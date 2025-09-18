Lionel Messi gólig és gólpasszig jutott az Inter Miamiban, a lefújás után mégsem az argentin klasszis teljesítménye volt a téma – Javier Mascherano az újságírók kérdésére válaszolva kifakadt a keret megfelelő mélységének hiányosságán.

Javier Mascherano nem elégedett az Inter Miami keretével

Fotó: Leonardo Fernandez / Gett Images North America/AFP

Javier Mascherano ezért nem játszatta Pintér Dánielt

– Önök szerint egy edző nem akar több játékost? Minden tréner szeretne mélységet a keretben, de ez nem az én felelősségem, a vezetőséget kell megkérdezniük. Az alappal elégedett vagyok, ugyanakkor igazság szerint a számokat tekintve kevesen vagyunk. Jelenleg öt-hat játékosunk nem elérhető, és ez kiszolgáltatott helyzetbe hoz minket. Ma tizenhét futballista állt rendelkezésemre, beleértve a tartalék kapust.

Még ha be is akartam volna cserélni Pintér Dánielt, a következő mérkőzésen akkor már nem számíthattam volna rá, és ez stratégiai szempontból csökkenti a lehetőségeinket

– idézi Mascheranót a Magyar Nemzet.

Pintér – aki Messi első magyar csapattársa – a Charlotte otthonában 3-0-ra elveszített találkozón debütált az Inter Miamiban, a második meccse után azonban döntést kell hoznia vele kapcsolatban a klubnak, és erre utalt Mascherano is: a magyar és amerikai utánpótlás-válogatottakban is megfordult futballista – a hozzá hasonlóan második számú gárdákhoz tartozó játékosokkal együtt – csak két tétmérkőzésen szerepelhetnek a felnőttcsapatban az MLS szabályai szerint, azután választani kell, hogy új szerződést kötnek vele, vagy visszaküldik a második együtteshez.

Gazdag Dániel pályára lépett az MLS legutóbbi játéknapján, ám hiába szerzett gólt, a Columbus Crew kikapott 3-2-re a New York City vendégeként.