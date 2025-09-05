Alexander Isak hónapokig tartó huzavona után az átigazolási piac utolsó napján írta alá hatéves szerződését a Liverpoollal. Bár a Newcastle eredetileg 150 millió fontot szeretett volna kapni, a játékos távozási szándéka miatt végül 125 millióban állapodtak meg a felek. A tranzakció új brit rekordot jelent, és Isak Szoboszlai Dominik csapattársa lett Arne Slot csapatánál.

Alexander Isak elképesztő newcastle-i tortúra után tudott aláírni a Liverpoolhoz

A Real Madrid korábbi klasszisa, Toni Kroos viszont a saját podcastjában kritikusan reagált a hírre.

Bízom a hallgatóinkban, de azt mondanám, nagyjából a felük még soha nem is hallott Isakról. Döntsétek el magatok! Komolyan

– mondta a német világbajnok középpályás.

Ezután hozzátette: „Igen, ez rengeteg pénz, kétségtelen.”

Isak rekordárának a súlya

Kroos szavai azt sugallják, hogy Isak neve nem cseng olyan ismerősen a nemzetközi futball legszélesebb közönsége számára, mint amennyire az átigazolási díj alapján várnánk. Az 125 millió fonttal a Liverpool nemcsak klubrekordot döntött, hanem a brit piac történetében is új szintre emelkedett a kiadás.

Kroos már nem a Real Madridban, hanem a saját podcastjében dirigál

Ezzel a svéd támadó azonnal hatalmas nyomás alá került: a gólok és a teljesítmény mellett az elvárások is az egekben vannak.

Szoboszlai oldalán kell bizonyítania

Szoboszlai Dominik egyre fontosabb szerepet tölt be a Liverpool középpályáján, és mostantól Isakkal közösen kell húzniuk a csapat szekerét. Kroos kritikája figyelmeztetésként is felfogható: a futballvilág szemében a pénz önmagában nem elég, a pályán mutatott teljesítmény és a karakter számít igazán.

Isak hamarosan debütálhat a Premier League-ben a Burnley elleni mérkőzésen, ahol első ízben bizonyíthatja, hogy méltó a rekordösszeghez. Egyúttal rácáfolhat Kroos kétkedő szavaira.