Írország, Dublin, 1989. A College Parkban őszi szél fúj, a pálya szélén kabátba bújt nézők; a lelátóról pedig egyszer csak magyar szavakat lehet hallani. De kik lehetnek ők, és mit keresnek egy ír futballmérkőzésen?
Lénárt János, Tettamanti Béla, Török Zsolt, István Zoltán hangját hallhattuk. Fiatal srácok a vasfüggöny repedései között, akik egy újsághirdetés nyomán hirtelen az UCD (University College Dublin) mezében találták magukat.
A kor keleti vágyálmai egyaránt felsejlettek: nyugat, futball, tanulás. A dublini ajánlat egyszerre szólt mindháromról. A The Irish Sun friss riportja felidézi, hogyan jutottak el idáig a srácok. István Zoltán — akiről az UCD-n „pontrúgás-specialistaként” beszéltek – röviden úgy fogalmaz:
egy újsághirdetésre jelentkeztem, pedig egy szót sem beszéltem angolul.
Mégis belevágott, és nem is bánta meg.
Az ír napilap Robbie Keane ferencvárosi munkájával és az Írország–Magyarország vb-selejtezővel összefüggésben írta meg, hogyan kerültek dublini pályára a magyar játékosok 1989-ben. (Meglepő, hogy Magyarországot az egykori Szovjetunió részeként emlegetik a címben.)
A riport szerint a történet kulcsszereplője a szlovák származású, magyarul beszélő sportvezető, Joe Veselsky volt, aki ma már 106 éves, és Írország legidősebb férfijaként ismert. Veselsky hívta Dublinba a fiatalokat. Pedig akkor, a kommunista rezsim végnapjaiban nem lehetett még csak úgy külföldre igazolni.
István Zoltánt sikerült elérnie a napilapnak, aki így emlékezett vissza:
Az ő ötlete volt. Magyarul beszélt, és ő látta meg a hirdetést, hogy lehetőség van Írországban első osztályú futballra.
„Akkoriban a helyi klubom, a Baja már profi szerződést ajánlott, de egy félreértés miatt kimaradtam a csapatból. Haragudtam, fiatal voltam, és úgy éreztem: nincs veszítenivalóm. Semmit sem tudtam Írországról vagy az ír fociról, de mindenki azt mondta, óriási lehetőség.”
A magyar játékosok semmivel sem törődtek, és útra keltek, nem volt veszíteni valójuk. Különböző városokból érkeztek, és csak Dublinban ismerték meg egymást. Az UCD akkor jutott fel az élvonalba, és a magyar erősítéstől is a bennmaradást remélték.
István felidézte: „Hárman laktunk együtt, János (Lénárt) nem maradt sokáig, neki nem feküdt ez a stílus. Ő technikás játékos volt, de az ír foci más tempót kívánt.”
A beilleszkedés nem volt egyszerű. „Tíz héten át, karácsony előtt és után, napi három-négy órát tanultunk angolul. Amikor megérkeztem, egy szót sem beszéltem.”
De a körülmények sem könnyítették meg a helyzetet:
Néhány pálya kifejezetten rossz volt, az UCD edzőközpontja sem volt a legjobb. Előfordult, hogy meleg víz sem volt az öltözőben. Az időjárást nem szerettem – mindig esett az eső –, de a táj gyönyörű volt, és az emberek nagyon barátságosak voltak.
Tudomásunk szerint erről az 1989-es magyar futballista-invázóról magyar nyelven gyakorlatilag soha senki nem írt, online forrás ma sincs róla elérhető. Egyetlen kivétel a 2021-es Magyarország–Írország válogatott mérkőzés műsorfüzete, amely röviden megemlékezett az esetről, és hat nevet sorolt fel: István Zoltán, Lénárt János, Mogyorósi Attila, Tettamanti Béla, Maróti Sándor és Török Zsolt. Ez a programfüzet az egyetlen magyar nyelvű nyoma annak, hogy a ’89-es idényben több honfitársunk is az UCD mezébe öltözött. Illetve, mostantól az Origo Sport cikke is ide tartozik.
A legnagyobb különbség a játékstílusban mutatkozott meg: „Az ír bajnokság sokkal fizikálisabb volt, de én megszoktam. Magyarországon is csak az kerülhetett be az első csapatba, aki erős volt.”
Érdekes mellékszál, hogy éppen ekkoriban bontogatta szárnyait egy későbbi ír klasszis: „Hallottam a csapattársaimtól Roy Keane-ről. Nem tudtam, ki ő, de mondták, hogy nagyon jó játékos. Akkor még nem sejtettem, hogy Írország legnagyobb legendája lesz.”
Az UCD mellett a fiatal magyarok civil munkákat is vállaltak. Erről István így mesélt:
Rendszeresen dolgoztam pincérként, néha Joe Veselsky asztalitenisz-versenyein segítettem. Volt barátnőm is, akiből később a feleségem lett, és született egy lányunk Írországban.
A dublini évek után István hazatért Magyarországra, mert jó szerződést ajánlottak neki. Ám csalódottan emlékezett vissza:
„A magyar foci túl puhának tűnt. A bírók mindent lefújtak, hiányzott a fizikalitás, amihez Írországban hozzászoktam.”
Néhány évvel később Skóciába költözött, ahol építőipari cégnél dolgozott: „Egy barátommal együtt több mint kétszáz magyar munkást szerveztünk ki. Közben futsaloztam is, a Glasgow Cityvel bajnokok lettünk.”
Amikor Skóciába került, a munkahelyi főnöke nagy Celtic-szurkoló volt. „Erre én is az lettem, talán azért is, mert a zöld-fehér színek emlékeztettek a Ferencvárosra, amelynél gyerekként próbajátékon is jártam.”
István Zoltán ma is figyelemmel követi a magyar futballt, és optimistán beszélt a válogatottról:
Amióta Marco Rossi az edző, teljesen más a csapat mentalitása. Régen csak nem kikapni akartunk, most győzni. Mindenki ismeri Szoboszlait, most Kerkez is a Liverpoolban játszik.
„Nagyon bízom benne, hogy a válogatott kijut a vb-re. Remélem, Írország ellen is nyerünk – de sosem lehet tudni.”
Szombaton, magyar idő szerint 20.45-től a dublini Aviva Stadionban ez is kiderül.