Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Erre várt a világ, Zelenszkij végre bejelentette a fontos hírt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Fontos hírek a magyar szurkolóknak. Pénteken délelőtt 10 órakor indul a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott portugálok elleni, idegenbeli világbajnoki selejtezőjére

Indul a jegyértékesítés. A magyar szövetség tájékoztatása szerint a lisszaboni José Alvalade Stadionban október 14-én sorra kerülő összecsapásra 2500 belépőt biztosítanak a vendégszurkolók számára, ezek egységesen 8500 forintba kerülnek.

Indul a jegyértékesítés a portugál-magyar meccsre
Indul a jegyértékesítés a portugál-magyar meccsre
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Portugál-magyar: pénteken indul a jegyértékesítés

A jegyeket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, illetve a Szurkolói Klub weboldalán, valamint az iOS-en és Androidon elérhető mobilalkalmazáson keresztül lehet megvásárolni voucher formájában.

 A belépőket a portugál szövetség későbbi időpontban teszi elérhetővé, azokat várhatóan közvetlenül a mérkőzés előtt, legkorábban három nappal azt megelőzően, e-mailben kapják meg a vásárlók. 

Az összecsapásra kizárólag a Szurkoló Klub regisztrált tagjai vásárolhatnak jegyet, egy felhasználó egy tranzakciót hajthat végre, a tranzakció során maximum négy vouchert lehet venni.

A vb-selejtezőre szurkolói járatot indít a válogatott egyik főszponzora, a Wizz Air, amely a találkozó napján indul Budapestről és másnap reggel érkezik vissza Lisszabonból.

A magyar válogatott két mérkőzést követően egy ponttal a harmadik helyen áll csoportjában, ahonnan az első automatikusan kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt.

Itt a lehetőség: segítsen Marco Rossinak eldönteni, ki legyen a válogatott csatára!
Marco Rossi gúnyosan odaszúrt a fotelszakértőknek
Ezt ki gondolta? Elképesztő, mi történhet ma este Szoboszlaival


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!