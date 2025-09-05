Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Robbie Keane miatt most mindenki a magyar futballról beszél Írországban. A szombati ír–magyar vb-selejtező előtt pedig előkerült egy régi sztori: 1989-ben négy magyar srác újsághirdetésre jelentkezve került az írországi UCD-hez, pedig angolul sem tudtak.

Írország, Dublin, 1989. A College Parkban őszi szél fúj, a pálya szélén kabátba bújt nézők; a lelátóról pedig egyszer csak magyar szavakat lehet hallani. De kik lehetnek ők, és mit keresnek egy ír futballmérkőzésen?

Írországban most mindenkit érdekel, ami a magyarokhoz köthető (jobbra, fehér mezben a The Irish Sunnak nyilatkozó István Zoltán)
Írországban most mindenkit érdekel, ami a magyarokhoz köthető (jobbra, fehér mezben a The Irish Sunnak nyilatkozó István Zoltán)

Lénárt János, Tettamanti Béla, Török Zsolt, István Zoltán hangját hallhattuk. Fiatal srácok a vasfüggöny repedései között, akik egy újsághirdetés nyomán hirtelen az UCD (University College Dublin) mezében találták magukat.

A kor keleti vágyálmai egyaránt felsejlettek: nyugat, futball, tanulás. A dublini ajánlat egyszerre szólt mindháromról. A The Irish Sun friss riportja felidézi, hogyan jutottak el idáig a srácok. István Zoltán — akiről az UCD-n „pontrúgás-specialistaként” beszéltek – röviden úgy fogalmaz: 

egy újsághirdetésre jelentkeztem, pedig egy szót sem beszéltem angolul.

Mégis belevágott, és nem is bánta meg.

Az ír napilap Robbie Keane ferencvárosi munkájával és az Írország–Magyarország vb-selejtezővel összefüggésben írta meg, hogyan kerültek dublini pályára a magyar játékosok 1989-ben. (Meglepő, hogy Magyarországot az egykori Szovjetunió részeként emlegetik a címben.)

Miben segített Írország 106 éves korrekordere?

A riport szerint a történet kulcsszereplője a szlovák származású, magyarul beszélő sportvezető, Joe Veselsky volt, aki ma már 106 éves, és Írország legidősebb férfijaként ismert. Veselsky hívta Dublinba a fiatalokat. Pedig akkor, a kommunista rezsim végnapjaiban nem lehetett még csak úgy külföldre igazolni.

István Zoltánt sikerült elérnie a napilapnak, aki így emlékezett vissza: 

Az ő ötlete volt. Magyarul beszélt, és ő látta meg a hirdetést, hogy lehetőség van Írországban első osztályú futballra.

„Akkoriban a helyi klubom, a Baja már profi szerződést ajánlott, de egy félreértés miatt kimaradtam a csapatból. Haragudtam, fiatal voltam, és úgy éreztem: nincs veszítenivalóm. Semmit sem tudtam Írországról vagy az ír fociról, de mindenki azt mondta, óriási lehetőség.”

Első lépések Dublinban

A magyar játékosok semmivel sem törődtek, és útra keltek, nem volt veszíteni valójuk. Különböző városokból érkeztek, és csak Dublinban ismerték meg egymást. Az UCD akkor jutott fel az élvonalba, és a magyar erősítéstől is a bennmaradást remélték.

Az ír focinak csak mostanság lett köze Magyarországhoz Robbie Keane vezetőedző és Callum O'Dowda (47-es mezben) érkezésével
Az ír focinak csak mostanság lett köze Magyarországhoz Robbie Keane vezetőedző és Callum O'Dowda (47-es mezben) érkezésével
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

István felidézte: „Hárman laktunk együtt, János (Lénárt) nem maradt sokáig, neki nem feküdt ez a stílus. Ő technikás játékos volt, de az ír foci más tempót kívánt.”

A beilleszkedés nem volt egyszerű. „Tíz héten át, karácsony előtt és után, napi három-négy órát tanultunk angolul. Amikor megérkeztem, egy szót sem beszéltem.”

De a körülmények sem könnyítették meg a helyzetet:

Néhány pálya kifejezetten rossz volt, az UCD edzőközpontja sem volt a legjobb. Előfordult, hogy meleg víz sem volt az öltözőben. Az időjárást nem szerettem – mindig esett az eső –, de a táj gyönyörű volt, és az emberek nagyon barátságosak voltak.

 

Tudomásunk szerint erről az 1989-es magyar futballista-invázóról magyar nyelven gyakorlatilag soha senki nem írt, online forrás ma sincs róla elérhető. Egyetlen kivétel a 2021-es Magyarország–Írország válogatott mérkőzés műsorfüzete, amely röviden megemlékezett az esetről, és hat nevet sorolt fel: István Zoltán, Lénárt János, Mogyorósi Attila, Tettamanti Béla, Maróti Sándor és Török Zsolt. Ez a programfüzet az egyetlen magyar nyelvű nyoma annak, hogy a ’89-es idényben több honfitársunk is az UCD mezébe öltözött. Illetve, mostantól az Origo Sport cikke is ide tartozik.

Az ír liga keménysége és Roy Keane

A legnagyobb különbség a játékstílusban mutatkozott meg: „Az ír bajnokság sokkal fizikálisabb volt, de én megszoktam. Magyarországon is csak az kerülhetett be az első csapatba, aki erős volt.”

Irish Roy Keane of Manchester United jumps for the ball during training ahead of the Champions World Series game between Manchester United and Club America 26 July, 2003, at The Los Angeles Memorial Coliseum in Los Angeles, California, America. (Laurence Griffiths/Getty Images/AFP) FOR NEWSPAPER AND TV USE ONLY (Photo by LAURENCE GRIFFITHS / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
A manchesteri legenda Roy Keane (képünkön) 67 alkalommal szerepelt az ír válogatottban
Fotó: LAURENCE GRIFFITHS / Getty Images North America

 

Érdekes mellékszál, hogy éppen ekkoriban bontogatta szárnyait egy későbbi ír klasszis: „Hallottam a csapattársaimtól Roy Keane-ről. Nem tudtam, ki ő, de mondták, hogy nagyon jó játékos. Akkor még nem sejtettem, hogy Írország legnagyobb legendája lesz.”

Magánélet és munka

Az UCD mellett a fiatal magyarok civil munkákat is vállaltak. Erről István így mesélt:

Rendszeresen dolgoztam pincérként, néha Joe Veselsky asztalitenisz-versenyein segítettem. Volt barátnőm is, akiből később a feleségem lett, és született egy lányunk Írországban.

A dublini évek után István hazatért Magyarországra, mert jó szerződést ajánlottak neki. Ám csalódottan emlékezett vissza:
„A magyar foci túl puhának tűnt. A bírók mindent lefújtak, hiányzott a fizikalitás, amihez Írországban hozzászoktam.”

Joe Veselsky szlovákiai zsidó családból származik, és jelenleg, 106 évesen Írország legidősebb embereként tartják számon 
Joe Veselsky szlovákiai zsidó családból származik, és jelenleg, 106 évesen Írország legidősebb embereként tartják számon 
Fotó: PETER Peter KROCKA / Facebook/Slovak Embassy in Ireland

Néhány évvel később Skóciába költözött, ahol építőipari cégnél dolgozott: „Egy barátommal együtt több mint kétszáz magyar munkást szerveztünk ki. Közben futsaloztam is, a Glasgow Cityvel bajnokok lettünk.”

Amikor Skóciába került, a munkahelyi főnöke nagy Celtic-szurkoló volt. „Erre én is az lettem, talán azért is, mert a zöld-fehér színek emlékeztettek a Ferencvárosra, amelynél gyerekként próbajátékon is jártam.”

István Zoltán ma is figyelemmel követi a magyar futballt, és optimistán beszélt a válogatottról: 

Amióta Marco Rossi az edző, teljesen más a csapat mentalitása. Régen csak nem kikapni akartunk, most győzni. Mindenki ismeri Szoboszlait, most Kerkez is a Liverpoolban játszik.

„Nagyon bízom benne, hogy a válogatott kijut a vb-re. Remélem, Írország ellen is nyerünk – de sosem lehet tudni.”

Szombaton, magyar idő szerint 20.45-től a dublini Aviva Stadionban ez is kiderül.

  • Még több cikk
A Liverpool az MLSZ-hez fordult Szoboszlai és Kerkez miatt
A magyar válogatott sztárja elmondta, mire kell nagyon figyelni az írek elleni vb-selejtezőn
„Alulértékelt játékos" – a magyar kapuslegenda nem érti Marco Rossi döntését

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!