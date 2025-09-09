Magyarország ez idáig 14 mérkőzést játszott Portugáliával, és egyszer sem sikerült győznie. A 95-szörös válogatott Juhász Roland három találkozónak is a részese volt. 2009-ben a hazai vb-selejtezőn 1-0-ra, az idegenbelin pedig 3-0-ra nyertek a portugálok, 2016-ban viszont egy fantasztikus, 3-3-as meccset játszottak a felek az Európa-bajnokságon.
A Rossi-csapat most újra megpróbálja teljesíteni a lehetetlen küldetést. A válogatott Dublinban egy 2-2-es döntetlennel kezdett, amely nem rossz nyitány, csakhogy a 15. percben már két góllal vezettek Szoboszlai Dominikék, így nem lehetünk teljesen elégedettek. A neheze azonban most jön, a Nemzetek Ligája-győztes Portugália megannyi sztárral a soraiban.
A keddi meccset élvezni kell mindkét félnek, mondta ki Szoboszlai Dominik, aki Juhásznak első számú kedvence, és már az Aranylabda szót is megemlíti a liverpooli klasszis pályafutásával kapcsolatban.
Juhász Rolandnak 10(+2) kérdést tettünk fel az ír és a portugál meccsről, Szoboszlairól, Ronaldóról és természetesen a saját korábbi, Portugália ellen szerzett tapasztalatairól.
Írországban nyertünk egy pontot vagy veszítettünk kettőt?
Veszítettünk kettőt, sajnos.
Ronaldo vagy Szoboszlai?
Hazabeszélek, nekem Szoboszlai. Most már olyan a teljesítménye, hogy a világklasszis jelző is illik rá.
Mi volt a legnagyobb élménye Ronaldo ellen a válogatott találkozásaik alkalmával?
A 3-3-as meccsen két gólt rúgott, így nehéz lenne élményről beszélni. Azt viszont kijelenthetem róla, hogy ő az a játékos, aki ellen a legnehezebb volt játszani. És nem én vagyok az egyetlen, akinek nem sikerült megállítania, hogy gólt szerezzen a csapatának. De azért mindent elmond arról a mérkőzésről, hogy 3-3-nál a portugálok hátul passzolgattak, nehogy kikapjanak és kiessenek. (Igaz az a legenda, hogy a végén azt mondták a portugálok a magyaroknak a pályán, hogy jó a 3-3, ne siessenek annyira?) Igaz, Németh Krisztiánnak mondott ilyet Ronaldo. Ez az eredmény jó volt nekik is, nekünk is, hiszen csoportelsőséget jelentett. A csoportmeccsek előtt ezt senki nem gondolta volna.
A portugálok most 5-0-ra nyertek Örményország ellen, nincsenek rossz formában. Mit tanácsolna a magyar válogatott védőinek?
Szerintem ez a portugál válogatott még erősebb, mint az akkori. Nagyon egyben vannak, a Nemzetek Ligáját is megnyerték, és a sajnálatos gyász, ami őket érte, az még jobban összekovácsolta az amúgy is egységes csapatot. Nagyon nehéz ilyenkor tanácsot adni, hiszen az ellenfélnél olyan játékosok szerepelnek, akik egyénileg is képesek simán eldönteni egy-egy mérkőzést.
Nagyon fontos lesz Willi Orbán szerepe, aki rutinos már az ilyen játékosokkal szemben. Az ő tekintélye és irányítókészsége hátul döntő lehet.
Az írek ellen négy hátvéddel kezdett a Rossi-csapat. A portugálok ellen ön melyik felállást javasolná, a három- vagy a négyvédős felállást?
A három védő jobbat tenne a csapatnak most, a legnagyobb sikereit is így érte el.
Ki lehet a magyar csapat hőse, már ha lesz magyar hős?
Ha abból indulunk ki, hogy jó lesz a védekezésünk, akkor Dominik is lehet a nyerő ember, ha például szabadrúgásra, pontrúgásra kerül sor. Ebből képes lehet arra, hogy eldöntse a meccset. (A motivációját felpörgetheti 100-ra, hogy a gyerekkori példaképe ellen lép pályára?) Nem hiszem, hogy gondjai lennének a motivációval. Hétről hétre hatalmas önbizalommal és rendkívül magabiztosan futballozik meccsről meccsre. Az is különleges lehet számára, hogy 16 éve még ott állt Ronaldo mellett játékoskísérőként, most pedig ellene futballozhat. Úgy, hogy most, 2025-ben már hasonló szinten emlegetik a két játékost. Ez egy durván jóleső érzés lehet a számára. Dominik az elmúlt időszakban nagyon rendben volt, látható, mennyire tudatosan építette fel magát.
Mi hiányzott ahhoz eddig, hogy legyőzzük Portugáliát, hiszen 1926 óta négy döntetlen és tíz vereség mellett egyszer sem sikerült nyerni ellene?
Nem a legkönnyebb ellenfelek közé tartozik, a világ elitjének a tagja. Ellene elcsípni egy jó eredményt, akár csak egy döntetlent, mindig bravúrnak számít. Így most is arra lesz szükség.
Tippje a végeredményre?
Nincsen veszítenivalónk, nekik fontos, hogy idegenben is nyerjenek, mint ahogyan megtették ezt Örményország ellen is. Eredményt nem mondanék, csak annyit, hogy legyen egy izgalmas ki-ki meccs, amely végén a magyar szurkolók is büszkék lehetnek a stadionban vagy a televízió előtt. Aztán hátha a végén mi jövünk ki győztesen belőle.
Most hogy érzed, 1986 után kijuthat újra a világbajnokságra a magyar válogatott?
Az első hely egyértelmű, hogy kié lesz. Ha esetleg sikerül elérni a pótselejtezős helyett, akkor ott dől majd el, hogy mennyire kedvez nekünk a szerencse. Az addig kialakult csoporthelyezések és a sorsolás eldönti majd, milyen esélyeink lesznek. Nyilván mindannyian azt szeretnénk, hogy ha sikerüljön hosszú idő után kijutni a világbajnokságra, mint ahogyan 2016-ban 44 év után sikerült kivívnunk az Eb-részvételt.
És zárásképp: Ronaldo vagy Messi? Vagy Szoboszlai?
Erre is Szoboszlait fogok mondani, mert magyar ember vagyok, és neki szurkolok, hasonló sikereket érjen majd el. Akár ha majd később komolyabban szóba kerül a neve az Aranylabda kapcsán. De én szeretem nagyon Messi játékát is. Ugyanakkor, ha most Ronaldóra hegyeztük ki ez a beszélgetést, őt sorolnám a három játékos közül az utolsó helyre.