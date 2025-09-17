Indul a jegyértékesítés. A magyar szövetség tájékoztatása szerint a lisszaboni José Alvalade Stadionban október 14-én sorra kerülő összecsapásra 2500 belépőt biztosítanak a vendégszurkolók számára, ezek egységesen 8500 forintba kerülnek.

Indul a jegyértékesítés a portugál-magyar meccsre

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A jegyeket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, illetve a Szurkolói Klub weboldalán, valamint az iOS-en és Androidon elérhető mobilalkalmazáson keresztül lehet megvásárolni voucher formájában.

A belépőket a portugál szövetség későbbi időpontban teszi elérhetővé, azokat várhatóan közvetlenül a mérkőzés előtt, legkorábban három nappal azt megelőzően, e-mailben kapják meg a vásárlók.

Az összecsapásra kizárólag a Szurkoló Klub regisztrált tagjai vásárolhatnak jegyet, egy felhasználó egy tranzakciót hajthat végre, a tranzakció során maximum négy vouchert lehet venni.

A vb-selejtezőre szurkolói járatot indít a válogatott egyik főszponzora, a Wizz Air, amely a találkozó napján indul Budapestről és másnap reggel érkezik vissza Lisszabonból.

A magyar válogatott két mérkőzést követően egy ponttal a harmadik helyen áll csoportjában, ahonnan az első automatikusan kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt.