Jack Grealish ellentmondásokkal teli elmúlt évei tökéletes példája annak, hogyan járhat kéz a kézben a siker, az öröm és a kudarc a profi sport világában.

Jack Grealish heteken át bulizott, miután Bajnokok Ligáját nyert a Manchester Cityvel

Jack Grealish: korai évek és Aston Villa

Jack Peter Grealish 1995. szeptember 10-én született Birminghamben, egy ír származású családban, ahol már fiatalon megfogalmazódott benne a sport szeretete és szenvedélye. Hatéves korától tagja volt az Aston Villa utánpótlásának, ahol éveken át fejlődött, majd végül 2014-ben, a Notts Countyban töltött kölcsönjáték után debütált az első csapatban.

Never forget when Jack Grealish wore his lucky boots during the 2019 Championship play-off final to help Aston Villa return to the Premier League pic.twitter.com/mAx9Ni8PZh — Shariff $ (@shariffshattima) August 16, 2025

Kezdetben ír utánpótlás-válogatott volt, de 2016-ban angol válogatottként kezdte meg nemzetközi karrierjét. Korán felismerte tehetségét a szakma, és számos fiatal tornán bizonyított, köztük a 2016-os touloni Ifjúsági Tornán, ahol győztes csapat tagja volt. Az Aston Villa csapatkapitányaként kulcsszerepet játszott a klub visszajutásában a Premier League-be 2019-ben. Ebben az időszakban vált a klub egyik ikonikus játékosává, rendkívüli technikai készsége és cselezőképessége mellett a csapat vezérévé is.

Rekordigazolás, díjak és sikerek

2021 nyarán a Manchester City történetének

legnagyobb rekordösszegéért (100 millió fontért) szerződtette Grealisht, így az angol labdarúgás legdrágább játékosává vált.

Tovább növelte a ránehezedő nyomást, hogy a tízes mezt választotta. Az első két évben Grealish kulcsszereplő volt a City támadásépítésében és a kreatív játéka hozzájárult a klub sikereihez, még ha nem is mindig góljairól volt híres, hanem inkább gólpasszairól és arról, hogy fantasztikusan hozza helyzetbe a csapattársait.

Aktív részese volt a City történetének legemlékezetesebb idényének is, a történelmi triplázásnak: a Premier League-, FA-kupa-, és Bajnokok Ligája-győzelemnek.

Tavaly jött el a mélypont Jack Grealish pályafutásában

Az angol válogatott sztár karrierje tavaly látványos mélypontra jutott, Grealish egyre inkább a mellőzöttek közé került. Volt olyan időszaka, amikor 45 tétmeccsen egyetlen gólt sem ért el, és mindössze egy gólpasszt jegyzett, ami gyakorlatilag pályafutása legrosszabb statisztikája volt.