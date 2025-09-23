A 62 éves portugál tréner 2000-ben két és fél hónapig már ült a lisszaboni csapat kispadján, mérlege öt győzelem, három döntetlen és két vereség volt. Mourinho később az FC Portóval Bajnokok Ligáját és két bajnoki címet nyert. Hazájának élvonalába több mint húsz év, a Bajnokok Ligájába pedig öt év után tér vissza. Nem sokat kellett várni az első tétmeccsére, szeptember 20-án máris a bajnokságban kellett megmutatnia, mit ér vele az új csapata. José Mourinho pedig még a kezdősípszó előtt inspiráló beszédet mondott a Benfica játékosainak az öltözőben.

José Mourinho győztes meccsen mutatkozott be a bajnokságban

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Mourinho második ciklusa tökéletesen indult, a Benfica három góllal söpörte el az AFS-t válasz nélkül (3-0 lett a vége). A győzelem után a Benfica közösségi média csapata megosztotta Mourinho lelkesítő meccs előtti beszédét az Instagramon.

„Győzni a Benficában gyönyörű” – mondta a játékosainak. „A Benficában játszani kiba..ottul nehéz. Kikapni a Benficában kiba..ottul nehéz. Győzni a Benficában kiba..ottul szép... Sokat beszéltünk, most odamegyünk, most bemegyünk oda, és meg fogjuk ölni őket.”

Azért a szakember nem hazudtolta meg magát, a 3-0-ra megnyert találkozó végén azt mondta a játékosainak: „Jó volt, de semmi rendkívüli”.