Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Pénz, még több pénz Ukrajnának – elszabadult a háborúpárti politikus Brüsszelben

Link másolása
Vágólapra másolva!
A kétezres években az első évtized legjobb magyar játékosnak választották Juhász Rolandot, aki szerint Írországban kettő pontot veszítettünk, Portugália ellen pedig csak csodával, de jó eredményt is elérhetünk. Ebben a rutinos Willi Orbán hátul döntő szerepet játszhat, elöl pedig a már-már Aranylabda-jelöltségre esélyes formában futballozó Szoboszlai Dominik lehet a kulcsfigura. De hogy bírt Juhász Roland 2016-ban Ronaldóval?

Magyarország ez idáig 14 mérkőzést játszott Portugáliával, és egyszer sem sikerült győznie. A 95-szörös válogatott Juhász Roland három találkozónak is a részese volt. 2009-ben a hazai vb-selejtezőn 1-0-ra, az idegenbelin pedig 3-0-ra nyertek a portugálok, 2016-ban viszont egy fantasztikus, 3-3-as meccset játszottak a felek az Európa-bajnokságon.

Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo, Juhász Roland, JuhászRoland, Portugal's forward Cristiano Ronaldo (L) vies with Hungary's defender Roland Juhasz during the Euro 2016 group F football match between Hungary and Portugal at the Parc Olympique Lyonnais stadium in Decines-Charpieu, near Lyon, on June 22, 2016. (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP) Juhász Roland
Juhász Roland állítja, Ronaldónál keményebb ellenféllel soha nem találkozott
Fotó: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP /  

A Rossi-csapat most újra megpróbálja teljesíteni a lehetetlen küldetést. A válogatott Dublinban egy 2-2-es döntetlennel kezdett, amely nem rossz nyitány, csakhogy a 15. percben már két góllal vezettek Szoboszlai Dominikék, így nem lehetünk teljesen elégedettek. A neheze azonban most jön, a Nemzetek Ligája-győztes Portugália megannyi sztárral a soraiban.

A keddi meccset élvezni kell mindkét félnek, mondta ki Szoboszlai Dominik, aki Juhásznak első számú kedvence, és már az Aranylabda szót is megemlíti a liverpooli klasszis pályafutásával kapcsolatban.

10+2 kérdésre válaszolt Juhász Roland

Juhász Rolandnak 10(+2) kérdést tettünk fel az ír és a portugál meccsről, Szoboszlairól, Ronaldóról és természetesen a saját korábbi, Portugália ellen szerzett tapasztalatairól.

Írországban nyertünk egy pontot vagy veszítettünk kettőt?
Veszítettünk kettőt, sajnos.

Ronaldo vagy Szoboszlai?

Hazabeszélek, nekem Szoboszlai. Most már olyan a teljesítménye, hogy a világklasszis jelző is illik rá.

Mi volt a legnagyobb élménye Ronaldo ellen a válogatott találkozásaik alkalmával?
A 3-3-as meccsen két gólt rúgott, így nehéz lenne élményről beszélni. Azt viszont kijelenthetem róla, hogy ő az a játékos, aki ellen a legnehezebb volt játszani. És nem én vagyok az egyetlen, akinek nem sikerült megállítania, hogy gólt szerezzen a csapatának. De azért mindent elmond arról a mérkőzésről, hogy 3-3-nál a portugálok hátul passzolgattak, nehogy kikapjanak és kiessenek. (Igaz az a legenda, hogy a végén azt mondták a portugálok a magyaroknak a pályán, hogy jó a 3-3, ne siessenek annyira?) Igaz, Németh Krisztiánnak mondott ilyet Ronaldo. Ez az eredmény jó volt nekik is, nekünk is, hiszen csoportelsőséget jelentett. A csoportmeccsek előtt ezt senki nem gondolta volna.

Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo, Juhász Roland, JuhászRoland, Portugal's forward Cristiano Ronaldo (C) vies with Hungary's defender Roland Juhasz during the Euro 2016 group F football match between Hungary and Portugal at the Parc Olympique Lyonnais stadium in Decines-Charpieu, near Lyon, on June 22, 2016. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
A 2016-os Eb-csoportmeccsen két gólt szerzett CR
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP /  

A portugálok most 5-0-ra nyertek Örményország ellen, nincsenek rossz formában. Mit tanácsolna a magyar válogatott védőinek? 
Szerintem ez a portugál válogatott még erősebb, mint az akkori. Nagyon egyben vannak, a Nemzetek Ligáját is megnyerték, és a sajnálatos gyász, ami őket érte, az még jobban összekovácsolta az amúgy is egységes csapatot. Nagyon nehéz ilyenkor tanácsot adni, hiszen az ellenfélnél olyan játékosok szerepelnek, akik egyénileg is képesek simán eldönteni egy-egy mérkőzést.

Nagyon fontos lesz Willi Orbán szerepe, aki rutinos már az ilyen játékosokkal szemben. Az ő tekintélye és irányítókészsége hátul döntő lehet.

Az írek ellen négy hátvéddel kezdett a Rossi-csapat. A portugálok ellen ön melyik felállást javasolná, a három- vagy a négyvédős felállást?
A három védő jobbat tenne a csapatnak most, a legnagyobb sikereit is így érte el.

Ki lehet a magyar csapat hőse, már ha lesz magyar hős?
Ha abból indulunk ki, hogy jó lesz a védekezésünk, akkor Dominik is lehet a nyerő ember, ha például szabadrúgásra, pontrúgásra kerül sor. Ebből képes lehet arra, hogy eldöntse a meccset. (A motivációját felpörgetheti 100-ra, hogy a gyerekkori példaképe ellen lép pályára?) Nem hiszem, hogy gondjai lennének a motivációval. Hétről hétre hatalmas önbizalommal és rendkívül magabiztosan futballozik meccsről meccsre. Az is különleges lehet számára, hogy 16 éve még ott állt Ronaldo mellett játékoskísérőként, most pedig ellene futballozhat. Úgy, hogy most, 2025-ben már hasonló szinten emlegetik a két játékost. Ez egy durván jóleső érzés lehet a számára. Dominik az elmúlt időszakban nagyon rendben volt, látható, mennyire tudatosan építette fel magát.

Cristiano Ronaldo, CristianoRonaldo, Juhász Roland, JuhászRoland, LYON, FRANCE - JUNE 22 : Cristiano Ronaldo of Portugal (L) vies with Roland Juhasz (R) of Hungary during the UEFA EURO 2016 Group F match between Hungary and Portugal at Stade de Lyon, in Lyon, France on June 22, 2016 Evren Atalay / Anadolu Agency (Photo by EVREN ATALAY / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Ronaldo-Juhász fejpárbaja a legendás Eb-csoportmeccsen
Fotó: EVREN ATALAY / Anadolu via AFP /  

Mi hiányzott ahhoz eddig, hogy legyőzzük Portugáliát, hiszen 1926 óta négy döntetlen és tíz vereség mellett egyszer sem sikerült nyerni ellene?
Nem a legkönnyebb ellenfelek közé tartozik, a világ elitjének a tagja. Ellene elcsípni egy jó eredményt, akár csak egy döntetlent, mindig bravúrnak számít. Így most is arra lesz szükség.

Tippje a végeredményre?
Nincsen veszítenivalónk, nekik fontos, hogy idegenben is nyerjenek, mint ahogyan megtették ezt Örményország ellen is. Eredményt nem mondanék, csak annyit, hogy legyen egy izgalmas ki-ki meccs, amely végén a magyar szurkolók is büszkék lehetnek a stadionban vagy a televízió előtt. Aztán hátha a végén mi jövünk ki győztesen belőle.

Most hogy érzed, 1986 után kijuthat újra a világbajnokságra a magyar válogatott?
Az első hely egyértelmű, hogy kié lesz. Ha esetleg sikerül elérni a pótselejtezős helyett, akkor ott dől majd el, hogy mennyire kedvez nekünk a szerencse. Az addig kialakult csoporthelyezések és a sorsolás eldönti majd, milyen esélyeink lesznek. Nyilván mindannyian azt szeretnénk, hogy ha sikerüljön hosszú idő után kijutni a világbajnokságra, mint ahogyan 2016-ban 44 év után sikerült kivívnunk az Eb-részvételt.

És zárásképp: Ronaldo vagy Messi? Vagy Szoboszlai?
Erre is Szoboszlait fogok mondani, mert magyar ember vagyok, és neki szurkolok, hasonló sikereket érjen majd el. Akár ha majd később komolyabban szóba kerül a neve az Aranylabda kapcsán. De én szeretem nagyon Messi játékát is. Ugyanakkor, ha most Ronaldóra hegyeztük ki ez a beszélgetést, őt sorolnám a három játékos közül az utolsó helyre.

  • Még több cikk
Szoboszlai és Kerkez futóversenyénél ma már nem lesz jobb videó a neten
Cristiano Ronaldo és a portugálok egy mondattal üzentek Szoboszlaiéknak
Szoboszlai: Végre eljött az ideje, hogy szembenézzek Ronaldóval!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!