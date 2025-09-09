Magyarország ez idáig 14 mérkőzést játszott Portugáliával, és egyszer sem sikerült győznie. A 95-szörös válogatott Juhász Roland három találkozónak is a részese volt. 2009-ben a hazai vb-selejtezőn 1-0-ra, az idegenbelin pedig 3-0-ra nyertek a portugálok, 2016-ban viszont egy fantasztikus, 3-3-as meccset játszottak a felek az Európa-bajnokságon.

Juhász Roland állítja, Ronaldónál keményebb ellenféllel soha nem találkozott

A Rossi-csapat most újra megpróbálja teljesíteni a lehetetlen küldetést. A válogatott Dublinban egy 2-2-es döntetlennel kezdett, amely nem rossz nyitány, csakhogy a 15. percben már két góllal vezettek Szoboszlai Dominikék, így nem lehetünk teljesen elégedettek. A neheze azonban most jön, a Nemzetek Ligája-győztes Portugália megannyi sztárral a soraiban.

A keddi meccset élvezni kell mindkét félnek, mondta ki Szoboszlai Dominik, aki Juhásznak első számú kedvence, és már az Aranylabda szót is megemlíti a liverpooli klasszis pályafutásával kapcsolatban.

10+2 kérdésre válaszolt Juhász Roland

Juhász Rolandnak 10(+2) kérdést tettünk fel az ír és a portugál meccsről, Szoboszlairól, Ronaldóról és természetesen a saját korábbi, Portugália ellen szerzett tapasztalatairól.

Írországban nyertünk egy pontot vagy veszítettünk kettőt?

Veszítettünk kettőt, sajnos.

Ronaldo vagy Szoboszlai?

Hazabeszélek, nekem Szoboszlai. Most már olyan a teljesítménye, hogy a világklasszis jelző is illik rá.

Mi volt a legnagyobb élménye Ronaldo ellen a válogatott találkozásaik alkalmával?

A 3-3-as meccsen két gólt rúgott, így nehéz lenne élményről beszélni. Azt viszont kijelenthetem róla, hogy ő az a játékos, aki ellen a legnehezebb volt játszani. És nem én vagyok az egyetlen, akinek nem sikerült megállítania, hogy gólt szerezzen a csapatának. De azért mindent elmond arról a mérkőzésről, hogy 3-3-nál a portugálok hátul passzolgattak, nehogy kikapjanak és kiessenek. (Igaz az a legenda, hogy a végén azt mondták a portugálok a magyaroknak a pályán, hogy jó a 3-3, ne siessenek annyira?) Igaz, Németh Krisztiánnak mondott ilyet Ronaldo. Ez az eredmény jó volt nekik is, nekünk is, hiszen csoportelsőséget jelentett. A csoportmeccsek előtt ezt senki nem gondolta volna.