A brazil labdarúgó-válogatott hazai pályán 3-0-ra legyőzte Chilét a világbajnoki selejtezősorozatban. A meccsen a hazaiak sztárja, Joao Pedro annyira rosszul lett, hogy elhányta magát a pályán.

A Chelsea sztárcsatára, Joao Pedro is kezdőként lépett pályára a brazil válogatottban a Chile elleni vb-selejtezőn. Carlo Ancelotti együttese magabiztos győzelmet aratott, 3-0-ra legyőzte riválisát, ám az öröm mellé némi keserűség is társult, ugyanis a 23 éves támadóval nem mindennapi dolog történt.

Joao Pedro rosszul lett a Chile elleni vb-selejtezőn
Fotó: ALEXANDRE LOUREIRO / AGIF

Joao Pedro elhányta magát a pályán

A Chelsea játékosa az első félidőben, a 18. percben lett váratlanul rosszul, melynek következtében elhányta magát a pályán. 

A brazilok támadója azonban ezt követően nem kért cserét, meglepő módon folytatni tudta a játékot,

és végül 71 percet töltött a pályán.

A brazil válogatott a 38. percben szerzett vezetést Estevao találatával, a második félidőben pedig Lucas Paquetá és Bruno Guimaraes góljaival végleg lezárta a mérkőzést. 

A brazilok 17 mérkőzés után az éllovas argentinok mögött a második helyen állnak a tabellán, de már korábban bebiztosították részvételüket a 2026-os labdarúgó-vb-n. A jövőre esedékes torna már 48 csapatos lesz, és három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi közösen.

