Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Mutatjuk, hol találták meg a miskei kislány rongyokba csavart holttestét

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt az újabb nagy bejelentés. A focilegenda, a 26-szoros angol válogatott Jamie Vardy az olasz élvonalban szereplő Cremonese csapatához igazolt.

A 38 éves focilegenda, Jamie Vardy szerződése egy idényre szól - hosszabbítási opcióval - a Serie A újoncánál.

Jamie Vardy, Cremonese, legenda
A focilegenda, Jamie Vardy a Cremonese játékosa lett
Fotó: Cremonese/Facebook

Megvan a legenda, Jamie Vardy új csapata

Áprilisban jelentették be, hogy 

Vardy a szezon végén 13 év után távozik a Leicester Citytől, amelyben ötszáz mérkőzésen kétszáz gólt szerzett és 2016-ban megnyerte az angol bajnokságot, majd két különböző szavazáson is az évad legjobbjának választották.

Arról, hogy Jamie Vardy sokkal több, mint egy focista, ide kattintva tudnak olvasni. Érdemes, mert a története olyan, mint egy modernkori tündérmese: egykor Sheffieldben dolgozott gyári munkásként, ma pedig a futballvilág egyik legismertebb, legsikeresebb csatáraként emlegetik. 

Szoboszlaiék ledobták az atomot az átigazolási piac zárásakor
Mi lesz Szoboszlaival? A Liverpool-legenda figyelmeztet
Szoboszlai Lamborghinivel sokkolt, majd trollkodás áldozata lett – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!