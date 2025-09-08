Live
A Manchester City történetének egyik legemlékezetesebb igazolása 2021-ben volt. A Premier League sztárcsapata ekkor szerződtette ugyanis Jack Grealish-t, a klub 100 millió fontot fizetett érte, ezzel ő lett az első játékos az angol futballban, akiért ekkora összeget adtak ki. Pályája azóta is reflektorfényben zajlik – egyszerre ünnepelt tehetség és sokak által vitatott figura. A tavalyi éve minden eddiginél több kihívást hozott számára: miközben életében megtörtént a legszemélyesebb és legboldogabb fordulat, megszületett első gyermeke, Mila Rose, addig karrierjében komoly hullámvölgybe került, amely miatt még az angol válogatott Eb-keretéből is kimaradt. Idén nyáron egészen Liverpoolig menekült, David Moyes kezei alatt az Evertonnal próbálja újjáépíteni a karrierjét, na meg meg persze a botrányoktól sem mentes életét.

Jack Grealish ellentmondásokkal teli elmúlt évei tökéletes példája annak, hogyan járhat kéz a kézben a siker, az öröm és a kudarc a profi sport világában.  

Jack Grealish heteken át bulizott, miután Bajnokok Ligáját nyert a Manchester Cityvel
Jack Grealish heteken át bulizott, miután Bajnokok Ligáját nyert a Manchester Cityvel
Fotó: Oli Scarf/AFP

Jack Grealish: korai évek és Aston Villa

Jack Peter Grealish 1995. szeptember 10-én született Birminghamben, egy ír származású családban, ahol már fiatalon megfogalmazódott benne a sport szeretete és szenvedélye. Hatéves korától tagja volt az Aston Villa utánpótlásának, ahol éveken át fejlődött, majd végül 2014-ben, a Notts Countyban töltött kölcsönjáték után debütált az első csapatban.

Kezdetben ír utánpótlás-válogatott volt, de 2016-ban angol válogatottként kezdte meg nemzetközi karrierjét. Korán felismerte tehetségét a szakma, és számos fiatal tornán bizonyított, köztük a 2016-os touloni Ifjúsági Tornán, ahol győztes csapat tagja volt. Az Aston Villa csapatkapitányaként kulcsszerepet játszott a klub visszajutásában a Premier League-be 2019-ben. Ebben az időszakban vált a klub egyik ikonikus játékosává, rendkívüli technikai készsége és cselezőképessége mellett a csapat vezérévé is.

Rekordigazolás, díjak és sikerek

2021 nyarán a Manchester City történetének 

legnagyobb rekordösszegéért (100 millió fontért) szerződtette Grealisht, így az angol labdarúgás legdrágább játékosává vált.

Tovább növelte a ránehezedő nyomást, hogy a tízes mezt választotta. Az első két évben Grealish kulcsszereplő volt a City támadásépítésében és a kreatív játéka hozzájárult a klub sikereihez, még ha nem is mindig góljairól volt híres, hanem inkább gólpasszairól és arról, hogy fantasztikusan hozza helyzetbe a csapattársait.

Aktív részese volt a City történetének legemlékezetesebb idényének is, a történelmi triplázásnak: a Premier League-, FA-kupa-, és Bajnokok Ligája-győzelemnek.

Tavaly jött el a mélypont Jack Grealish pályafutásában

Az angol válogatott sztár karrierje tavaly látványos mélypontra jutott, Grealish egyre inkább a mellőzöttek közé került. Volt olyan időszaka, amikor 45 tétmeccsen egyetlen gólt sem ért el, és mindössze egy gólpasszt jegyzett, ami gyakorlatilag pályafutása legrosszabb statisztikája volt.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy csupán 15 Premier League-találkozón jutott szóhoz, döntő többségében csereként. Ez természetesen az akkori angol szövetségi kapitány Gareth Southgate figyelmét sem kerülte el, aki az Eb-keret kijelölésekor mellőzte Grealish-t, ami újabb nagy törést jelentett a pályafutásában.

A teljesítmény visszaesésének több oka is volt: sérülések, a média folyamatos jelenléte, a magánéleti változásokkal járó lelki nyomás, valamint a Manchester City elképesztő mélységű kerete, ahol minden posztra több klasszis is bevethető. Ráadásul Grealish egyáltalán nem vetette meg a bulikat, amiket sokan karrierje egyik fékező tényezőjeként emlegetnek.  

Összességében a 2024/25-ös idényben mindössze 715 percet töltött pályán a Premier League-ben, mindössze hét bajnokin volt kezdő, a klubvilágbajnoki keretéből is kihagyta Pep Guardiola, a Crystal Palace ellen 1-0-ra elvesztett FA-kupa döntőn csak a kispadon kapott helyet, sőt a szezon utolsó meccsére már az utazó keretbe sem került.

Apa lett a sztárfocista, megváltozott az élete

És itt jön az első ellentmondás, mert bár a pályán csak szenvedett, a magánéletében a legszebb dolog történt vele, ami egy ember csak el tud képzelni: 2024 szeptemberében apa lett.

A párjával, Sasha Attwooddal már tinédzserkoruk óta ismerik egymást, kettejük története már önmagában is különleges, hiszen több mint egy évtizede kitartanak egymás mellett, holott a hírnév súlyos terheket rótt rájuk. Attwood korábban brutális online zaklatásokat élt át, hosszú ideig napi szinten kapott halálos fenyegetéseket, majd 2023-ban otthonukba is betörtek, veszélybe sodorva családtagjaikat. Mindezek ellenére ők ketten mindig megtalálták az erőt, hogy közösen folytassák útjukat, és ennek egyik legszebb gyümölcse kislányuk, Mila Rose születése.  

Az apává válás rendkívül mély érzelmi fordulatot hozott Grealish életébe: sok interjúban beszélt arról, mennyire más perspektívából szemléli azóta saját karrierjét és a futball világát. Ugyanakkor szembe kellett néznie azzal a dilemmával, amely sok profi sportoló életében jelenik meg: hogyan lehet összeegyeztetni a családi élet boldogságát a pályán rá nehezedő nyomással és elvárásokkal?  

Nem fért bele Pep Guardiola rendszerébe

Pep Guardiola játékfelfogása világszerte hírhedt a részletekbe menő precizitásáról és a pozíciós játék fontosságáról. Ez a futballfilozófia Grealish számára egyszerre jelentet kihívás és korlátot. Míg korábban az Aston Villánál szabadon engedhette kreativitását, addig a Cityben sokkal kötöttebb szerepben kellett játszania. A katalán menedzser az elmúlt években több taktikai változtatást is eszközölt, amelyek közül nem mindegyik kedvezett Grealish karakterének.  

Ráadásul a szélső pozícióban olyan vetélytársakkal kellett megküzdenie a Cityben, mint Jérémy Doku, Phil Foden vagy éppen Savinho. Egy ponton maga Guardiola is elismerte: talán hibát követett el, hogy túl mereven szélsőként számított rá, miközben belső középpályásként jobban kibontakoztathatta volna kreatív képességeit.  

Ennek ellenére a katalán edző nagyra értékeli játékosát: „Jack utcai harcos” – mondta róla –, utalva arra, hogy ösztönös bátorsága és kreativitása olyan érték, ami ritka a modern futballban. Azóta kiderült, hogy hiába a szép szavak, Manchesterben nem tartottak rá igényt. De ne rohanjunk ennyire előre.

Az éjszakai élet és a bulik árnyéka

Bár Grealish sosem tagadta, hogy szeret társasági életet élni, sokak szerint ez a hozzáállás akadályozza abban, hogy igazán elit szintre emelkedjen. Korábban többször került a bulvársajtó címlapjára hosszúra nyúlt éjszakák után, és ő maga is elismerte, hogy másképp vezeti le a stresszt, mint például példaképként emlegetett barátja, Erling Haaland, aki szinte laboratóriumi pontossággal követi a profi sportolói életmódot.

Grealish így jellemezte kettőjük különbségét: 

Én nem tudnék napi 10 órát a regenerációval tölteni, nekem másképp működik a feszültséglevezetés. Néha elmegyek a barátaimmal inni, és számomra ez természetes.

Hozzátette, a meccsek után mindig rászólt Haaland, hogy ne bulizzon, amire viccesen reagált.

„Közöltem vele, hogy fogja be és menjen vissza a jeges fürdőjébe. Életemben nem lőttem annyi gólt, mint ő idén, de ha egyszer megcsinálná, amit én szoktam, tuti napokig rosszul lenne tőle. Én másképp adom ki a feszültséget."

Ez a különbség is hozzájárul ahhoz, hogy megosztó figura maradt: sok szurkoló kedveli közvetlenségét és ösztönös játékát, mások viszont úgy gondolják, hogy mentalitásban nem éri utol korának legjobbjait.  

2025: új év, új lehetőségek, irány Liverpool

A 2025-ös év eddig vegyes képet mutat: Grealish februárban két gólt szerzett a Cityben – egyet a PSG ellen a Bajnokok Ligájában, egyet a Salford elleni FA-kupa meccsen –, azonban a Premier League-ben továbbra is alig kapott lehetőséget. Ráadásul sérülés miatt is kihagyott több találkozót. Áprilisban végre a PL-ben is megtörte a csendet, amikor a Leicester ellen 2-0-ra megnyert összecsapáson volt eredményes.

A brit futball fenegyereke Manchester Citynél töltött viharos és persze azért összességében sikerekkel teli évek után egy új fejezetet kezdett a karrierjében. A mellőzöttség, a formahanyatlás és a média által folytatott kritika végül oda vezetett, hogy 

Grealish szakmailag is elérkezett egy törésponthoz. Így 2025 augusztusában az Everton csapatához igazolt, hogy ott próbálja meg újraépíteni önmagát, és visszaszerezni azt a formáját, ami korábban az angol futball egyik legizgalmasabb játékosává tette őt.

Grealish így fogalmazott az Evertonhoz igazolás után: „Ez óriási számomra, őszintén. Nagyszerű klub, nagyszerű szurkolók. Amint beszéltem a menedzserrel, tudtam, hogy csak ide akarok jönni. Az Everton szurkolói elárasztottak szeretettel a közösségi médiában, ez is sokat nyomott a latban".

Hozzátette, motivált, hogy itt bizonyíthat, és az angol válogatottba is visszakerülhessen: 

Remélem, az Evertonnál újra megtalálom magamat, és ismét a csúcson teljesíthetek.

Grealish az új szezonban a legendás 18-as mezszámot választotta – ugyanezzel játszott Wayne Rooney és Paul Gascoigne is –, utalva arra, hogy klubikonok nyomdokain szeretne járni. A brit sajtó szerint fizetésének egy részét továbbra is a Manchester City állja, így a klub anyagilag is könnyíteni tudott az Evertonon.

Everton's Scottish manager David Moyes gives instructions to Everton's English midfielder #18 Jack Grealish as he prepares to come on as a substitute during the English Premier League football match between Leeds United and Everton at Elland Road in Leeds, northern England on August 18, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
David Moyes bízik Jack Grealish-ben
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

David Moyes csapata új lehetőséget kínált, az Everton egy olyan klub lehet, amely megadja számára a szabadságot, a bizalmat és azt, ahol ismét élvezheti a játékot, és visszatalálhat legjobb formájához. Moyes kiemelte: Grealish tapasztalata, Premier League-rutinja és megoldásai sokat segíthetnek a klubnak.

„Tudom, hogy Jack célja visszatérni az angol válogatottba, és remélem, hogy segíthetünk elérni ezt a vágyat” – mondta a menedzser.

Hogy teljesített eddig Jack Grealish az Evertonnál?

Az első hetek tapasztalatai alapján Grealish felszabadultan  játszik ismét: gólpasszok, aktív támadójáték, igazi csapatmunka jellemzi. Ha megtartja ezt a formát, nemcsak Everton, hanem az angol válogatott is profitálhat belőle, még akkor is, ha ez a kezdeti jó forma kevés volt ahhoz, hogy Thomas Tuchel meghívja a válogatottba a vb-selejtezőkre.

A 2025/26-os szezon rajtján Grealish valóban jól kezdett:  

  • Első három Premier League-meccsén négy gólpasszt jegyzett, pedig a korábbi City-idényekben ilyen statisztikát hónapokig nem mutatott.
  • A Leeds elleni bemutatkozó mérkőzésen ugyan nem volt gólja és gólpassza, de látszott rajta, hogy gyorsan beilleszkedett.
  • A szezon első három felvonásában 197 játékpercet töltött a pályán, folyamatosan részt vesz a támadásokban, az Everton szurkolói hamar megszerették, és nem csak a közvetlen stílusa miatt. 
  • A várható gól (xG) mutatója 1.51 az első meccseken, ami a bajnokság mezőnyének felső harmadában szerepel.

A Manchester City-ben töltött utolsó évhez képest az Evertonban az első három meccsen több játékperc jutott neki, mint korábban egy hónap alatt. Az Instagramon Grealish ironikusan utalt is a váltásra: „Olyan jó érzés végre három meccset játszani egymás után.”

A szakma is jellemzően optimistán tekint jelenlegi szerepére: Grealish végre vezéregyéniségeként futballozhat, a klub támadó szekciójában aktívabb szerepet kap, mint a Citynél. Elemzők szerint, ha stabil marad – mind a pályán, mind a magánéletében –, az Evertonnál valóban újra berobbanhat, ahogyan azt korábban az Aston Villánál tette. Eközben a csapata is jól rajtolt, az ötödik helyen áll, méghozzá Grealish hathatós közreműködésével.

Grealish a szerződésben van egy opció is, amely szerint a jelenleg kölcsönben játszó focista akár végleg maradhat is Liverpoolban, ha jól teljesít – az Everton ugyanis 50 millió fontért kivásárolhatja.

Jack Grealish pályafutásának eddigi alakulása tökéletesen mutatja be, hogy a modern futballban nemcsak a tehetség számít, hanem az alkalmazkodóképesség, a mentális erő és a profizmus is – ezek hiánya vagy megléte éppen úgy dönthet karrierekről, mint maga a játék a pályán. 

