. 20:55
Varga góljával vezetünk!!!
2025.09.06. 20:51
A leggyorsabb gól rekordja már nem fog megdőlni
2025.09.06. 20:49
Elkezdődött a mérkőzés
2025.09.06. 20:46
Hamarosan kezdünk
2025.09.06. 20:42
Ronaldóék kiütéssel rajtoltak
2025.09.06. 20:26
Elárasztották Dublint a magyar szurkolók
2025.09.06. 20:09
A kezdőcsapatok
2025.09.06. 20:06
Tizedik nekifutásra talán összejön
2025.09.06. 19:59
Orbán Viktor is szurkol a csapatnak
2025.09.06. 19:58
Ellentétes formában a csapatok
2025.09.06. 19:56
Van miért visszavágni az íreknek
2025.09.06. 19:48
Tét a versenyben maradás
2025.09.06. 19:42
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Ez a nap is eljött. A magyar válogatott szombat este megkezdi a jövő évi labdarúgó-világbajnokság selejtezőjét, méghozzá a sorozat egyik legfontosabb meccsével, Írország ellen. Marco Rossi csapata 40 év után juthat ki vb-re, ám ahhoz, hogy ez reális cél maradhasson, kulcsfontosságú lesz a dublini mérkőzés. Kövesse velünk élőben a találkozót!

Kövesse velünk élőben a mérkőzést!

21:24
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Mezőnyharc

Az elmúlt percekben egyi kapu sem forgott veszélyben, jobbára a mezőnyben zajlik a játék.

21:19
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Szoboszlaié a meccs első sárgája

A 30. percben Szoboszlai húzta vissza Knightot a félpályánál, kissé feleslegesen gyűjtötte be a meccs első sárga lapját.

21:18
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Szoboszlaiék öröme

Dublin, 2025. szeptember 6. A magyar csapat tagjai ünnepelnek második góljuk után az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 6-án. MTI/Bodnár Boglárka
A magyar válogatott játékosai ünnepelnek a második gól után
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

 

21:12
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ápolás miatt áll a játék

Styles a távoli lövése után a magyar kapu előtt maradt lent a földön, de szerencsére tudta folytatni a játékot.

21:10
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Jól játszik a magyar csapat

A magyar csapat rendkívül fegyelmezetten játszik, nem vállal felesleges kockázatot, a lehetőségeket viszont remekül használja ki.

21:06
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Sallai 15. gólja

Sallai Roland 61. meccsén a 15. gólját szerezte a magyar válogatottban, és a 12. különböző nemzet kapuját vette be.

21:02
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ott a második!!!

Szoboszlai tökéletes szöglete után Sallai Roland csúsztatott Kelleher kapujába, ezzel már 2-0-ra vezet a magyar válogatott. Micsoda kezdés!

21:01
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Óriási magyar helyzet

A 13. percben Varga duplázott is híján, ám a Fradi csatárának fejese a földről centikkel elkerülte a bal kapufát.

 

20:57
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ír lehetőség

A 9. percben Szalait verték meg a jobb oldalon, majd a beadást követően Azaz lőhetett tíz méterről, de szerencsére nem találta el jól a labdát.

20:55
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Az írek csak nyomozzák a labdát

Az utóbbi percekben jól tartotta meg a labdát a magyar csapat, az írek eddig a felezővonalat is alig lépték át.

20:51
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Varga góljával vezetünk!!!

A 2. percben Sallai beadását Doherty kifejelte, Style azonban Varga Barnabáshoz fejelt, aki teljesen zavartalanul a léc alá bombázott! Álomkezdés után vezet a magyar válogatott!

20:49
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A leggyorsabb gól rekordja már nem fog megdőlni

A második percben járunk, egyelőrepróbáljuk megtartani a labdát, de az ír-magyar meccsek leggyorsabb gólja már nem fog megdőlni, az ugyanis 15 másodperc után esett 1993-ban.

20:46
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Elkezdődött a mérkőzés

Az ír válogatott kezdte a találkozót.

20:42
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Hamarosan kezdünk

A csapatok már a pályán. A magyar himnusz után most az íreké szól. Elképesztő hangulat van a dublini Aviva Stadionban. 

20:26
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ronaldóék kiütéssel rajtoltak

A magyarokkal azonos csoportban szereplő portugál labdarúgó-válogatott Cristiano Ronaldo duplájának is köszönhetően 5-0-ra nyert Örményország vendégeként a világbajnoki selejtezősorozat szombati játéknapján.

20:09
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Elárasztották Dublint a magyar szurkolók

Az ír fővárosban kora délutántól érezhető futballhangulat uralkodott. A pubok már órákkal a kezdés előtt kezdtek megtelni zöldmezes drukkerekkel, sok helyen piros-fehér-zöld és zöld-fehér-narancssárga lufikkal díszítették fel a helyeket a két ország nemzeti színeire utalva. Az utcai árusok is bőven a kapunyitás előtt megjelentek, a szokott emléktárgyak mellett, mint a meccsre készített sál, olyan portékát is kínáltak, melyek jól mutatják, hogy Szoboszlai mekkora sztár lett a brit szigeteken. Olyan kötött sál is kapható volt, melyen nagy betűkkel a neve volt olvasható, a két végén pedig az arcképe és a magyar zászló szerepelt.

Magyar szurkolók Dublinban
Fotó: Kibédi Péter

 

20:06
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A kezdőcsapatok

Írország: Kelleher - O'Brien, Collins, O'Shea - Doherty, Knight, Cullen, Azaz, Manning - Szmodics, Ferguson

Magyarország: Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Szoboszlai, Styles - Bolla, Tóth A., Sallai - Varga B.

19:59
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Tizedik nekifutásra talán összejön

A magyar válogatott az 1986-os világbajnokság óta kilenc vb-selejtezősorozatot zárt kudarccal. Legtöbbször, szám szerint ötször negyedik helyen végzett, háromszor harmadik lett, egyszer pedig a pótselejtezőt érő második pozíciót szerezte meg. Utóbbi alkalom ugyanakkor csúfosan zárult, ugyanis a jugoszlávok 12-1-es összesítéssel ütötték el Csank János szövetségi kapitány csapatát attól, hogy kijusson az 1998-as, franciaországi tornára.

19:58
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Orbán Viktor is szurkol a csapatnak

19:56
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ellentétes formában a csapatok

A magyar válogatott az utóbbi hónapokban kisebb gödörbe került, ugyanis tavaly nyár óta 15 meccsen mindössze négyszer tudott nyerni, az idei naptári évbe pedig csak Azerbajdzsán ellen. Első sorban a helyzetkihasználás és a védelem stabilitása jelentett problémát. Erre volt példa márciusban a törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozó, amelyen a magyar csapat egyenrangú partnere volt az ellenfelének, mégis 6-1-es összesítéssel kiesett a másodosztályt jelentő B divízióba. Ezzel szemben az írek idén még veretlenek, négy meccsen két győzelem és két döntetlen a mérlegük – igaz, nem túl nívós ellenfelek ellen érték el (Bulgária, Szenegál, Luxemburg)

19:48
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Van miért visszavágni az íreknek

A két csapat egymás elleni mérkőzései eddig öt magyar siker mellett hat döntetlent és három ír győzelmet hoztak. A legutóbbi hat összecsapás mérlege ugyanakkor negatív, ezeken három vereség született és csak egyszer sikerült nyerni, az is 1969-ben volt. Legutóbb tavaly júniusban találkoztunk az írekkel egy barátságos mérkőzésen, akkor ugyan Marco Rossi együttese uralta a találkozót, mégis 2-1-re kikapott a kellemetlen, fizikális, a párharcokat kereső futballt játszó riválistól. A magyar válogatottnak a dublini kudarccal szakadt meg a 14 meccsen át tartó veretlenségi sorozata.

19:42
2025. szeptember 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Tét a versenyben maradás

Marco Rossi együttese megkezdi a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát, amelyben a Nemzetek Ligája-győztes Portugália, Írország és Örményország szerepel még. Az erőviszonyok alapján bravúr lenne az automatikus továbbjutást érő első hely, vagyis reálisabb cél a pótselejtezőt érő második hely elérése. Ebben pedig éppen az az Írország lehet a magyarok versenytársa, amelynek vendégeként kezd a nemzeti együttes. A dublini végeredmény tehát alapjaiban határozza meg a folytatást, mert vereséggel olyan lépéshátrányba kerülnének Szoboszlai Dominikék, hogy - Portugáliát leszámítva - nem maradna hibázási lehetőségük.

