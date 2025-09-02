A 38 éves focilegenda, Jamie Vardy szerződése egy idényre szól - hosszabbítási opcióval - a Serie A újoncánál.

A focilegenda, Jamie Vardy a Cremonese játékosa lett

Fotó: Cremonese/Facebook

Áprilisban jelentették be, hogy

Vardy a szezon végén 13 év után távozik a Leicester Citytől, amelyben ötszáz mérkőzésen kétszáz gólt szerzett és 2016-ban megnyerte az angol bajnokságot, majd két különböző szavazáson is az évad legjobbjának választották.

Arról, hogy Jamie Vardy sokkal több, mint egy focista, ide kattintva tudnak olvasni. Érdemes, mert a története olyan, mint egy modernkori tündérmese: egykor Sheffieldben dolgozott gyári munkásként, ma pedig a futballvilág egyik legismertebb, legsikeresebb csatáraként emlegetik.