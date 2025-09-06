Azután, hogy szeptember elsején lezárult Alexander Isak átigazolási szappanoperája és a Liverpoolba igazolt, a szurkolók nagyon várták, hogy a svéd csatár az idényben először pályára lépjen. Nos, ez péntek este nem történt meg, Svédország Szlovénia otthonában 2-2-es döntetlent játszott a vb-selejtezőn.

Alexander Isak a svéd válogatott edzésén már részt vett, de pályára még nem lépett Fotó: JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY

Isak még nem áll készen a játékra

A 25 éves csatár meghívót kapott a válogatottba Jon Dahl Tolmasson szövetségi kapitánytól Szlovénia és Koszovó elleni vb-selejtezőkre, ugyanakkor Ljubljanában csak a kispadon ült. Isak a bemelegítésnél még a csapattal volt, de később már nem mozdult a kispadról. Noha a svédek kétszer is vezettek, a 90. percben a hazaik másodszor is egyenlítettek. A szövetségi kapitány a lefújás után Isak állapotáról is beszélt.

Mindössze három edzése volt a válogatott keretével, emellett a teljes felkészülési szezont kihagyta, egy percet nem játszott. Ilyen előzmények után túl nagy volt a kockázat a pályára küldésével

– kezdte Tolmasson, majd hozzátette, reméli, hogy hétfőn, Koszovóban már játszhat Isak.

A svéd támadó minden bizonnyal csereként léphet pályára a következő mérkőzésen, majd utána szinte egy teljes hete lesz a Liverpool következő bajnokijáig (a címvédő jövő héten vasárnap a Burnley otthonában lép pályára).