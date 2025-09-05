Írország, Dublin, 1989. A College Parkban őszi szél fúj, a pálya szélén kabátba bújt nézők; a lelátóról pedig egyszer csak magyar szavakat lehet hallani. De kik lehetnek ők, és mit keresnek egy ír futballmérkőzésen?

Írországban most mindenkit érdekel, ami a magyarokhoz köthető (jobbra, fehér mezben a The Irish Sunnak nyilatkozó István Zoltán)

Lénárt János, Tettamanti Béla, Török Zsolt, István Zoltán hangját hallhattuk. Fiatal srácok a vasfüggöny repedései között, akik egy újsághirdetés nyomán hirtelen az UCD (University College Dublin) mezében találták magukat.

A kor keleti vágyálmai egyaránt felsejlettek: nyugat, futball, tanulás. A dublini ajánlat egyszerre szólt mindháromról. A The Irish Sun friss riportja felidézi, hogyan jutottak el idáig a srácok. István Zoltán — akiről az UCD-n „pontrúgás-specialistaként” beszéltek – röviden úgy fogalmaz:

egy újsághirdetésre jelentkeztem, pedig egy szót sem beszéltem angolul.

Mégis belevágott, és nem is bánta meg.

Az ír napilap Robbie Keane ferencvárosi munkájával és az Írország–Magyarország vb-selejtezővel összefüggésben írta meg, hogyan kerültek dublini pályára a magyar játékosok 1989-ben. (Meglepő, hogy Magyarországot az egykori Szovjetunió részeként emlegetik a címben.)

Miben segített Írország 106 éves korrekordere?

A riport szerint a történet kulcsszereplője a szlovák származású, magyarul beszélő sportvezető, Joe Veselsky volt, aki ma már 106 éves, és Írország legidősebb férfijaként ismert. Veselsky hívta Dublinba a fiatalokat. Pedig akkor, a kommunista rezsim végnapjaiban nem lehetett még csak úgy külföldre igazolni.

István Zoltánt sikerült elérnie a napilapnak, aki így emlékezett vissza:

Az ő ötlete volt. Magyarul beszélt, és ő látta meg a hirdetést, hogy lehetőség van Írországban első osztályú futballra.

„Akkoriban a helyi klubom, a Baja már profi szerződést ajánlott, de egy félreértés miatt kimaradtam a csapatból. Haragudtam, fiatal voltam, és úgy éreztem: nincs veszítenivalóm. Semmit sem tudtam Írországról vagy az ír fociról, de mindenki azt mondta, óriási lehetőség.”

Első lépések Dublinban

A magyar játékosok semmivel sem törődtek, és útra keltek, nem volt veszíteni valójuk. Különböző városokból érkeztek, és csak Dublinban ismerték meg egymást. Az UCD akkor jutott fel az élvonalba, és a magyar erősítéstől is a bennmaradást remélték.