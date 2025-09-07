Live
Rendkívüli

Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket – veszélyben Magyarország energiaellátása?

Erik Lambrechts fújja majd a sípot a kedden a Magyarország-Portugália labdarúgó világbajnoki selejtezőn. A 40 esztendős belga játékvezető nem tartozik az elit közé, kiemelkedő nemzetközi mérkőzésen még nem fújta a sípot. Vendégként már vezetett Cristano Ronaldónak a szaúdi ligában, ahol két meccsen is kiosztott egy-egy piros lapot. Belgiumban az év legjobbjának is megválasztották. A civilben értékesítő játékvezető a Ferencvárosnak már dirigált BL-selejtezőn, a magyar válogatott meccsén először működik közre.

Erik Lambrechts fokozatosan lépked felfelé a ranglétrán, de a nagy áttörés várat magára. A 40 esztendős belga játékvezető pályafutásában komoly mérföldkő lesz a Magyarország-Portugália vb-selejtező. Csak bízni tudunk benne, hogy nem róla szól majd a meccs, mint az ír-magyaron botrányosan ténykedő német kollégájáról.

játékvezető
Erik Lambrechts 2014 óta FIFA-játékvezető Fotó: Belga Labdarúgó Szövetség

Rutinos játékvezető

Erik Lambrechts tapasztalt, ám nemzetközi szinten kevésbé ismert és foglalkoztatott sípmester. Komoly játékosmúlt nem áll mögötte, mindössze 23 évesen tett játékvezetői vizsgát. 

Öt év alatt eljutott a belga első osztályban való bemutatkozásig, mára több mint 200 mérkőzésnél tart a Jupiler League-ben. Többször vezetett a rájátszásban, 2019-ben az év legjobb belga bírójának is megválasztották.

 FIFA-kerettag 2014 óta, eleinte utánpótlás világversenyeken vették számításba. A felnőttek között 2021-ben debütált a nem túl rizikós Lengyelország-San Marino (3-0) világbajnoki selejtezőn, amelyet 2 sárga lappal „lehozott". Azóta gyakrabban osztogatja a lapokat, az idén tavaszi Litvánia-Finnország vb-kvalifikációs találkozón az öt sárga mellett egy büntetőt is megítélt. Budapesten honfitársai segítik majd a munkáját, Jo de Weirdt és Kevin Monteny lesznek az asszisztensei, a VAR-szobában Bram Van Driessche és Bert Put tevékenykedik, a negyedik játékvezető Jasper Vergoote lesz.

Dibusz szép emléke

Erik Lambrechts a magyar labdarúgó-válogatottnak még nem vezetett mérkőzést. Magyar klubcsapatnak már igen. A 2021-es Bajnokok Ligája selejtezőjében a Ferencváros 2-0-s előnnyel utazott Litvániába, és Vilniuszban is győzött 3-1-re. A belga két-két sárga lappal kézben tartotta a mérkőzést, a zöld-fehérek közül Csontos Dominiket és Sigér Dávidot „jutalmazta meg".

játékvezető
Cristiano Ronaldo nem tud leállni, az örmények ellen duplázott Fotó: José Sena Goulao / MTI/EPA/LUSA

Fújt Cristiano Ronaldóéknak

A teljes eddigi karrierje során több mint 400 mérkőzésen dirigált a belga, átlagban négy sárga lapot adott. Kétsárgás 52, azonnali kiállítás 55 fűződik a nevéhez. Legutónn januárban küldött le játékost a pályáról a Dender-Bruges (0-1) meccsen. Decemberben 8 sárgával vétette észre magát az Anderlecht fellépésén. Erik Lambrechts összesen 140 tizenegyest fújt be, azaz minden harmadik meccsére jut egy büntető.

 A szaúdi bajnokságba is meghívták, ott már találkozhatott Cristiano Ronaldóval, aki duplázott az Al-Nasszr-Al-Rijád (2-1) meccsen.

 Mindkét ázsiai vendégszereplését színesítette egy-egy piros lappal. Az európai kupasorozatokban csupán 13-szor jutott lehetőséghez, a Bajnokok Ligájában négyszer. Vezetett a Barcelonának, a Dortmundnak is csoportmeccset, ám jellemző a foglalkoztatottságára, hogy legutóbb 2023 novemberében delegálta az UEFA a Manchester City-Young Boys (3-0) találkozóra.

Erik Lambrechts nem tartozik az elit kategóriás játékvezetők közé, s remélhetőleg nem jön zavarba több mint 60 ezer néző előtt a Puskás Arénában, s nem hódol be a selejtezőt csillagos ötössel kezdő portugál sztároknak. A civilben szabadúszó értékesítő belga bírónak nem most kellene eladnia magát, ha már eddig nem sikerült betörnie a legjobbak közé... 

