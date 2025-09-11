Az egész futballvilágot megrázta Diogo Jota és öccse, André Silva halála, akik júliusban autóbalesetben vesztették életüket. A portugál válogatott mérkőzésein, így a magyarok elleni vb-selejtezőn is megemlékeztek Jotáról, valamint egykori klubjai, a Liverpool és a Wolverhampton is így tett. A Farkasok idénynyitó mérkőzésére korábbi játékosuk, a ma már az al-Hilalt erősítő Rúben Neves is kilátogatott, aki Jota özvegyét, Rute Cardosót és szüleit kísérte el a megemlékezésre.

Rúben Neves és Diogo Jota özvegye, Rute Cardoso a Wolverhampton meccsén

Fotó: PA Wire/Nick Potts

Nevest megrendítette egyik legjobb barátja halála, csapata a klub-vb-ről való kiesése után azonnal repülőre szállt, hogy odaérjen a temetésre, ahol a koporsóvivők között volt. Egy tetoválás formájában is megemlékezett tragikus sorsú társáról. Neves emellett támogatja Jota családját is, egy portugál magazinnak, a TV Guiának a Cardosóval való kapcsolata szúrta a szemét, és legutóbbi száma címlapján egy félreértelmezhető fotót jelentetett meg a párosról, arra utalva, hogy több lehet köztük barátságnál.

Jota barátja üzent a lapnak

A portugál válogatott futballista ezt nem hagyta szó nélkül, és a TV Guia Instagram-oldalának kommentszekciójában elmondta a véleményét a felháborító címlapról:

Mindig hiszek az emberek jóságában. Figyelmeztettek, hogy ne tegyem, már tévedtem is, de soha nem kívánok rosszat senkinek. Az a személy viszont, aki ezt a fotót a magazin címlapjára tette, nem érdemli meg a boldogságot, ahogy a döntése sem volt szerencsés. A feleségemmel, Debora Lourencóval több mint 11 éve vagyunk együtt, boldogságban élünk. Büszke vagyok a családomra, és a 11 közös évünk alatt soha nem keveredtünk semmilyen botrányba. Mindent megtettünk azért, hogy Rutét és a családját a lehető legjobban segítsük. Ennek a fotónak a kiválasztása éppolyan szerencsétlen döntés volt, mint az a személy, aki kiválasztotta, és az is, aki közzétette. Tiszteletben tartom, hogy mindenkinek megvan a maga munkája, és mindenki igyekszik a legjobbat nyújtani – de nem tisztelem azokat, akik nem tisztelnek másokat. Még egyszer leszögezem, hogy büszke vagyok arra a nőre, aki mellettem van, ahogyan a családomra is. Rutéra is büszkék vagyunk, arra, hogy mennyi erőt tanúsított. Itt vagyunk, bármire is legyen szüksége, és ő tudja, hogyan érhet el minket

– zárta szavait Rúben Neves, aki a portugál válogatottban és a Wolverhamptonban évekig volt Jota csapattársa.